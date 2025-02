NORTH VANCOUVER, BC, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Des chaînes d'approvisionnement solides sont essentielles pour rendre la vie abordable pour la population canadienne. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans des projets qui stimuleront la croissance économique, tout en rendant les chaînes d'approvisionnement plus résilientes et adaptables aux effets des changements climatiques.

La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui un investissement pouvant atteindre 33,1 millions de dollars pour six projets en Alberta et en Colombie-Britannique dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux. Ces projets permettront de promouvoir la croissance économique et de mieux connecter les communautés et les régions partout au Canada.

Le gouvernement du Canada verse jusqu'à :

10 millions de dollars à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada pour le projet de prolongement de voies d'évitement à Jaleslie afin d'améliorer la fiabilité et la fluidité des trains de marchandises et du service ferroviaire voyageurs à destination et en provenance du port de Vancouver . Ce financement offre une option supplémentaire pour le passage de longs trains dans le corridor à voie unique entre Kamloops et le port.

pour le projet de prolongement de voies d'évitement à Jaleslie afin d'améliorer la fiabilité et la fluidité des trains de marchandises et du service ferroviaire voyageurs à destination et en provenance du port de . Ce financement offre une option supplémentaire pour le passage de longs trains dans le corridor à voie unique entre et le port. 6,2 millions de dollars à la NSD Development Corporation pour le projet de NSD Inland Port afin de créer une installation multiproduits à l'intérieur du port à Terrace, en Colombie-Britannique, qui fera du port une plaque tournante pour l'expédition de marchandises à destination et en provenance du nord-ouest de la province. Il s'agit notamment de construire des accès ferroviaires et routiers et des zones de transbordement pour les marchandises liquides et sèches en vrac, afin d'améliorer la fluidité du transport et la connectivité intermodale.

pour le projet de NSD Inland Port afin de créer une installation multiproduits à l'intérieur du port à Terrace, en Colombie-Britannique, qui fera du port une plaque tournante pour l'expédition de marchandises à destination et en provenance du nord-ouest de la province. Il s'agit notamment de construire des accès ferroviaires et routiers et des zones de transbordement pour les marchandises liquides et sèches en vrac, afin d'améliorer la fluidité du transport et la connectivité intermodale. 5,7 millions de dollars à la Battle River Railway NGC Inc. pour le projet de modernisation de la Battle River Railway afin d'améliorer trois ponts pour les rendre conformes aux normes de classe 1, de développer le parc industriel de Forestburg et de construire 15 000 pieds de voies ferrées pour desservir le parc à Forestburg , en Alberta . Ces améliorations optimiseront l'efficacité de la ligne ferroviaire, réduiront les goulets d'étranglement et augmenteront la fluidité du premier mille.

pour le projet de modernisation de la Battle River Railway afin d'améliorer trois ponts pour les rendre conformes aux normes de classe 1, de développer le parc industriel de et de construire 15 000 pieds de voies ferrées pour desservir le parc à , en . Ces améliorations optimiseront l'efficacité de la ligne ferroviaire, réduiront les goulets d'étranglement et augmenteront la fluidité du premier mille. 5 millions de dollars à Richardson International Ltd. pour le projet d'agrandissement du dépôt de rails de la rive nord afin d'ajouter 15 voies d'entreposage au terminal de North Vancouver , de réaligner les voies existantes, de mettre en place des liaisons et des branchements, et d'ajouter un nouveau système d'éclairage, des clôtures et des installations de services publics. Ces travaux améliorent l'efficacité des transports, renforcent la connectivité intermodale et soutiennent le commerce régional.

