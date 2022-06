MONTRÉAL, le 3 juin 2022 /CNW Telbec/ - Lorsque tout le monde peut participer pleinement dans tous les aspects de la société, nos collectivités et notre économie prospèrent et l'ensemble des Canadiens et Canadiennes en profite. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit afin de s'assurer que l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap soient une priorité pour les collectivités et les milieux de travail.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Semaine nationale de l'accessibilité, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé 67,1 millions de dollars pour supporter des projets menés par 959 organisations à travers le Canada dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité. 10, 3 millions de dollars venant de ce financement ont été alloué à 159 organisations au Québec.

Lors de l'annonce d'aujourd'hui, la ministre Qualtrough a également lancé un nouvel appel de propositions dans le cadre de la composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité (FA). Jusqu'à 1 million de dollars est maintenant disponible pour financer une centaine de projets menés par des jeunes et qui visent à éliminer les obstacles à l'accessibilité dans les collectivités canadiennes. Les jeunes souhaitant être nommés leaders en matière d'accessibilité doivent envoyer leur déclaration d'intérêt en ligne d'ici le 17 octobre 2022, 17 h (HE) :Canada.ca/fr/emploi-developpement-social/services/financement/fonds-accessibilite-innovation-jeunesse.html. Les organisations admissibles collaborant avec eux doivent soumettre leur demande de financement en ligne d'ici le 31 octobre 2022, 17 h (HE).

La ministre a effectué cette annonce à l'Oasis des enfants de Rosemont, à Montréal, dans la province de Québec. Il s'agit d'un centre qui vient en aide aux enfants de 12 ans et moins et à leur famille, surtout ceux en situation vulnérable. Il contribue à leur développement émotionnel, physique et intellectuel à travers des activités et des services accessibles. L'organisation a reçu 46 876 $ de financement dans le cadre de la composante des projets de petite envergure du FA afin de faciliter l'accès au centre pour les personnes à mobilité réduite. Une nouvelle rampe extérieure et des portes automatiques seront installées et la salle de bains sera rénovée

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme de subventions et de contributions qui appuie les projets de construction visant à rendre accessibles les collectivités et les lieux de travail pour les personnes en situation de handicap. Le programme finance des projets d'infrastructures essentielles qui comprennent l'installation de rampes, de portes automatiques et de toilettes accessibles.

Ces financements appuient le Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement, lequel a pour but de réduire la pauvreté et d'aider les personnes en situation de handicap à trouver de bons emplois, de faciliter l'accès aux programmes et services fédéraux et de bâtir des collectivités accessibles et inclusives tout en instaurant une culture d'inclusion.

Citations

« Durant la Semaine nationale de l'accessibilité, il est rassurant de voir tant de Canadiens travailler à rendre leurs espaces, leurs services et leurs systèmes accessibles. Ce sont des gestes individuels comme ceux-ci qui font de l'inclusion des personnes en situation de handicap une réalité au Canada, et nous sommes heureux d'investir dans des organisations qui ouvrent la voie. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Grâce au Fonds pour l'accessibilité, on investit concrètement pour les gens de chez nous pour que leur communauté et celles de partout au pays soient plus accessibles et inclusives pour les personnes en situation de'-handicap. On va continuer de travailler en équipe avec nos organismes municipaux et nos OBNL pour livrer pour les Québécois avec des investissements qui vont faire une réelle différence! »

- Le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez

« Bâtir un Canada plus accessible et inclusif requiert du leadership, de la coopération et du travail d'équipe. Je suis enchantée de voir tant d'organisations et de gens réunir leurs efforts pour accroître l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap dans leur collectivité. De bien des façons, les projets appuyés par le Fonds pour l'accessibilité font des différences en améliorant les conditions de vie des personnes en situation de handicap; ils nous aident à aller plus loin ensemble, à bâtir un pays plus inclusif; et c'est le Canada que nous voulons tous. »

- Annie Koutrakis, Députée de Vimy

Les faits en bref

L'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017 a révélé qu'un Canadien ou Canadiennes sur cinq de 15 et plus, soit près de 6,2 millions de personnes, déclare avoir une incapacité.





La Semaine nationale de l'accessibilité se tient du 29 mai au 4 juin. C'est une reconnaissance et une célébration à l'échelle nationale pour toutes les réussites sociales, économiques, culturelles et politiques des personnes en situation de handicap. Le thème de la semaine en 2022 est « Inclusif dès le départ ».





