SOREL-TRACY, QC, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada investit dans des projets d'infrastructure stratégique visant à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à réduire le coût de la vie.

La présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui un financement pouvant atteindre 38 millions de dollars pour sept projets dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. Ces investissements permettront de réduire les contraintes de capacité et les goulots d'étranglement, ce qui facilitera la circulation rapide des marchandises.

En améliorant les infrastructures et l'efficacité, ces investissements appuieront également la croissance économique dans la province de Québec et dans les régions situées le long du fleuve Saint-Laurent. Les projets se déclinent comme suit :

L'Administration portuaire de Montréal augmentera la capacité d'exportation des grains canadiens conteneurisés

QSL International Ltée développera une zone industrialo-portuaire dans les villes de Sorel-Tracy et de Saint-Joseph-de-Sorel , augmentant ainsi le volume des échanges commerciaux.

et de , augmentant ainsi le volume des échanges commerciaux. L'Administration portuaire de Québec entreprend plusieurs projets importants, notamment : l'agrandissement de l'espace d'entreposage du terminal au quai 103; la relocalisation d'une infrastructure stratégique et essentielle pour l'approvisionnement en électricité du secteur de l'anse au Foulon (quais 104 et 105); l'amélioration de la capacité et de l'efficacité de la gare de triage de l'estuaire; finaliser une entente pour la mise en place d'un nouveau terminal de marchandises et de vrac sec derrière le quai 108 dans le secteur de l'anse au Foulon.

L'Administration portuaire de Saguenay établira une nouvelle aire d'entreposage dans le secteur sud-ouest du terminal.

Le gouvernement investit pour renforcer les chaînes d'approvisionnement du pays, favoriser la croissance économique et accroître les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux, ce qui contribue à rendre la vie moins coûteuse pour les Canadiens.

Citation(s)

« En améliorant la connectivité et en réduisant les goulots d'étranglement au Québec et dans les régions situées le long du fleuve Saint-Laurent, les consommateurs et consommatrices, les travailleurs et travailleuses ainsi que les petites entreprises bénéficieront de chaînes d'approvisionnement efficaces et fiables. Cela soutiendra la croissance économique et contribuera à rendre la vie moins coûteuse pour les Canadiens et les Québécois. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports

« Cette reconversion d'un ancien site industriel en terminal portuaire est un exemple concret de développement durable dont nous sommes fiers. L'appui financier du gouvernement fédéral est un jalon important dans la réalisation ce projet en partenariat avec la Ville de Sorel-Tracy. Cette nouvelle infrastructure nous permettra de mieux desservir les agriculteurs et les entreprises d'ici tout en minimisant l'impact sur l'environnement grâce à une technologie innovante de quai flottant. »

Robert Bellisle

Président et chef de la direction de QSL.

Les faits en bref

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Au total, 4,1 milliards de dollars ont été investis dans des projets depuis 2017.

. Au total, 4,1 milliards de dollars ont été investis dans des projets depuis 2017. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

Produits connexes

Vous pouvez visiter le site Web de Transports Canada.

Abonnez-vous à Nouvelles en direct ou restez branchés par l'entremise de X, de Facebook, de YouTube, d'Instagram, et de LinkedIn pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Autres formats

Communiquez avec nous pour obtenir un autre format de ce communiqué.

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Anita Anand, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les médias : Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055