QUÉBEC, le 24 janv. 2024 /CNW/ - Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel pour rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada est résolu à faire en sorte que nos chaînes d'approvisionnement appuient la croissance économique.

Le ministre des Transports et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 2,6 millions de dollars dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux pour deux projets au Québec. Le projet et l'étude numériques retenus dans le cadre de cet investissement ont pour but de mobiliser des données et des solutions technologiques afin de générer des gains d'efficacité dans la chaîne d'approvisionnement le long des principaux corridors commerciaux canadiens.

Le gouvernement du Canada versera :

jusqu'à 2,6 millions de dollars au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) afin d'établir un centre de science des données et de transfert des connaissances pour le commerce et le transport intermodal dans le corridor Saint-Laurent-Grands Lacs; et

jusqu'à 50 000 dollars à CargoM pour mettre en place un outil automatisé permettant de recenser les espaces d'entreposage intérieurs et extérieurs disponibles dans la région du Grand Montréal. Cela améliorera la fluidité et réduira la congestion de la chaîne d'approvisionnement dans les environs du port de Montréal.

Le gouvernement du Canada continue d'effectuer des investissements pour renforcer les chaînes d'approvisionnement du pays, favoriser la croissance économique et accroître les possibilités d'expansion des entreprises sur les marchés mondiaux.

Ces investissements sont des engagements à long terme visant à travailler avec les intervenants sur d'importants projets d'infrastructure qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

« Des chaînes d'approvisionnement robustes sont un élément important pour que le coût de la vie reste abordable pour les Canadiennes et les Canadiens. L'innovation technologique contribuera à rendre les chaînes d'approvisionnement plus efficaces et plus résilientes. Grâce à ces investissements, nous veillons à ce que les connaissances et les renseignements indispensables puissent être communiqués et utilisés dans l'intérêt des consommateurs, de la main-d'œuvre et des entreprises du Canada. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Ministre des Transports et lieutenant du Québec

« L'élimination des goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement a une incidence directe sur le coût de la vie pour les Canadiennes et les Canadiens. En adoptant une approche scientifique et en mettant en commun des renseignements sur la manière de réduire la congestion dans nos principaux corridors commerciaux, ces projets contribueront à faire en sorte que la population canadienne reçoive les biens dont elle a besoin, au bon moment et à un prix équitable. »

L'honorable Marc Miller

Ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du Canada .

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises dans les chaînes d'approvisionnement du . Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens de transport essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme.

. Un total de 4,6 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au programme. Par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, Transports Canada appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

afin de favoriser le commerce national et international. L'appel de propositions Accroître la fluidité des chaînes d'approvisionnement du Canada du Fonds national des corridors commerciaux favorise la fluidité et la fiabilité des flux commerciaux entre le Canada et les marchés mondiaux, ainsi que les corridors de commerce intérieur.