pour le projet d'agrandissement du dépôt de rails de la rive nord afin d'ajouter 15 voies d'entreposage au terminal de , de réaligner les voies existantes, de mettre en place des liaisons et des branchements, et d'ajouter un nouveau système d'éclairage, des clôtures et des installations de services publics. Ces travaux améliorent l'efficacité des transports, renforcent la connectivité intermodale et soutiennent le commerce régional. 3,5 millions de dollars à Quasar Platform Inc. pour le projet de numérisation de la chaîne d'approvisionnement ferroviaire du Canada afin de créer une plateforme numérique qui permettra de surveiller les wagons et les marchandises en temps réel. Les entreprises pourront ainsi mieux visualiser leurs expéditions, ce qui se traduira par une plus grande efficacité et une circulation plus fluide des marchandises. Ce projet comprend l'installation de 10 000 capteurs de localisation GPS et l'intégration des données pour élaborer un ensemble de données sur les performances du réseau ferroviaire.

pour le projet de numérisation de la chaîne d'approvisionnement ferroviaire du afin de créer une plateforme numérique qui permettra de surveiller les wagons et les marchandises en temps réel. Les entreprises pourront ainsi mieux visualiser leurs expéditions, ce qui se traduira par une plus grande efficacité et une circulation plus fluide des marchandises. Ce projet comprend l'installation de 10 000 capteurs de localisation GPS et l'intégration des données pour élaborer un ensemble de données sur les performances du réseau ferroviaire. 2,7 millions de dollars à IntermodeX Logistics Ltd. pour le projet d'agrandissement des activités hors quai et de transbordement au nord de l'île Ridley afin de construire un parc à conteneurs et de mettre sur pied une installation de transbordement dans le port de Prince Rupert . Cette installation comprendra un parc à conteneurs hors quai. De plus, elle permettra d'améliorer les services de transbordement et de réduire la congestion des conteneurs.

Parce qu'elles permettent d'améliorer les réseaux de transport et d'adopter des solutions numériques avancées, ces initiatives sont destinées à soutenir la résilience économique et à favoriser une croissance durable à long terme. Ces investissements stratégiques permettent de s'assurer que les capacités logistiques du Canada peuvent satisfaire les demandes futures tout en contribuant à la robustesse et à la compétitivité de l'économie.

Citations

« Investir dans nos infrastructures de transport, c'est faciliter la vie des Canadiens. Ces projets renforceront nos chaînes d'approvisionnement et permettront de veiller à ce que les marchandises circulent plus efficacement dans tout le pays. En améliorant la connectivité ferroviaire, nous faisons plus que solidifier le commerce intérieur, nous stimulons aussi la croissance économique et la résilience, ce qui profitera à tous les Canadiens. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

« À une époque où les Canadiens se concentrent de plus en plus sur la nécessité d'accroître le commerce intérieur et de diversifier les exportations canadiennes, le désengorgement des chemins de fer et des ports doit être l'un des principaux domaines d'intervention. Les investissements annoncés aujourd'hui pour six projets en Colombie-Britannique et en Alberta stimuleront la productivité économique et créeront de bons emplois, y compris ici, sur la Côte-Nord. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le gouvernement fédéral investit dans nos chaînes d'approvisionnement, les rendant plus résistantes et plus compétitives pour une croissance économique à long terme. Les projets annoncés aujourd'hui renforceront notre réseau ferroviaire, diversifieront l'économie locale et élimineront encore plus d'obstacles au commerce intérieur entre les provinces et les territoires. »

Wilson Miao

Député, Richmond Centre

Les faits en bref

Par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux, le gouvernement du Canada effectue des investissements pour renforcer les chaînes d'approvisionnement du pays, favoriser la croissance économique et contribuer à accroître les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux, ce qui aide à réduire les coûts de la vie pour la population canadienne.

effectue des investissements pour renforcer les chaînes d'approvisionnement du pays, favoriser la croissance économique et contribuer à accroître les possibilités d'expansion de nos entreprises sur les marchés mondiaux, ce qui aide à réduire les coûts de la vie pour la population canadienne. Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada .

. Depuis 2017, un total de 4,1 milliards de dollars a été alloué à des projets qui appuient l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