Le gouvernement du Canada a financé plus de 6 000 projets depuis la création du Fonds pour l'accessibilité (FA) en 2007, aidant ainsi des milliers de Canadiens et Canadiennes à accéder aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité. Voici des exemples de projets : rénovation globale de bâtiments pour améliorer l'accessibilité, notamment par l'installation d'ascenseurs, de rampes et d'élévateurs pour fauteuils roulants, modernisation de bâtiments pour ajouter une signalisation en braille ainsi que des indications visuelles près des sonnettes pour les personnes ayant une déficience auditive.





a financé plus de 6 000 projets depuis la création du Fonds pour l'accessibilité (FA) en 2007, aidant ainsi des milliers de Canadiens et Canadiennes à accéder aux programmes, aux services et aux possibilités d'emploi dans leur collectivité. Voici des exemples de projets : rénovation globale de bâtiments pour améliorer l'accessibilité, notamment par l'installation d'ascenseurs, de rampes et d'élévateurs pour fauteuils roulants, modernisation de bâtiments pour ajouter une signalisation en braille ainsi que des indications visuelles près des sonnettes pour les personnes ayant une déficience auditive. La composante des projets de petite envergure du FA verse généralement des subventions pouvant atteindre 100 000 dollars par projet. Dans le cas des subventions de la composante Innovation jeunesse, c'est jusqu'à 10 000 dollars . Cette dernière composante donne aux Canadiens et Canadiennes de 15 à 30 ans l'occasion de sensibiliser les gens aux besoins en matière d'accessibilité, tout en acquérant une précieuse expérience de bénévolat qui aura des répercussions positives sur la vie des personnes en situation de handicap de leur collectivité.





par projet. Dans le cas des subventions de la composante Innovation jeunesse, c'est jusqu'à 10 . Cette dernière composante donne aux Canadiens de 15 à 30 ans l'occasion de sensibiliser les gens aux besoins en matière d'accessibilité, tout en acquérant une précieuse expérience de bénévolat qui aura des répercussions positives sur la vie des personnes en situation de handicap de leur collectivité. Dans le budget de 2021, le gouvernement a ajouté jusqu'à 100 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2021-2022, au FA. Cela triple le financement consenti au Fonds afin de rendre les collectivités et les lieux de travail plus accessibles aux personnes en situation de handicap en réduisant les obstacles à l'emploi, aux activités et aux programmes. Un montant additionnel de 25 millions de dollars sur deux ans a été réservé pour aider les centres d'éducation à la petite enfance à améliorer l'accessibilité de leurs installations.





L'annonce d'aujourd'hui ramène le nombre total de projets financés à la suite de l'appel de propositions sous la composante des projets de petite envergure du FA de 2020 à 1 17,7 pour un financement de 82,6 millions au total. Le 27 novembre 2020, la ministre Qualtrough a annoncé 15,5 millions au bénéfice de 218 de ces projets (Le gouvernement du Canada investit dans des projets de construction visant à améliorer l'inclusion des personnes en situation de handicap au Canada ). Dans la région de Québec, 218 projets au total ont reçu un financement de 14,79 M à la suite de l'appel de propositions sous la composante des projets de petite envergure du FA de 2020

Liens connexes

Fonds pour l'accessibilité

Semaine nationale de l'accessibilité 2022

Stratégie sur l'accessibilité au sein de la fonction publique du Canada

Composante Innovation jeunesse du Fonds pour l'accessibilité

Document d'information - Organisations recevant du financement dans le cadre de la composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité 2020-2022

Suivez-nous sur Twitter

Document d'information

Organisations recevant du financement dans le cadre de la composante des projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité 2020-2022 :

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Aboriginal Front Door Society

ACAWS

BC Artscape

BC Association of Aboriginal Friendship Centres

Blue Bridge Repertory Theatre

Bowen Library

Boys and Girls Clubs of South Coast BC

Capital Regional District

Caravan Farm Theatre

Career Centre

Ville de North Vancouver

Clements Centre Society

Community Connections (Revelstoke) Society

Ville de Greenwood.

District de Saanich

Cowichan Station Area Association

Cowork Penticton

Destination Greater Victoria

District de Squamish

Eagle Bay Community Association

Evergreen Independent School Society

Chambre de commerce de Fernie

Gallery 2 - Grand Forks ARt Gallery

Église unie de Golden Ears

Greenwood Community Association

Centre culturel islamique Guildford

Historic Joy Kogawa House Society

Hornby Island Arts Council

Horton Ventures Inc.

Kelowna Unitarians

LANGHAM COURT THEATRE SOCIETY

Learning Disabilities Society

Life Amazing Education and Social Services Society

Services communautaires Maple Ridge/Pitt Meadows

MOSAIC

Muslim Foodbank Community Services Society

Neil Squire

Chambre de commerce de Nelson and District

North Shore Community Resources Society

North Shore Disability Resource Centre

North Shore Unitarian Church

Club de curling Oliver

Open Space

Hôpital vétérinaire Opsika

Ospika Pet and Farm Supplies

Bibliothèque publique de Pemberton and District

Musée Pemberton

Pender Harbour Health Centre

Pender Islands Health Care Society

Coopérative d'habitation Pine Ridge

Chambre de commerce de Revelstoke

Légion royale canadienne, filiale 250 Kitimat (C.-B.)

Légion royale canadienne, filiale 59

Chambre de commerce de Salt Spring Island

SCACL

Sources Community Resources Society

South Main Drop-In Centre

Église unie de St. Aidan

St. Andrew's Wesley United Church

Église anglicane St. Hilda's By the Sea

Église de St. Joseph

Sunshine Valley Community Services (SVCS)

The Cinematheque

Ville de Port Coquitlam

Village de New Denver

The Easter Seal House Society

The Exploration Place

The Kitchen

YMCA du Grand Vancouver

Thetis Island Community Association

This World's Ours Centre Corp.

