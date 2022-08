VANCOUVER, BC, le 12 août 2022 /CNW/ - L'imagination, la détermination et l'innovation des jeunes Canadiens sont essentielles pour bâtir le Canada que nous voulons tous. Un pays inclusif et sans obstacles pour les personnes en situation de handicap. En continuant d'investir dans les jeunes et en collaborant avec des organismes locaux et communautaires afin d'accroître l'accessibilité et l'inclusion dans les collectivités et les milieux de travail, le gouvernement du Canada réitère son engagement qui consiste à prioriser l'inclusion des personnes en situation de handicap partout au pays.

Aujourd'hui, pour souligner la Journée internationale de la jeunesse 2022, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé un financement de plus de 1 million de dollars pour des projets dirigés par des jeunes en partenariat avec 133 organismes partout au Canada. Ce financement est distribué dans le cadre de l'appel de propositions de 2021-2022 pour la composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité.

Pour illustrer le thème de cette année, « Solidarité intergénérationnelle : Créer un monde pour tous les âges », la ministre Qualtrough a fait cette annonce au sein du BC Brain Wellness Program de l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver. Ce programme met à profit les soins cliniques, les programmes sur le mode de vie, l'éducation et la recherche pour concevoir une approche globale en matière de bien-être mental. Ceci afin d'améliore la qualité de vie et le bien-être des personnes en situation de handicap de tous âges, des personnes ayant un trouble neurologique chronique, des participants au programme et des partenaires de soins. L'organisme reçoit :

9 982 $ pour l'achat d'équipement de technologique de communication comme des microphones, des caméras et un ordinateur afin de créer une cuisine pédagogique plus accessible au personnel universitaire, aux diététistes, aux cuisiniers et aux étudiants en médecine qui sont en situation de handicap;

9 999 $ pour l'achat de technologies comme des webcams et des microphones à l'intention des instructeurs du programme, afin d'améliorer l'accessibilité et la qualité de la programmation virtuelle ainsi que l'équipement d'exercice et de loisirs.

Le 3 juin 2022, un nouvel appel de propositions dans le cadre de la composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité a été lancé. Les jeunes sont invités à soumettre en ligne, d'ici le 17 octobre 2022, à 17 h (HAE), leur déclaration d'intérêt à être nommé jeune leader en matière d'accessibilité : https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds-accessibilite-innovation-jeunesse.html. Les organisations admissibles sont invitées à présenter leur demande de financement pour un projet mené en collaboration avec un jeune leader en matière d'accessibilité en ligne, d'ici le 31 octobre 2022, à 17 h (HAE).

Ces financements appuient le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement du Canada. Le Plan a pour but de réduire la pauvreté au sein des personnes en situation de handicap, de les aider à trouver de bons emplois, de faciliter l'accès aux programmes et services fédéraux et de bâtir des collectivités accessibles et inclusives tout en instaurant une culture d'inclusion.

Citations

« Les jeunes du Canada accordent une très grande importance à l'égalité et à l'inclusion. Donc, lorsqu'un jeune veut améliorer sa communauté et la rendre plus inclusive aux personnes en situation de handicap, nous allons l'aider à le faire. Grâce aux 133 jeunes leaders que nous soutenons aujourd'hui, les personnes en situation de handicap pourront accéder à davantage d'espaces, de systèmes et de services dans leur collectivité. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Lorsque les jeunes sont supportés et qu'ils bénéficient d'occasions de s'épanouir, d'apprendre et de participer à un changement réel, tout le monde en profite. L'une des priorités du gouvernement du Canada est d'assurer une reprise inclusive pour tous les Canadiens et Canadiennes. La composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité en est un excellent exemple, car il permet aux jeunes Canadiens d'aider à bâtir des collectivités sans obstacle partout au pays. Les compétences et l'expérience acquises grâce à cette initiative amélioreront la vie des jeunes et des personnes en situation de handicap ainsi que l'avenir du Canada. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

« Les jeunes occupent un rôle important au Canada en tant que moteur de changement. C'est pourquoi il est si important que, par le biais de programmes comme la composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité, nous donnions aux jeunes l'occasion d'apporter des améliorations significatives à leur communauté, tout en les aidant à obtenir une expérience inestimable pour l'avenir. »

- Le député fédéral de Vancouver Granville, Taleeb Noormohamed

« Nous sommes reconnaissants pour ce financement qui aura un impact direct sur l'amélioration de la vie des personnes en situation de handicap et ceux qui ont d'autres conditions neurologiques. Nous avons déjà constaté des avantages pour nos participants et nous utiliserons le financement pour continuer d'améliorer l'accessibilité et la portée du programme. »

- La directrice et cofondatrice du BC Brain Wellness Program, Dr. Silke Appel-Cresswell

Les faits en bref

L'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 révèle qu'au Canada , une personne de 15 ans et plus sur cinq déclare être en situation de handicap. Cela représente environ 6,2 millions de personnes.





, une personne de 15 ans et plus sur cinq déclare être en situation de handicap. Cela représente environ 6,2 millions de personnes. Le Fonds pour l'accessibilité est un programme fédéral de subventions et de contributions par lequel le gouvernement finance des projets d'infrastructure à l'échelle du Canada en vue d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et le marché du travail. Depuis son lancement en 2007, plus de 6 000 projets ont été financés dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité, aidant ainsi des milliers de Canadiens et Canadiennes à accéder aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité.





en vue d'améliorer l'accessibilité, la sécurité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les collectivités et le marché du travail. Depuis son lancement en 2007, plus de 6 000 projets ont été financés dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité, aidant ainsi des milliers de Canadiens et Canadiennes à accéder aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité. La composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité offre aux jeunes de 15 à 30 ans des occasions uniques de faire preuve de leadership et d'aider leur collectivité en faisant du bénévolat. Les projets financés créent et amélioreront des espaces, des environnements, des collectivités et des milieux de travail accessibles et inclusifs pour les Canadiens et Canadiennes de tous âges.





Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a ajouté jusqu'à 100 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, au Fonds pour l'accessibilité. Cela triple le financement consenti au Fonds afin de rendre les collectivités et les lieux de travail plus accessibles aux personnes en situation de handicap en réduisant les obstacles à l'emploi, aux activités et aux programmes. Une somme supplémentaire de 25 millions de dollars sur deux ans a également été promise pour aider les garderies à effectuer des améliorations afin de rendre leurs installations plus accessibles.

