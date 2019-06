Le gouvernement du Canada investit dans des projets pancanadiens soutenant les aînés

GATINEAU, QC, le 19 juin 2019 /CNW/ - Les aînés apportent une contribution importante et précieuse à leur famille, à leur communauté et à leur milieu de travail. C'est pourquoi le gouvernement du Canada demeure déterminé à assurer aux aînés canadiens une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés, a annoncé que le gouvernement du Canada soutiendra jusqu'à 22 organisations dans l'ensemble du Canada dont les projets permettront de faire participer les aînés à d'importants soutiens et services au sein de leurs communautés et de leur en faire profiter.

Cette annonce découle de demandes soumises et retenues dans le cadre d'un appel de concepts lancé en décembre 2018 au moyen du volet de financement pancanadien du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). Jusqu'à 60 millions de dollars de financement sur cinq ans sont disponibles pour ces projets, qui devraient commencer à l'automne 2019.

Des exemples de projets proposés incluent des initiatives qui soutiennent les aidants naturels d'aînés souffrant de démence, qui mobilisent les communautés pour repérer les aînés isolés et à risque et de les mettre en contact avec des services sociaux et qui rendent des services existants pour les aînés plus accessibles du point de vue culturel dans certaines des communautés les plus ethniquement diversifiées du Canada.

Depuis 2004, le PNHA a financé plus de 23 600 projets dans des centaines de communautés dans l'ensemble du Canada, grâce à un investissement total du gouvernement du Canada de plus de 487,7 millions de dollars.

Citation

« Notre gouvernement considère que la contribution des aînés est réellement précieuse pour notre pays. Grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous prenons davantage de mesures pour habiliter les aînés grâce à des occasions de soutien dans le cadre desquelles ils peuvent profiter de la qualité de vie de leur communauté et y contribuer. En profitant des liens communautaires, les aînés peuvent bénéficier de la vie saine, heureuse et sûre pour laquelle ils ont travaillé. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre des Aînés

Les faits en bref

Le PNHA est un programme fédéral de subventions et de contributions ayant pour but d'appuyer les projets qui contribuent à favoriser l'inclusion sociale et l'engagement des aînés du Canada dans tous les aspects de la société. Le volet de financement pancanadien du programme soutient des projets qui ont recours à une approche faisant intervenir plusieurs partenaires, rassemblant ainsi des organisations de divers secteurs qui collaborent au sein d'une communauté, afin de répondre aux besoins sociaux croissants des aînés.

dans tous les aspects de la société. Le volet de financement pancanadien du programme soutient des projets qui ont recours à une approche faisant intervenir plusieurs partenaires, rassemblant ainsi des organisations de divers secteurs qui collaborent au sein d'une communauté, afin de répondre aux besoins sociaux croissants des aînés. Les aînés forment le groupe démographique en plus forte croissance au Canada . D'ici 2030, le nombre de personnes âgées s'élèvera à 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne.

. D'ici 2030, le nombre de personnes âgées s'élèvera à 9,6 millions, ce qui représente près du quart de la population canadienne. Le budget 2019 propose un investissement supplémentaire de 100 millions de dollars sur cinq ans et un budget permanent de 20 millions de dollars par année, afin de permettre au programme Nouveaux Horizons pour les aînés d'appuyer des projets qui favorisent l'autonomie des aînés dans leurs communautés et contribuent à améliorer leur santé et leur bien-être.