Tourism Association of Vancouver Island

Tourism Mission

Tourism Tofino

Ville de Golden

Ville de Princeton

Université Trinity Western

TXN

Vancouver Airport Authority

Université Vancouver Island

Conservatoire de musique de Victoria

Village de Fraser Lake

Village de Slocan

Village de Valemount

West Vancouver

Club de curling Williams Lake

Bande indienne de Williams Lake

Yellowhead Community Services Society

YWCA de Metro Vancouver

ALBERTA

Centre islamique Akram Jomaa

2061137 Alberta Ltd.

Ascent Transport

Université Athabasca

Bethel Christian Reformed Church

Between Friends

Calgary Drug Mart

Calgary Drug Mart #04

Calgary SCOPE Society

Camp Chestermere

Centre for Autism Services Alberta

Cerebral Palsy Alberta

Chrysalis: An Alberta Society for Citizens with Disabilities

Ville de Red Deer

Ville de St. Albert

Crystal Care Group Inc

FC Hunt Agencies 1984 Ltd.

Goodwill Industries of Alberta

Highstreet House Limited Partnership

Église unie de Hillhurst

L'Arche Calgary

L'Arche Lethbridge

Lethbridge Family Services

Level Playing Field Inc.

Linden Lodge

Métis Multi-Cultural Youth Society

Municipalité de Crowsnest Pass

Okotoks Agricultural Society

Prospect

R. Work Group

Église unie de Ralph Connor Memorial

Chambre de commerce de Red Deer

Rocky Mountain Adaptive

S.P.A. Aqua Prima and Latticerie Atelier

Sage Seniors Association

SERENITY PLACE LTD

Sexual Assault Centre of Edmonton (SACE)

Église baptiste Shiloh

Église de l'Alliance chrétienne South Edmonton

St. Albert Opticians

Église anglicane St. Thomas

STEPS Society of Red Deer

Swalwell Community Association

Synaptic

The Brick Barrhead

The Community Lunch Box Society

The Good Samaritan Society

Third Avenue Building

Thorsby & District Cultural & Historical Society

Ville d'Edson

Ville d'Elk Point

Veterans Memorial Gardens & Interpretive Centre

Village de Linden

YWCA de Banff

SASKATCHEWAN

Chambre de commerce de Battlefords

Bethany Pioneer Village

Légion royale canadienne, filiale 122 Birch Hills

Camp Oshkidee

Club de ski Carlton Trail

CDBA Sask Chapter INC

CMHA P A Branch

Crossmount Senior Health Corporation

Dalmeny Seniors' Centre

Deer Park Villa Inc.

Diocèse de Saskatchewan

Centre communautaire Edgeley

Estevan Diversified Services Inc

Bibliothèque Fort Qu'Appelle

Four Seasons Drop In Centre Inc.

Furrows and Faith Retirement Cooperative Ltd.

Société de logement Gabriel

Club récréatif Hazenmore

Aréna Hillmond Redden

Cathédrale Holy Rosary

Hughes Law Office

INNO-CARE INDUSTRIES CORP.

Jack Millikin Centre Inc.

L'Arche Saskatoon

Centre d'accueil Leader

Light of the Prairies Society

Club de curling de Muenster

Multicultural Council of Saskatchewan

Ness Core Ventures Inc.

Club de quilles Nutana Lawn

Pals

Pattison Chiropractic and Massage Therapy Centre

Phoenix Residential Society

Société de logement Pinehouse

Porcupine Opportunities Program

Club nautique Regina Beach

Légion royale canadienne, filiale 35

Légion royale canadienne, filiale 166 Eston

Centre d'accueil de Saskatoon pour Autochtones et Métis

Centre communautaire Silver Thread

Silverwood Estates Housing Co-opertive Ltd.

South Saskatchewan Independent Living Centre Inc.

SSCC for application

Église catholique romaine de St. Anthony

Sunshine Housing Inc.

The Circle Project Association Inc.

The Elizabeth Retirement Community

The Grainery Bakery

The Lung Association, Saskatchewan

Légion royale canadienne, filiale 60

Société de développement économique Three Lakes

Ville de Carlyle

Ville de Churchbridge

Ville de Gull Lake

Ville de Marshall

Ville de Whitewood

Valley Action Abilities Incorporated

Villa Marie Assisted Living

Village de Dinsmore

Village de Dysart

Village de Manor

Village de Vibank

Village de Young

Église de l'Alliance chrétienne Westgate

Wheatland Express Excursion Train

MANITOBA

7045230 Manitoba Ltd

Municipalité de Cartwright-Roblin

Central Storage Limited

Child and Family Services of Western Manitoba

Église unie de Crescent Fort Rouge

Cypress River Resource Centre Inc.

Cypress River-Holland CDC

Danceland

Donwood Management Inc.

Donwood PCH

Donwood South

Donwood West

Gimli New Horizons 55+ Centre

IRCOM

Église mennonite Jubilee

Centre Keystone

Kozy's Trends

Lakeshore Regional Wellness Commission

L'Avenir Cooperative Inc.

