OTTAWA, ON, le 21 juin 2024 /CNW/ - Avoir une alimentation saine est un élément indispensable à la prévention des maladies chroniques liées à l'alimentation. Il est prouvé que de nombreux facteurs influent sur notre capacité à faire des choix alimentaires sains. Les conditions qui aident les gens à faire de meilleurs choix en matière d'alimentation, notamment l'accès facile à des aliments sains et abordables, sont essentielles à la santé et au bien-être.

L'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 11 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés de l'Agence de santé publique du Canada. Les fonds ont été octroyés aux dix organisations canadiennes suivantes : Corporation de développement communautaire des Sources; De la ferme à la cafétéria Canada; GROW - Community Food Literacy Centre; Guelph Community Health Centre; Les Complices alimentaires; Muskowekwan First Nation; Centre pour personnes âgées Espoir nouveau; Rencontres-Cuisines; Saskatoon Public Schools Foundation; Type Diabeat It.

Ces organisations ont pour objectif commun de créer des environnements permettant l'accès à des aliments sains et de favoriser une bonne alimentation. Elles sont résolues à faire avancer des projets qui favoriseront un mode de vie sain pour les gens au Canada, en particulier ceux qui sont confrontées à des inégalités en santé et ceux qui présentent un risque accru de maladies chroniques.

Citation

« Faire la promotion d'une alimentation saine et la prévention des maladies chroniques est l'une de nos principales priorités, et toutes les organisations que nous soutenons aujourd'hui contribueront à mettre en avant une approche intégrée d'un mode de vie sain. Ces organisations soutiennent des environnements qui facilitent le choix d'une alimentation saine et l'augmentation de l'activité physique, ce qui favorise la santé physique et mentale. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Faits en bref

Les investissements dans ces organisations se font par l'intermédiaire du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés de l'Agence de santé publique du Canada , qui soutient des projets visant à promouvoir une meilleure santé et à réduire le risque de maladies chroniques en agissant sur les facteurs de risque modifiables communs, à savoir les mauvaises habitudes alimentaires, l'abandon du tabac ou la prévention du tabagisme et l'inactivité physique.

, qui soutient des projets visant à promouvoir une meilleure santé et à réduire le risque de maladies chroniques en agissant sur les facteurs de risque modifiables communs, à savoir les mauvaises habitudes alimentaires, l'abandon du tabac ou la prévention du tabagisme et l'inactivité physique. Santé Canada continue de créer des ressources pour divers publics afin de promouvoir les compétences alimentaires et une alimentation saine. La trousse du Guide alimentaire canadien à l'intention des éducateurs aide les enfants à acquérir de bonnes habitudes alimentaires, à comprendre le guide alimentaire et à découvrir les aliments tout en acquérant des compétences dans ce domaine. L'utilisation de cette trousse avec les enfants peut les aider à acquérir des habitudes alimentaires bénéfiques pour la santé et le bien-être.

continue de créer des ressources pour divers publics afin de promouvoir les compétences alimentaires et une alimentation saine. La trousse du Guide alimentaire canadien à l'intention des éducateurs aide les enfants à acquérir de bonnes habitudes alimentaires, à comprendre le guide alimentaire et à découvrir les aliments tout en acquérant des compétences dans ce domaine. L'utilisation de cette trousse avec les enfants peut les aider à acquérir des habitudes alimentaires bénéfiques pour la santé et le bien-être. La cuisine du guide alimentaire canadien propose des recettes saines et faciles, des conseils de cuisine et des vidéos pratiques. Le bulletin d'information sur le Guide alimentaire canadien fournit des recettes, des conseils et des ressources directement dans la boîte de réception des abonnés.

Produits connexes

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Personnes-ressources : Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public: 613-957-2991, 1-866-225-0709