DEC permettra à Cyrell AMP et Alu MC3, deux entreprises de l'industrie de l'aluminium touchées par les droits de douane américains, de demeurer concurrentielles dans des conditions de marché incertaines et changeantes.

BELOEIL, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Bienvenu-Olivier Ntumba, député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, des contributions non remboursables totalisant 1 979 000 $ à deux entreprises de l'industrie de l'aluminium affectées par les droits de douane. Ce soutien est octroyé dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) du gouvernement fédéral, mise en œuvre par les agences de développement régional du Canada.

Les bénéficiaires sont Cyrell AMP et Alu MC3. Par cette intervention, DEC aide ces entreprises qui transforment l'aluminium à diversifier leurs marchés et à améliorer leur productivité pour demeurer concurrentielles à long terme. La réalisation de ces projets permettra par ailleurs de consolider près de 130 emplois bien rémunérés dans la région.

Cyrell AMP, qui se spécialise dans la fabrication de panneaux architecturaux et de panneaux tympans pour les bâtiments commerciaux et industriels, reçoit une contribution de 979 000 $. Pour sa part, Alu MC3, qui œuvre dans la fabrication et l'assemblage de structures d'aluminium, bénéficie d'une contribution de 1 000 000 $. Ces aides financières leur permettront d'acquérir de nouveaux équipements et de développer une stratégie de commercialisation.

Le député Ntumba a également profité de l'occasion pour rappeler de nouvelles mesures totalisant 1,5 milliard de dollars annoncées le 4 mai dernier par la ministre Joly. Celles-ci visent à contrer les pressions tarifaires résultant de l'ajustement du 6 avril 2026 des droits de douane américains sur les produits canadiens contenant de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. Ces mesures comprennent une bonification de 500 millions de dollars de l'IRRT et un nouveau programme de financement d'un milliard de dollars de la Banque de développement du Canada. Ce programme permettra aux PME de répondre à leurs besoins urgents de liquidités, de maintenir leurs activités et de s'adapter à ce contexte commercial inédit.

Dans le contexte économique actuel, le gouvernement du Canada mise sur des mesures structurantes pour renforcer l'économie canadienne. Il agit en soutenant les entreprises dans la diversification de leurs marchés afin de renforcer leur résilience économique et de consolider leur compétitivité pour les aider à faire face aux pressions tarifaires. En investissant dans les travailleurs et les entreprises de secteurs stratégiques comme l'industrie de l'aluminium, le gouvernement du Canada contribue à bâtir une économie plus résiliente et capable de mieux s'adapter aux fluctuations du marché, au bénéfice de l'ensemble du pays.

Citations

« L'industrie de l'aluminium occupe une place centrale dans l'écosystème manufacturier du Québec et contribue de façon essentielle à la vitalité économique de plusieurs régions. Dans un contexte où les droits de douane exercent une pression accrue sur ce pilier de notre économie, il est crucial d'appuyer les entreprises de cette industrie. Par l'entremise de DEC, notre gouvernement soutient les PME afin qu'elles puissent renforcer leur compétitivité, faire évoluer leurs modèles d'affaires et saisir de nouvelles occasions sur les marchés. Cet appui est un investissement direct pour assurer que l'industrie de l'aluminium continue de jouer un rôle clé dans l'économie canadienne. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC

« Depuis plus d'un an, nos entreprises de la filière aluminium font preuve d'une résilience exceptionnelle. Cependant, elles ont besoin d'un coup de pouce pour faire face aux aléas tarifaires. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer l'appui de DEC à Cyrell AMP et Alu MC3, deux manufacturiers de la Montérégie. Grâce à ce soutien précieux, elles pourront moderniser leur production et diversifier leurs marchés. Non seulement ces investissements leur permettront de renforcer leur avantage concurrentiel, mais ils assurent aussi des retombées positives pour la région, pour le Québec et pour le Canada. »

Bienvenu-Olivier Ntumba, député de Mont-Saint-Bruno-L'Acadie

« Cet appui de DEC arrive à un moment charnière : tarifs américains, pénurie de main-d'œuvre, nos défis sont réels! Depuis plus de 25 ans, derrière chaque bâtiment que l'on habille, il y a des gens de métier formés ici, en Montérégie. Ce financement nous permet de continuer à investir pour que cette expertise reste bien vivante. »

Gabriel Borduas, président fondateur, Cyrell AMP

« Je tiens à remercier DEC et le gouvernement du Canada pour leur soutien envers notre entreprise en cette période d'instabilité économique. L'aide financière qui nous est octroyée nous permettra d'investir dans nos équipements afin d'en améliorer la productivité et l'efficacité. Ainsi, Alu MC3 pourra se démarquer sur de nouveaux marchés non seulement à l'échelle canadienne, mais éventuellement à l'échelle mondiale. »

Bruno Montgrain, vice-président, Alu MC3

Faits en bref

DEC intervient auprès des transformateurs d'aluminium. Le Québec compte plus de 1 700 entreprises transformatrices d'aluminium, représentant 30 000 emplois. Ces entreprises ont un chiffre d'affaires annuel global de l'ordre de 11,6 G$.

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), qui fait partie du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de DEC.

Dotée d'une enveloppe de 1,5 milliard de dollars, cette initiative nationale vise principalement à aider les PME touchées négativement par les droits de douane à relever leurs défis de commercialisation et à se transformer pour demeurer concurrentielles à long terme.

L'IRRT s'inscrit dans un plan plus large de réponse tarifaire du gouvernement du Canada qui comprend plus de 6,5 milliards de dollars de nouvelles mesures pour protéger les entreprises et les travailleurs canadiens, incluant une bonification du Fonds stratégique pour l'innovation, des ententes sur le développement du marché du travail et le Crédit pour les grandes entreprises touchées par les droits de douane.

DEC est un partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements : Relations avec les médias : Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected] ; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]