Coopérative d'habitation Old Grace

Pilot Mound Fellowship Centre

Complexe récréatif Pilot Mound Millenium

Rainbow Day Nursery Inc.

Municipalité rurale de Dauphin

South Sudanese Community Centre (SSCC)

Spence Neighbourhood Association

The WestEnd Commons - Neighbourhood Resource Centre

Ville de Carberry & Municipalité de North Cypress-Langford

Ville de Niverville

Valhalla Cove

Vermillion Growers Ltd.

West Central Women's Resource Centre

ONTARIO

A Better Life Foundation

Abbotsford House at The Glebe Centre

Abilities to Work

ABS Friction Inc

Adas Israel Congregation of Hamilton

Afro-Caribbean Business Network

AIDS Committee of Durham Region

Aids Crisis Response Team

Église unie de Ailsa Craig

AIM

Bibliothèque publique d'Ajax

Algonquin Accommodations Inc.

Algonquin Dream Holdings

All Nations Full Gospel Church

Alness Developments LTD

ANAF CLUB 344

Anba Abraam Charity

Andrew Fleck Children's Services

Anduhyaun Inc.

Anglers Kingdom - 1638151 Ontario Limited

ANIDA

Annunciation of the Lord

Église méthodiste libre Arlington Woods

Art Gallery of Sudbury

Aspire Academy Inc.

Atikokan Youth Initiatives

Aundeck Omni Kaning

Bangladesh Centre and Community Services

Première Nation Ojibways de Batchewana

Baxter Arts Centre

Bay Credit Union

Première Nation de Beaverhouse

BEING Studio

Centre Bernard Betel

Bethesda United Church Ancaster

Better Living Health and Community Services

BGC London

Billy Bishop Home and Museum

B'nai Brith Canada Senior Citizens Residential Program

Boone Dog Inc.

Bowmanville Older Adult Association

Brad Chandler

Église baptiste Bradford

Brain Injury Association Waterloo-Wellington

Légion royale canadienne, filiale 102 Walkerton

Bridgefront Tower Corp.

Centre Bronson

BuildAble

Légion royale canadienne filiale 543 Burford/Cathcart/Harley

Bibliothèque publique de Burlington

Caledon Community Services

Bibliothèque publique de Caledon

Camp Kee-Mo-Kee

Campbell Court (The Participation House Project (Durham Region))

Camphill Communities Ontario

12183714 Canada inc

Association canadienne de sports pour paralytiques cérébraux

Fédération canadienne des étudiantes et étudiants

Canadian Mental Health Association Peel Dufferin

CANES Community Care

Canopy Support Services

Capreol Legion

Cardus

Carefor Ottawa

Bibliothèque publique de Carleton Place

Causeway Foundation

Centre d'éducation et de formation pour adultes (CÉFA)

Société d'habitation Central Frontenac

Central Mosque Scarborough

Église unie de Central

Centre Charles-Émile-Claude, Centre polyvalent des aîné(e)s Inc.

Centre Lochiel Centre

Centre3 for Print and Media Arts

Centretown Citizens Ottawa Corporation

Centro Cultural Latinoamericano (CCL)

Chabad Lubavitch of Southern Ontario

Chabad on the Avenue

Champlain Trail Museum and Pioneer Village

Chateau Park Long Term Care Home

CHATS-Community & Home Assistance To Seniors

Children's Mental Health of Leeds and Grenville

Children's Treatment Network of Simcoe York

Chinese Cultural Centre of Greater Toronto

Chinmaya Mission Ottawa

Église de St-Paul-Apôtre

Church of the Messiah

Citizens for Public Justice

Ville de Belleville

Ville de Kawartha Lakes

Ville de Quinte West

Ville de Stratford

Bibliothèque publique de Clarence-Rockland

Clarkson Community Church

Club Carib of Oshawa Inc.

CMHA-WECB

Community Living Dryden-Sioux Lookout

Community Living North Perth

Community Living-Central Huron

Community Navigation Of Eastern Ontario-Navigation Communautaire de l'Est ontarien

Compass Early Learning and Care (CELC)

Congregation Beit Tikvah of Ottawa

Connaught Lodge No. 511

Église unie de Consecon

Corbrook Awakening Abilities

Ville d'Iroquois Falls

Ville de Smooth Rock Falls

Canton d'Assiginack

Canton de Warwick

Première Nation de Couchiching

Parc Country Heritage

Cowbell Brewing Co.

Cowichan Green Community Society

Craigwiel Gardens

Creating Alternatives Day Program

Creation Body Piercing/Cathy's Discount

Creative Reuse Toronto

Credit Temple Corporation

Église Crosslands

Culture For Kids in the Arts

Current Bay Enterprises Inc.

D & D Poultry

Centre islamique DARUL HIJRA

Dawn House Services and Housing for Women Inc

De Marchi Construction Limited

Deaf Culture Centre

Deen Support Services

District of Timiskaming Social Services Administration Board

Drayton Entertainment

Dufferin Lane Investments

Légion royale canadienne de Durham

E.B. Box Company

East End United

East Street Cider Co.

