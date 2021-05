Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick accordent plus de 780 000 dollars pour rénover le laboratoire de sciences du campus d'Edmundston de l'Université de Moncton

EDMUNDSTON, NB, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Aider les institutions postsecondaires à offrir une éducation de qualité dans la langue de la minorité contribue à promouvoir et à perpétuer la langue française. Ces institutions sont essentielles pour favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire. En plus d'ouvrir des portes aux étudiants francophones en leur permettant d'étudier dans leur langue, elles leur offrent des espaces qui leur donnent la chance d'interagir, de créer des liens et de participer à la vie de leur communauté.

Munir les institutions postsecondaires d'infrastructures éducatives qui répondent bien aux besoins des étudiants et des professeurs-chercheurs est primordial. C'est pourquoi René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche, est heureux d'annoncer que les gouvernements du Canada et du Nouveau‑Brunswick injecteront chacun plus de 390 000 dollars pour rénover le laboratoire de sciences du pavillon Louis A. LeBel du campus d'Edmundston de l'Université de Moncton. M. Arseneault a fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles, et en collaboration avec l'honorable Trevor Holder, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick.

Totalisant plus de 780 000 dollars, cet investissement permettra d'offrir aux étudiants et aux professeurs‑chercheurs des espaces modernes qui répondent à leurs besoins en matière de formation, de recherche et de développement, et qui favorisent la production, le partage et la diffusion des connaissances. Ce laboratoire rénové permettra d'accueillir et de voir exceller plus de 90 étudiants inscrits à 14 programmes, notamment en sciences de la santé, chimie, physique, biochimie, ingénierie et foresterie. De plus, l'investissement permettra également un réaménagement des espaces d'enseignement et l'acquisition de mobilier et d'équipement à la fine pointe de la technologie. Le nouveau laboratoire servira d'abord à offrir de la formation et à faire de la recherche, ainsi qu'à présenter des projets scientifiques ou techniques lors d'expo‑sciences et à offrir des activités pour faire découvrir les sciences à des élèves du primaire et du secondaire.

La réalisation de ce projet contribuera directement à la réussite des étudiants de l'Université de Moncton, la plus grande université canadienne de langue française à l'extérieur du Québec. Le campus d'Edmundston pourra offrir des infrastructures actuelles et stimulantes pour l'apprentissage des étudiants.

Citations

« La protection et la promotion des langues officielles sont des priorités absolues pour notre gouvernement. Nous nous sommes engagés à appuyer les institutions des minorités linguistiques, comme l'Université de Moncton, car elles sont au cœur même de la vitalité des communautés. Cet investissement contribuera à faire naître des scientifiques qui auront un bagage académique bien rempli, mais surtout qui auront une identité francophone forte grâce aux effets durables de leur alma mater. Plus que jamais, le gouvernement du Canada jouera son rôle dans la protection des droits linguistiques aux quatre coins du pays. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles

« Offert en partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick, cet investissement est crucial pour maintenir la qualité de l'apprentissage et de la recherche en français. Notre partenariat financier avec la province dans ce projet permettra à l'Université de Moncton de faciliter le recrutement d'étudiants et d'améliorer le taux de rétention des professeurs-chercheurs pour répondre à la demande actuelle et future de la clientèle étudiante et scientifique et des partenaires des communautés acadiennes et francophones du Nouveau-Brunswick. »

- René Arseneault, député de Madawaska-Restigouche

« Le Nouveau-Brunswick est fier de son histoire et de sa culture bilingues. Il est essentiel de préserver les traditions linguistiques uniques qui nous distinguent du reste du pays. Cette entente bilatérale offre des possibilités à nos établissements de jouer un rôle important pour voir à ce que le bilinguisme continue de jouer un rôle déterminant dans l'identité du Nouveau-Brunswick dans l'avenir. Je suis très fier des efforts que l'Université de Moncton a faits pour se prévaloir de cette possibilité. »

- L'honorable Trevor Holder, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick

« L'Université de Moncton cherche continuellement à améliorer ses infrastructures de recherche. Les fonds alloués pour les rénovations du laboratoire des sciences du campus d'Edmundston nous permettent de concrétiser cette vision. Nos étudiantes et étudiants disposeront d'installations plus modernes pour bien se préparer à faire carrière dans le domaine des sciences et de la recherche. »

- Dr Denis Prud'homme, recteur et vice-chancelier, Université de Moncton

« Nous sommes très heureux, au campus d'Edmundston, de pouvoir offrir à nos étudiantes et étudiants cette installation ultramoderne dans laquelle ils sauront exprimer tout leur potentiel et leur création. Les professeurs de sciences sont également ravis de pouvoir travailler avec des instruments et dans un environnement qui sauront répondre à leurs attentes et ambitions. Un tel projet est aussi un élément d'attraction très important dans le recrutement de nos futurs scientifiques. »

- Madeleine Dubé, vice-rectrice du campus d'Edmundston, Université de Moncton

Les faits en bref

Le Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 comprend un investissement de 2,7 milliards de dollars sur 5 ans, y compris 500 millions de dollars en nouveaux fonds pour soutenir les communautés de langue officielle en situation minoritaire et promouvoir le bilinguisme partout au pays.

Le Plan d'action prévoit l'injection de 67,3 millions de dollars sur 5 ans dans des projets de construction liés aux infrastructures scolaires et culturelles des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Ces fonds s'ajoutent aux 80 millions de dollars sur 10 ans destinés aux infrastructures communautaires éducatives de ces communautés, annoncés dans le budget de 2017 dans le cadre du plan Investir dans le Canada du gouvernement du Canada.

Le 19 février dernier, la ministre Joly a présenté les intentions du gouvernement du Canada sur la modernisation et le renforcement de la Loi sur les langues officielles et des instruments connexes dans le document Français et anglais : vers une égalité réelle des langues officielles au Canada. Ce document propose un éventail de changements et de nouvelles mesures afin d'établir un nouvel équilibre en matière linguistique au pays.

Le financement accordé au gouvernement du Nouveau-Brunswick pour ce projet provient du programme Développement des communautés de langue officielle, qui favorise l'épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada et appuie leur développement.

L'Université de Moncton est la plus grande université canadienne de langue française à l'extérieur du Québec. Ses trois campus se trouvent dans trois régions francophones du Nouveau-Brunswick soit Edmundston, Moncton et Shippagan. Depuis sa fondation en 1963, l'Université de Moncton a remis plus de 53 000 diplômes et elle est devenue le centre par excellence du développement social, culturel et économique de la population acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick.

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a proposé d'accorder un financement supplémentaire de 81,8 millions de dollars sur 2 ans à Patrimoine canadien, à compter de 2021-2022, afin d'appuyer la construction, la rénovation et le développement des espaces éducatifs et communautaires qui desservent les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Liens connexes

Français et anglais : Vers une égalité réelle des langues officielles au Canada

Plan d'action pour les langues officielles 2018-2023 : Investir dans notre avenir

Programmes d'appui aux langues officielles - Collaboration intergouvernementale en matière d'éducation dans la langue de la minorité

Université de Moncton, campus d'Edmundston

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected], 613-295-3617; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, [email protected]

Liens connexes

www.pch.gc.ca