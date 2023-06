VICTORIA, BC, le 2 juin 2023 /CNW/ - Améliorer l'inclusion et la sécurité financière des personnes en situation de handicap est une priorité clé du gouvernement du Canada. C'est la raison pour laquelle le gouvernement continue de travailler avec des partenaires et la communauté des personnes en situation de handicap afin d'éliminer les obstacles à l'emploi et d'investir dans des programmes et des services qui améliorent l'accessibilité des lieux de travail et les perspectives d'emploi des personnes en situation de handicap.

Aujourd'hui, dans le cadre de la Semaine nationale de l'accessibilité 2023, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé un financement de plus de 118 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. Cette somme permettra de soutenir 60 projets que des organismes partout au pays lancent cette année, afin d'améliorer l'accès à l'emploi et l'accessibilité des lieux de travail pour les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap.

La ministre Qualtrough a fait l'annonce lors d'une visite auprès de l'organisme John Howard Society de Victoria, en Colombie-Britannique. Cet organisme a reçu un financement de 1 537 900 $ dans le cadre du Fonds d'intégration pour son programme d'emploi Voyager qui vient en aide aux personnes en situation de handicap rencontrant des obstacles à l'emploi en Colombie-Britannique. Ce projet permet de soutenir l'intégration au marché du travail d'environ 120 personnes en situation de handicap grâce à des services d'aide à l'emploi et à une formation axée sur les compétences qui leur permettent de se préparer, d'obtenir et de conserver un emploi, ou de travailler à leur compte. Cela contribue à accroître leur participation à la vie économique et leur indépendance.

Le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées réunit des employeurs et des employés en situation de handicap, car il cherche à accroître la participation des personnes en situation de handicap en âge de travailler au sein de la population active. Ce programme permet aux personnes en situation de handicap de bénéficier de formations axées sur les compétences, de services de préparation à l'emploi, de placements, de soutien global, d'expériences de travail, d'accès à des dispositifs d'assistance et de possibilités de mentorat. Il soutient également les programmes de sensibilisation des employeurs qui peuvent déboucher sur de bonnes possibilités d'emploi, tout en contribuant à remédier aux pénuries de main-d'œuvre dans les secteurs clés du Canada. Grâce au Fonds, davantage de Canadiens et Canadiennes sont en mesure d'atteindre l'indépendance financière et de participer à tous les aspects de la société.

Le financement annoncé aujourd'hui soutient le Plan d'action pour l'inclusion des personnes handicapées du gouvernement du Canada, en particulier le pilier de l'emploi. Il contribue également à l'engagement continu du gouvernement de créer un Canada inclusif, sans obstacles physiques, sociétaux et comportementaux.

« Les personnes en situation de handicap sont innovantes. Elles font preuve de créativité et travaillent dur, et pourtant, sont beaucoup moins représentées sur le marché du travail. Le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées contribue à la création de milieux de travail accessibles et inclusives, et permet aux personnes en situation de handicap d'obtenir la formation professionnelle et le mentorat nécessaires dont elles ont besoin pour réussir au travail. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

"Le Fonds d'intégration pour les personnes handicapées permettra à notre organisme de servir la communauté à travers du programme d'emploi Voyager. Ce programme profitera aux personnes qui ont reçu un diagnostic ou qui se sont identifiés comme en situation de handicap, et les préparera à obtenir et à conserver un emploi valorisant grâce au soutien pratique. Notre but est d'accroitre leurs compétences et capacités et de supporter les employeurs par l'éducation et la défense des droits. »

- Kayla Grosfield, directrice de programmes, John Howard Society of Victoria,

L'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 a révélé que le taux d'emploi des personnes en situation de handicap est bien inférieur à celui des autres Canadiens et Canadiennes, soit 59 % contre 80 %.

Dans le budget 2022, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 272,6 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la mise en œuvre d'une stratégie d'emploi pour les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap par l'entremise du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées.

s'est engagé à verser 272,6 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir la mise en œuvre d'une stratégie d'emploi pour les Canadiens et Canadiennes en situation de handicap par l'entremise du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées. La Semaine nationale de l'accessibilité se déroulera du 28 mai au 3 juin 2023. Il s'agit d'une période de reconnaissance nationale pendant laquelle on célèbre les nombreuses réalisations sociales, économiques, culturelles et politiques des personnes en situation de handicap. Le thème cette année est « L'inclusion des personnes en situation de handicap : des possibilités à la pratique ».