541 Eatery and Exchange

Elevate

Ellis Farm Equipment Limited

Elora Centre for the Arts

Église unie de Emmanuel

Emo- Devlin Pastoral Charge

Église adventiste du septième jour Ephesus

Église unie de Espanola

Essex Gospel Community Church

Essex Region Conservation Authority

Fairhaven

Services à la famille et à l'enfance du Comté de Renfrew

Services de répit familial Windsor-Essex

Filipino-Canadian Association of Vaughan (FCAV)

Première Église baptiste de Windsor

Première Église baptiste de Toronto

Fondation Un élan pour la vie

Fondation Valoris de Prescott-Russell

Église unie de Forest Grove

Fort William Golf and Country Club

Gallery Stratford

Gamiing Nature Centre

Ganohkwasra Family Assault Support Services

Première Nation de Garden River

Gateway Centre for Learning

George Jeffrey Children's Centre

Gesstwood Camp and Education Centre

God's Dwelling Place

Golden Lake United Church Camp

Goodwill

Goodwill Industries Niagara

Église anglicane Grace (Waterdown)

Club de curling Gravenhurst

Grills Orchards

Habitat for Humanity GTA

Comté de Haldimand

Société de développement du comté de Haliburton

Halton Islamic Association

Hamilton Artists Inc.

Hamilton Jewish Family Services

Hannafin Automation & Industrial Controls Inc.

Harriston Temple Corporation

HCSS

Heartwood House

Hiatus House

Highlands Residents Association

Hindu Cultural Society Scarborough Ontario

Hong Fook Mental Health Association

Église unie de Hope

Comté de Huron

Huron Hospice Volunteer Service

Centre et réseau d'indépendance

Imani's Place

Impact Hub Ottawa

Indus Community Services

Centre d'accueil Ininew

Innovation Guelph

iS5 Communications Inc.

Italian Cultural Centre of Milton

James Maczko Building

Jane Alliance Neighbourhood Services

Église chrétienne réformée Jennings Creek

Légion royale canadienne de Kakabeka Falls Legion

Karma Co-op

Kawartha Lakes Civitan Club

Kawartha Works Community Co-Operative Inc.

Kennedy House Youth Services

Kidnetix

KidsAbility Centre for Child Development

Kindle Communities

King City Pastoral Charge

Église unie de Kingston Road (KRUC)

Kingston Rowing Club

Église adventiste du septième jour de Kingsview Village

Société d'histoire de Kirkfield & District

Kitchener-Waterloo Oktoberfest

Église presbytérienne Knox

Église unie de Knox

Koinonia Incorporated

Kossuth Club

La Place Rendez-Vous

Lambton Heritage Museum

Lambton Presbytery United Church Centre

Lanark County Interval House

Lancaster Masonic Lodge #207

Langford Conservancy

Lappe Ski Centre LTD.

L'Arche Hamilton

Lindsay Masonic Temple Corporation

Lindstrom Holdings Inc.

London Cares

London Environmental Network

Long Point Region Conservation Authority

Canton de Loyalist

Luso Support Centre Hamilton

Malton Masjid

Maratek Environmental Inc.

March of Dimes Canada

Mar-Cot Investments

Marypeel Holding Corporation

Masjid Alwadood

Masjid Darul Iman

Première Nation de Matachewan

Maurice Morneau Tax

Métis Nation of Ontario

Église unie de Metropolitan

MGM Townsend Tire Inc.

MicroAge Basics

Centre Moeen

Première Nation de Moose Deer Point

Moosonee Community Church

Motion Fit Rehab and Wellness

Municipalité de Casselman

Municipalité de Brighton

Municipalité de Central Huron

Municipalité de Meaford

Église unie de Munn

Musée Héritage de Gogama Heritage Museum

Muskoka Woods

Centre d'accueil N'Amerind (London)

National Pasta Corporation

Église catholique New Life

Église adventiste du septième jour New Life

NewFound Recruiting

Jeux d'été du Canada 2021 - Niagara 2021

Bibliothèque publique de Niagara Falls

North American Muslim Foundation

Centre d'accueil autochtone de North Bay

Église unie de North Gower

Société d'histoire de North Lanark

North York Seniors Centre

Northumberland 89.7 FM

Comté de Northumberland

Oakridge Bible Chapel

OCH Foundation for Healthy Communities

Centre d'accueil autochtone d'Odawa

Ogimaawabiitong - Kenora Chiefs Advisory Inc.

On the Ball Pediatric Physio and Occupational Therapy

Ontario Belting & Power Transmission (Scarborough) Inc

Université de l'École d'art et de design de l'Ontario

1535295 Ontario Inc

2674449 Ontario Inc.

473355 ONTARIO LTD O/A SEAWAY FARMS

5020122 Ontario Ltd.

Légion royale canadienne, filiale 632 Orléans

Ottawa Sikh Society

Ottawa Tennis and Lawn Bowling Club

Our Lady of Miraculous Medal Russell

Panagia Greek Orthodox Church of the Dormition of the Theotokos

ParaSport Ontario

Paris Agricultural Society

Paroisse de Newboro-Westport, Église anglicane St. Paul

Participation House Support Services London and Area

Pearce Williams United Church Christian Centre

Peterborough Native Learning Program

Peterborough Theatre Guild

Plenty Canada

Église unie de Porcupine

Prince Edward Masonic Temple Corporation

Quantum Sports and Learning Association

Église Qulibie Gabriel

Red Dragon Comics and Games

Reena

Reimagine Co

Reliability Screening Solutions Inc.

