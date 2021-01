Le gouvernement du Canada investit dans des secteurs clés pour favoriser la relance économique et créer des emplois

GATINEAU, QC, le 22 janv. 2021 /CNW/ - Alors qu'il continue de gérer les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la COVID-19, le gouvernement du Canada travaille également à favoriser une relance économique vigoureuse qui créera de nouveaux emplois et de nouvelles possibilités pour les travailleurs et les entreprises. Il s'efforce de remédier aux pénuries actuelles et futures de main-d'œuvre qualifiée en effectuant des investissements ciblés dans des secteurs qui seront essentiels dans le cadre du plan du Canada visant à reconstruire en mieux.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a annoncé que le gouvernement investit 72 millions de dollars sur trois ans dans le cadre du financement existant du Programme d'appui aux initiatives sectorielles. Distribués dans le cadre d'un appel de propositions qui durera six semaines, ces fonds serviront à financer des projets sectoriels qui permettront aux travailleurs canadiens d'acquérir des compétences et d'accéder aux ressources. Cela aidera également les entreprises et les réseaux à appliquer à plus grande échelle des stratégies visant à stimuler la croissance de l'emploi et à créer des normes à des fins d'éducation et de certification.

Avec le soutien des partenaires de l'industrie et du monde du travail, le gouvernement poursuivra son travail pour aider les secteurs clés à combler leurs besoins actuels et futurs en matière de main-d'œuvre au moyen d'au moins une des trois approches retenues.

La première approche vise à garantir que les Canadiens ont accès à des outils et à des ressources en matière d'emploi afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées concernant leur parcours professionnel. Les projets financés dans le cadre de cette approche auront pour but d'aider les employeurs, les Canadiens qui sont à la recherche d'un emploi, les étudiants et les éducateurs à faire des choix éclairés en matière d'embauche, de formation axée sur les compétences et de carrière.

La deuxième approche est l'élaboration de projets offrant de la formation aux travailleurs qui cherchent à améliorer leurs compétences ou à commencer une nouvelle carrière.

La troisième approche consiste à aider les petites et moyennes entreprises à combler leurs besoins en matière d'embauche en élaborant de nouvelles stratégies ou en appliquant à plus grande échelle des stratégies éprouvées de développement de la main-d'œuvre.

Cette annonce fait suite à l'engagement du gouvernement de créer un million d'emplois et de réaliser le plus grand investissement de l'histoire du Canada dans la formation des travailleurs. Pour la relance du Canada après la pandémie, l'adoption d'une approche inclusive qui tient compte des divers défis que les travailleurs ont rencontrés pendant la crise permettra aux Canadiens de trouver de bons emplois et de les conserver, et soutiendra notre économie pour les années à venir.

« Les travailleurs et les employeurs canadiens sont confrontés à des défis nouveaux et changeants, provoqués et exacerbés par la pandémie. Certains secteurs étant plus touchés que d'autres, nous prenons des mesures supplémentaires pour aider les Canadiens à se relever. Nous avons la possibilité non seulement de soutenir les Canadiens et les entreprises, mais aussi de développer leur potentiel. Grâce à une approche globale et audacieuse de la création d'emplois, nous pourrons reconstruire en mieux. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

L'appel de propositions durera six semaines , la date de clôture étant fixée au 4 mars 2021 .

, la date de clôture étant fixée au 4 . Les bénéficiaires admissibles sont :

les organisations sans but lucratif;



les organisations à but lucratif;



les organisations autochtones;



les sociétés d'État et les gouvernements, les institutions et les organismes provinciaux, territoriaux et municipaux.

Les organisations admissibles peuvent soumettre plus d'une demande dans le cadre de l'appel de propositions.

Une attention particulière sera accordée aux projets qui contribuent à réduire les obstacles à l'accès au marché du travail pour les personnes en situation de handicap, les femmes, les jeunes, les Autochtones, les nouveaux arrivants ou les minorités visibles.

Document d'information

Programme d'appui aux initiatives sectorielles

Le Programme d'appui aux initiatives sectorielles est un programme de subventions et de contributions qui vise à aider les secteurs clés de l'économie canadienne à cerner, prévoir et résoudre les problèmes liés aux ressources humaines et aux compétences. Le Programme fournit des fonds aux intervenants pour qu'ils élaborent et diffusent de l'information sur le marché du travail, des normes nationales des professions, des systèmes de certification et de reconnaissance des compétences et des approches innovantes de développement de la main-d'œuvre qui sont propres à leur secteur, tout en soutenant la participation des groupes sous-représentés.

Le Programme finance des projets pluriannuels basés sur des partenariats dans des secteurs économiques clés afin de stimuler le marché du travail canadien.

Tenant compte des effets de la pandémie de COVID-19, l'appel de propositions de 2021 du Programme d'appui aux initiatives sectorielles financera une plus grande variété de projets que les années précédentes.

Les activités admissibles comprennent notamment :

la recherche d'information sur le marché du travail afin d'éclairer la relance économique;

le développement et la mise en œuvre de réseaux d'intervenants et d'employeurs;

la création d'outils de jumelage des compétences, de recherche d'emploi et de recrutement pour soutenir la transition des travailleurs licenciés vers des professions où la demande est forte dans le même secteur ou dans un autre secteur;

le déploiement à plus vaste échelle de stratégies de développement de la main-d'œuvre éprouvées ou prometteuses pour aider les employeurs avec le recrutement, le développement des compétences, le maintien en poste, l'inclusion de la diversité et la productivité;

la recherche et la prévision des tendances du marché du travail et des nouveaux besoins par secteur;

l'élaboration ou la mise à jour de normes nationales des professions à des fins d'éducation ou de certification;

l'élaboration ou la mise à jour de systèmes de certification ou de reconnaissance validés par le secteur.

Chaque secteur subit les effets de la pandémie de COVID-19 différemment. En investissant dans des projets sectoriels dans le cadre du Programme d'appui aux initiatives sectorielles, le gouvernement aide les secteurs clés à relever les défis propres à leurs entreprises et à leurs travailleurs pendant la relance.

