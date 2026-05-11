CHARLOTTETOWN, PE, le 11 mai 2026 /CNW/ - L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, a annoncé aujourd'hui que l'aéroport desservant la capitale de l'Île-du-Prince-Édouard s'appellera désormais Aéroport Alexander-B.-Campbell de Charlottetown, en l'honneur de l'ancien premier ministre Alexander B. Campbell, dont le leadership a contribué à façonner l'Île-du-Prince-Édouard moderne et à renforcer ses liens avec le reste du Canada.

L'honorable Alexander B. Campbell a été le premier ministre ayant eu le plus long mandat dans l'histoire de l'Île-du-Prince-Édouard et l'une de personnalités publiques les plus influentes de la province. Né et élevé à Charlottetown, il a fait son entrée dans la politique provinciale en 1965 et a été nommé chef de son parti plus tard dans la même année. En 1966, il a été élu premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, devenant ainsi l'un des plus jeunes Canadiens à occuper cette fonction.

Le changement de nom rend hommage à la brillante carrière de M. Campbell dans la fonction publique et à son influence déterminante dans la promotion du développement économique, de la modernisation des infrastructures provinciales et du renforcement des liaisons de transport régionales pendant son mandat de premier ministre, de 1966 à 1978.

En tant que principale passerelle aérienne de l'Île-du-Prince-Édouard, l'aéroport de Charlottetown joue un rôle essentiel en permettant à sa population insulaire d'accéder à des possibilités partout au Canada et à l'étranger, favorisant ainsi le tourisme, le commerce et les déplacements partout au pays. Ce nouveau nom illustre à la fois l'importance de l'aéroport pour la région et l'héritage d'un dirigeant qui s'est fait le champion du progrès et de la connectivité pour l'Île-du-Prince-Édouard.

Citations

"Alexander B. Campbell était un grand homme d'État dont la vision, le dévouement et le sens du devoir ont profondément façonné l'Île-du-Prince-Édouard moderne. En renommant l'aéroport de Charlottetown en son honneur, nous rendons hommage à un dirigeant qui a œuvré sans relâche pour renforcer l'économie et moderniser les infrastructures de l'Île-du-Prince-Édouard. Cet aéroport continue de relier la population insulaire au reste du Canada et au monde entier, favorisant ainsi le tourisme, le commerce et la création d'emplois de qualité dans la région, tout en contribuant à bâtir un Canada fort."

L'honorable Steven MacKinnon

Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Le fait de renommer l'aéroport de Charlottetown en l'honneur d'Alexander B. Campbell reconnaît le leadership dont il a fait preuve pour aider à moderniser l'économie de l'Île-du-Prince-Édouard et à renforcer les fondements de la province que nous connaissons aujourd'hui. Son travail a contribué à façonner l'avenir de l'Île, et cette reconnaissance est un hommage approprié à un héritage qui continue de se faire sentir. »

L'honorable Joël Lightbound

Ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Nous soutenons pleinement la décision de renommer l'aéroport en l'honneur d'Alexander B. Campbell. Sous la direction du premier ministre Campbell, l'Île-du-Prince-Édouard est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, et il est tout à fait approprié que l'une des principales portes d'entrée de la province porte son nom. Atout vital pour la communauté et point de liaison clé pour la population de l'île, les visiteurs et les entreprises, l'aéroport symbolise la fierté et le respect que l'on éprouve partout sur l'Île-du-Prince-Édouard à l'égard de l'héritage durable du premier ministre Campbell et des contributions qu'il a apportées à la fonction publique. »

Doug Newson

Directeur général, Charlottetown Airport Authority Inc.

Faits en bref

L'honorable Alexander B. Campbell a occupé le poste de premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard de 1966 à 1978. Il a été le premier ministre ayant occupé cette fonction le plus longtemps dans l'histoire de la province.

Tout au long de son mandat de premier ministre, M. Campbell a mis en place de nombreuses initiatives de modernisation, notamment la création de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard, l'adoption d'un plan de développement économique pour les institutions et les services, ainsi que la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir les énergies renouvelables.

En 1967, M. Campbell a prêté serment en tant que membre du Conseil privé pour le Canada et, après avoir quitté la vie politique en 1978, il a été nommé juge à la Cour suprême provinciale.

Le 2 mai 2013, M. Campbell a été nommé Officier de l'Ordre du Canada.

M. Campbell et son épouse des 65 dernières années, Marilyn Gilmour, résident à Stanley Bridge, sur l'Île-du-Prince-Édouard.

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources: Marie-Justine Torres, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, [email protected], 613-327-5918; Relations avec les médias: Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]