Collège universitaire Renison

Maison de retraite Rhapsody Lodge

Richview Manor Vaughan Limited Partnership

Légion royale canadienne, filiale 231 Rideau Lakes

Bibliothèque publique Rideau Lakes

Office de protection de la nature de la vallée de la Rideau

Maison de retraite River Gardens

Riverside Community Church

Riverside Funeral Home Inc.

Église unie de Riverside

Riverview Park and Zoo

Restaurant familial Roast 'N Toast

Rock Cut Variety & Take-Out

Roots to Harvest

Rosewood Erie Glen

Rosewood Senior Living

Club « Rotary » de Lindsay

Légion royale canadienne - Ontario, filiale 60

Légion royale canadienne, filiale 622 Battlefield

Légion royale canadienne, filiale 172 Watford

Légion royale canadienne, filiale 255

Légion royale canadienne, filiale 275 Fergus

Légion royale canadienne, filiale 388

Légion royale canadienne, filiale 461 Dunsdon

Légion royale canadienne, filiale 80 Midland

Légion royale canadienne, filiale 100 Brighton

Légion royale canadienne Charles Rutherford V C, filiale 187

Légion royale canadienne, filiale 249

Légion royale canadienne, filiale 142

Rural Frontenac Community Services

RVilla Caledonia Retirement Living

Société d'habitation Rygiel Homes

Sadleir House

Centre culturel Sanatan Mandir

Centre Sandbox

Centre Sara Elizabeth

YMCA de Sault Ste. Marie

Centre communautaire Scadding Court

Science North

Searchmont Resort

SEMC

Synagogue Shaar Hashomayim

Shaaray Shomayim of Thunder Bay

Camp mennonite Silver Lake

Simcoe Hall

Église unie de Simcoe Street

Sistering

Six Nations of the Grand River Elected Council

Skills for Change

Centre de santé communautaire Somerset West

Soo Curler's Association

South Nation River Conservation Authority

Southern First Nations Secretariat

5n2 Soup Kitchens

91 Spencer Avenue Co-operative Homes Incorporated

Résidence pour personnes âgées Spruce Lodge

Sringeri Vidya Bharati Foundation Canada

St James Anglican Church Emily

Paroisse St. Albertus

Résidence St. Bernard's

St. Clair Masonic Hall Board Association

Paroisse St. Fidelis

Église unie de St. James

St. Michael's Homes

Église unie de St. Paul

Église unie de St. Paul

Église unie de St. Paul Scarborough

Collège universitaire St. Paul's

Star of the East Lodge #422

Steer Friends

Stella's Place

Stemworld Educational Services Inc

Résidence Sts. Peter and Paul

Sudbury Event Centre

Support & Housing - Halton

Auberge de campagne et restaurant Taste of Freedom

Canton de Tay Valley

TBDSSAB

The Backyard Flower Shop

The Bentway

The Berkeley Chambers

The Blue Moose B&B Inc.

The Career Foundation

Church of the Holy Spirit of Peace

Ville de Kingston

Ville de Waterloo

Municipalité de Centre Hastings

Municipalité de Killarney

Canton de Burpee and Mills

Canton de Hamilton

Canton de Muskoka Lakes

Canton de Opasatika

Comté de Renfrew

Bistro Dockside

Société Elizabeth Fry d'Ottawa

First Unitarian Church of Hamilton

Friends of Chippewa Park

The Grind

Théâtre historique Gayety

Housing Help Centre

Learning Centre for Georgina (LCG)

Municipalité de West Elgin

The Neighbourhood Group (TNG)

Prince Edward County Community Care for Seniors Association

Redeemed Christian Church of God - Bethel Assembly Oshawa

Galerie Robert McLaughlin

Légion royale canadienne, filiale 129 Haliburton ON.

Légion royale canadienne, filiale 85

Armée du salut de North York Temple

Canton de Billings

Canton de Ryerson

Canton de St. Joseph

Centre Wellspring

Wright Clinic

Thirty Three Bloor Ltd.

Musée de Thunder Bay

Thurlestone Co-op Inc.

École catholique Timothy

Tony Stacey Centre for Veteran's Care

Toronto Monthly Meeting of the Religious Society of Friends (Quakers)

Ville de Moosonee

Ville de Bancroft

Ville de Goderich

Ville d'Indian Bay

Ville de NEMI

Ville de New Tecumseth

Ville de Perth

Ville de Renfrew

Townline Muslim Centre

Canton de Addington Highlands

Canton de Clearview

Canton de King

Canton de Lanark Highlands

Canton de Leeds and the Thousand Islands

Canton de Manitouwadge

Canton de Puslinch

Canton de Ramara

Canton de Red Rock

Canton de Tyendinaga

Canton d'Uxbridge

Canton de Wollaston

Canton de Woolwich

Église unie de Trinity Manitoulin

Église unie de Trinity-St. Andrews

Twin Bridges Nurse Practitioner-Led Clinic

Parc de rugby Twin Elm

Magasin général et café UB Social

Ukrainian Seniors' Centre

Unionville Home Society

Centraide de Peterborough et District

Venture North Building

VHA Home Healthcare

Victoria Condominium Corporation #19

Victoria Condominium Corporation No. 17

Victoria Standard Condominium #22

Villa Colombo Vaughan

Villa Marconi

Centre communautaire Warden Woods

Wawel Villa, Incorporated

Weed Me Inc.

Refuge pour femmes Welcome Centre

Wellington House LTC

Wemat Holdings Limited

Église unie de Wesley

Wesley Urban Ministries Inc.

West Toronto Masonic Temple Limited

Parc scientifique Western Sarnia-Lambton

Église presbytérienne de Westside

Première Nation de Whitefish River

Théâtre Why Not

Wilderness Tours

Willow Springs Creative Centre

Temple maçonnique Windsor

Women's Enterprise Skills Training of Windsor Inc

Club de golf Woodington Lake

Centre culturel Woodland

Woodview Mental Health and Autism Services

Club Lions de Woodville & District

YES Employment Services

YMCA de Cambridge

YMCA de Northeastern Ontario

Yorkville Jewish Centre

Young Israel of Ottawa

YWCA d'Hamilton

YWCA de St. Thomas-Elgin

Église Zion

QUÉBEC

À deux mains / Head & Hands

A&W Victoriaville

ACEF-ABE

Action-Habitation de Québec Inc.

Secours AHT

Aide pédagogique aux adultes, aux jeunes (APAJ)

APHM

Arabic Presbyterian Church of Montréal

Association de l'ouïe de l'Outaouais

Association des parents des enfants handicapés Richelieu-Val-Maska

Association des personnes avec une déficience de l'audition

Association des personnes handicapées de la MRC de Bécancour

Association des personnes handicapées visuelles de la Région 02 Inc.

Association Horizon soleil

Association pour l'intégration sociale (région de Québec)

Auberge de La Visitation

Basilique-cathédrale Saint-Michel

Église unie de Beaconsfield

Bibliothèque publique de Waterloo

Boutique Femina

CALACS de Rimouski

Camp Bosco

Camp Massawippi

Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton

Carrefour alimentaire Centre-Sud

Carrefour jeunesse-emploi Notre-Dame-de-Grâce

Centre communautaire multi-services Queens

Centre culturel islamique de Vaudreuil-Soulanges

Centre culturel St-John

Centre d'action bénévole de Sutton

Centre d'archives régional des Îles

Centre des aînés de Villeray

Centre Multi Loisirs Sherbrooke

Centre pour personnes handicapées La joie de vivre Inc.

CERD

Cité Joie

Club FADOQ La Pocatière

Club nautique du Petit-Lac-Magog

Coco Frutti Victoriaville

Comité de gestion du centre communautaire de Val d'Espoir

Commission de la bibliothèque publique de Lamèque

Comité d'action sociale anglophone (CASA)

Conseil des anglophones madelinots

Coopérative de solidarité en soutien à domicile d'Autray

Corporation de développement communautaire des Bois-Francs

Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska

Dépanneur Le Relais

Église de Dieu de Saint-François

Fabrique de Ia paroisse Sainte-Perpétue

Fabrique de la paroisse Saint-Mathias

Fabrique de la paroisse Saint-François-de-Sales

Fondation du Dr Julien

Fondation La Collecte

Garage de la Martinique (Serge Chiasson)

Gestion J.D. Desrochers Inc.

Gîte de Saint-Isidore

Groupe Ergo Ressources

Groupe Espoir Dolbeau-Mistassini

Comité du Holy Name Hall

Église presbytérienne Kensington Church

La Boîte à Startup

La Fabrique de Saint-Louis-Du-Ha! Ha!

La Fabrique de la paroisse Saint-Pie

La Fabrique de la paroisse St-Jean-Baptiste

La Farniente

Maison des jeunes de Repentigny

Société de l'autisme S.A.R. Laurentides

Société Musée Laurier Inc.

L'Arc-en-Ciel, organisme communautaire en santé mentale de Portneuf

L'Arche Canada

Association des personnes handicapées de Bellechasse

Association forestière de Lanaudière

Laura Lémerveil

Le Petit Pont St-Hyacinthe

Le Trait d'union

Légion royale canadienne, filiale 203, Gaspesia

Les Ateliers Kami Inc.

Les Papillons de Nominingue

Le Livart

Logemen'occupe

Magasins Lecompte Inc.

Mail Les Promenades

Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges

Maison de Lina

Maison des jeunes Serge-Forest arrondissement Bromptonville Rock Forest Saint-Élie Deauville

Manoir Alphonse-Beaulieu

Mesifta

Missione Madonna Divino Amore

Conseil mohawk d'Akwesasne

Municipalité d'Albanel

Municipalité de Cap-Saint-Ignace

Municipalité de Dudswell

Municipalité de Paroisse de Saint-Augustin

Municipalité de Lac-du-Cerf

Municipalité de l'Isle-aux-Allumettes

Municipalité de Paroisse de Saint-Thuribe

Municipalité de Petit-Saguenay

Municipalité de Poularies

Municipalité de Saint-Agapit

Municipalité de Saint-Antonin

Municipalité de Saint-Arsène

Municipalité de Saint-Bonaventure

Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover

Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois

Municipalité de Saint-Édouard

Municipalité de Saint-Épiphane

Municipalité de Saint-Fortunat

Municipalité de Saint-François-du-Lac

Municipalité de Saint-Fulgence

Municipalité de Saint-Isidore

Municipalité de Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans

Municipalité de Saint-Mathieu

Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage

Municipalité de Saint-Simon-de-Rimouski

Municipalité de Saint-Thomas-Didyme

Municipalité de Stoke

Municipalité de St-Rémi-de-Tingwick

Municipalité de Taschereau

Municipalité de Val-Alain

Municipalité de Val-Racine

Municipalité d'Inverness

Municipalité d'Irlande

Municipalité d'Issoudun

Municipalité du canton de Saint-Godefroi

Municipalité du Lac-Simon

Municipalité La Pêche

Municipalité régionale de comté (MRC) d'Arthabaska

Municipalité de Sainte-Cécile-de-Lévrard

Office municipal d'habitation de Rouyn-Noranda

Orthèses Bionick

9333-8291 Québec Inc.

Collège rabbinique du Québec

RAFO

Regroupement des jeunes de Lotbinière

Regroupement des sans-emploi de Victoriaville

Centre communautaire de Roxboro

SACC

SEMO

Service d'entraide de Breakeyville

Son X Plus

SPCA Ouest

Temple Emanu-El-Beth Sholom, Montréal

TransporAction Pontiac Inc.

Villa St-Honoré Inc.

Village de Grenville

Ville d'Asbestos

Ville de Beloeil

Ville de Joliette

Ville de Lac-Mégantic

Ville de L'Assomption

Ville de Paspébiac

Ville de Pointe-Claire

Ville de Pont-Rouge

Ville de Repentigny

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Ville de Thetford Mines

Ville de Victoriaville

WMT Commercial Inc.

Église unie de Wyman Memorial et Côte St-Charles

NOUVEAU-BRUNSWICK

Alternative Residences Alternatives Inc.

Bibliothèque Carrefour Beausoleil

Caraquet

Cedar by the River Resort Inc.

Club de l'âge d'or Les Forges de Ledges Coop Ltée

Coy Lake Camping & RV Park Ltd.

Fredericton Intercultural Centre Inc

Église unie de Kingsley

Centre Communautauire de Collette Inc.

Église baptiste Lower Derby

Minto Community Youth Center Inc

Moving Forward Co-operative Ltd

Première Nation d'Oromocto

RCCG Cornerstone Chapel, Moncton

Légion royale canadienne, filiale 11

Communauté rurale d'Upper Miramichi

Salisbury Farmers Market

Science East

Église unie de St. John

Église unie de St. Mark

Club de golf et de curling de Sussex

Club de curling de Thistle St Andrews

United Catena Training Center Inc.

Village de Grande Anse

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Native Council of Prince Edward Island

Première Nation d'Abegweit

Société d'histoire de Belfast

Fortune Community Club

Provincial Plowing Match and Agricultural Fair Association Inc.

Municipalité rurale de Miltonvale Park

Église anglicane St. Pauls

Résidence Reverend WJ Phillips

Uigg/Grandview/Kinross Women's Institute

NOUVELLE-ÉCOSSE

Breton Ability Centre

Société d'histoire de Cape Sable

CBDC Digby Clare (corporation de développement communautaire)

Église unie de St. James

Association de développement communautaire d'East River Valley

eyecandy SIGNS INC.

Club de curling de Glooscap

Hub Club

L'Arche Antigonish

Municipalité du district de Chester

Municipalité du comté de Colchester

Conseil sectoriel de la construction de la Nouvelle-Écosse

Légion royale canadienne de Nova Scotia/Nunavut Command

Société de développement économique communautaire de One North End

Chambre de commerce de la région de Preston

Poste des pompiers volontaires de Reserve Mines

Légion royale canadienne, filiale 92

South Shore Exhibition Commission

Springville Church Hall

Théâtre Baddeck

Ville de Annapolis Royal

Ville de Bridgewater

Ville de Wolfville

Village de Freeport

Village de Greenwood

Weneli's Yard and Garden

Zion United Baptist Church

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Commissionaires Terre-Neuve-et-Labrador

Easter Seals Newfoundland and Labrador

Friends of the Garden

Église unie de George St

Centre d'accueil du Labrador

Loon Bay United Church Camping Centre Inc.

Port De Grave Peninsula Heritage Society Inc.

Rocky Harbour Pioneers 50+ Club

Ville de Petty Harbour-Maddox Cove

West Haven Camp

YMCA de Northeast Avalon

YUKON

96.1 FM The Rush

Hougen's Limited

Waterstone Products / Signature Home

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Ville de Yellowknife

Hamlet of Enterprise

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Tara Beauport, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, [email protected], 343-576-1628; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]