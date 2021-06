CUMBERLAND - COLCHESTER, NS, le 3 juin 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a eu une incidence disproportionnée sur les personnes en situation de handicap. Elle a également a mis l'accent sur le fait que de nombreux Canadiens sont toujours confrontés à des obstacles empêchant leur pleine intégration dans les collectivités et milieux de travail. Le gouvernement du Canada prends des mesures afin éliminer ces obstacles à travers de nombreux moyens et ses programmes de financement, dont le Fonds pour l'accessibilité (FA).

Aujourd'hui, pour célébrer la Semaine nationale de l'accessibilité 2021, le secrétaire parlementaire (SP) de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, M. Irek Kusmierczyk, et la députée de Cumberland-Colchester, Mme Lenore Zann, ont organisé au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Mme Carla Qualtrough, un événement virtuel afin de souligner quatre projets menés par des organisations de Cumberland-Colchester qui ont reçu plus de 317 000 $ de financement grâce au FA. Versé dans le cadre de la composante projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité, cet investissement appuiera les projets de Factory 58 Holdings Inc., du village de Bible Hill, du Rath Eastlink Community Centre, et de la municipalité du comté de Colchester.

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions qui appuie des projets de construction à l'échelle du Canada afin d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités. Le programme aide à fournir des infrastructures accessibles essentielles, notamment des rampes, des portes automatisées et des toilettes accessibles. Il soutient directement les organisations afin qu'elles puissent offrir des programmes, des services et des possibilités d'emploi aux personnes en situation de handicap.

Les projets annoncés aujourd'hui comprennent des travaux de rénovation de différentes ampleurs dont un qui permettra l'accès des deux étages en fauteuils roulants du bâtiment de la Municipalité du comté de Colchester et l'autre l'installation d'un monte-personne pour permettre l'accès à un autre étage du Factory 58 Holdings.tCes projets sont d'excellents exemples qui démontrentqu'en collaborant avec des organisations locales le gouvernement du Canada aide à abattre les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion des personnes en situation de handicap.

Le SP Kusmierczky et la députée Zann ont également souligné le lancement imminent, le vendredi 4 juin 2021, de deux appels de propositions pour la composante des projets de moyenne envergure du FA et de la composante innovation jeunesse du Fonds. La composante des projets de moyenne envergure du FA prévoit des contributions pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars pour financer des projets plus importants de modernisation, de rénovation ou de construction dans les installations où sont offerts des programmes et des services qui aident à augmenter la participation sociale et les occasions d'emploi pour les personnes en situation de handicap au Canada. La composante innovation jeunesse cherche à mobiliser et à défier les jeunes de 15 à 30 ans à devenir bénévole et à collaborer avec les organisations locales dans leurs collectivités et ainsi obtenir jusqu'à 10 000 $ pour des projets d'accessibilité. Davantage de renseignements seront accessibles le 4 juin à Financement - Canada.ca.

Citations

« Lorsque nous éliminons les obstacles à l'accessibilité et à l'inclusion, les Canadiens en situation de handicap peuvent participer pleinement à la société, contribuant ainsi à l'épanouissement de nos collectivités et à la prospérité de notre économie. C'est pourquoi je suis si contente de voir autant d'organisations travailler à améliorer l'accessibilité et à accroître l'inclusion des personnes en situation de handicap dans la région de Cumberland-Colchester. De bien des façons, les projets appuyés par le Fonds pour l'accessibilité font toute la différence ; ils nous aident à rendre, tous ensemble, le Canada plus inclusif. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

« Bâtir un Canada plus inclusif demande énormément de travail, mais nous nous engageons à y arriver. Grâce au Fonds pour l'accessibilité, le gouvernement du Canada a été en mesure d'appuyer des organisations dans la région de Cumberland-Colchester qui travaillent d'arrache-pied pour rendre leur collectivité plus accessible pour les personnes en situation de handicap. Améliorer l'accessibilité et faire la promotion de l'inclusion profitent à tous les Canadiens. »

- Le secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, M. Irek Kusmierczyk

« C'est extraordinaire de voir autant d'organisations locales collaborer en vue d'améliorer l'inclusion et l'accessibilité dans notre collectivité. La composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité nous aide à bâtir un Canada fort et accessible aujourd'hui, alors que nous vieillissons tous, et pour les générations futures. Ensemble, nous travaillons sans relâche pour faire de Cumberland-Colchester un endroit accessible pour les personnes en situation de handicap. »

- Lenore Zann, députée de Cumberland--Colchester

Faits en bref

La Semaine nationale de l'accessibilité, qui se déroule du 30 mai au 5 juin 2021, vise à promouvoir l'accessibilité et l'inclusion partout au Canada . Il s'agit d'une occasion de souligner les contributions des Canadiens en situation de handicap, de reconnaître tous les efforts pour éliminer les obstacles et s'assurer que les personnes en situation de handicap puissent participer pleinement à tous les segments de la société canadienne.





. Il s'agit d'une occasion de souligner les contributions des Canadiens en situation de handicap, de reconnaître tous les efforts pour éliminer les obstacles et s'assurer que les personnes en situation de handicap puissent participer pleinement à tous les segments de la société canadienne. Le gouvernement du Canada a financé plus de 4 700 projets depuis la création du Fonds pour l'accessibilité en 2007, aidant ainsi des milliers de Canadiens à accéder aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité.





a financé plus de 4 700 projets depuis la création du Fonds pour l'accessibilité en 2007, aidant ainsi des milliers de Canadiens à accéder aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité. La composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité finance des projets qui peuvent permettre à un enfant ayant une limitation visuelle de participer aux activités communautaires, ou encore, à une personne en fauteuil roulant d'accéder à son lieu de travail.





Les deux nouveaux appels de propositions du Fonds pour l'accessibilité seront lancés le vendredi 4 juin.

En 2021, dans le cadre de la composante des projets de moyenne envergure du Fonds, les organisations pourront proposer des idées de projets et demander un financement allant de 350 000 dollars à 1 million. L'appel de propositions restera ouvert jusqu'au 29 juillet 2021 .

.

En 2021, dans le cadre de la composante innovation jeunesse du Fonds, les déclarations d'intérêt des jeunes seront reçues jusqu'au 29 octobre 2021 . Les organisations qui travaillent avec des jeunes auront jusqu'au 30 novembre 2021 pour présenter leur demande.





. Les organisations qui travaillent avec des jeunes auront jusqu'au pour présenter leur demande. Le budget de 2021 propose un financement de 100 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022. Cela triple le financement pour le FA afin d'appuyer des projets de petite et moyenne envergure présentés par des organismes à but non lucratif, des refuges pour femmes, des municipalités, des organisations autochtones, des gouvernements territoriaux et des entreprises de toutes tailles. De plus, 29,2 millions de dollars additionnels sur deux ans aideront les enfants en situation de handicap, permettant aux centres de la petite enfance d'effectuer des améliorations matérielles poura l'accessibilité de leurs installations.

Produit connexe

Document d'information: Fonds pour l'accessibilité - Projets de Cumberland et Colchester

Liens connexes

Fonds pour l'accessibilité

Embaucher des personnes en situation de handicap

Bâtir un Canada accessible pour les personnes en situation de handicap

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Marielle Hossack, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca