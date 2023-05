MONTRÉAL, le 23 mai 2023 /CNW/ - Le marché du travail est en constante évolution. Alors que de nombreux travailleurs ne possèdent pas toutes les compétences nécessaires pour remplir les exigences associées aux emplois disponibles, et que les employeurs ont du mal à trouver des employés pour pourvoir leurs postes vacants, certains travailleurs ont quant à eux simplement besoin d'un coup de main pour mieux s'intégrer sur le marché du travail. C'est en autres le cas de certains nouveaux arrivants.

Plusieurs immigrants arrivent au pays avec un bagage d'expériences très riche et des savoir-faire qui peuvent bénéficier grandement aux employeurs canadiens. Par contre, se mettre en valeur ou, par exemple, maîtriser les interactions dans leur nouveau milieu de travail peuvent représenter des défis.

Afin que tous les Canadiens acquièrent les compétences dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada investit dans des projets qui les aideront à enrichir leurs compétences fondamentales et transférables, pour pouvoir trouver et conserver un emploi.

Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, a annoncé, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, que la Factry recevra près de 5,6 millions de dollars du programme Compétences pour réussir, ce qui l'aidera à mettre en œuvre son projet Canada créatif.

Ce projet novateur appuiera des nouveaux arrivants francophones au Canada, en offrant une formation axée sur les compétences dans des domaines clés comme la créativité, l'innovation, la résolution de problèmes et la communication, tout en les aidant à développer leur capacité d'adaptation pour les emplois de demain. La Factry travaillera également en partenariat avec plusieurs organismes des communautés francophones en situation minoritaire à travers le pays, dont le collège La Cité en Ontario et des établissements de langue française en Colombie-Britannique, en Saskatchewan et dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces partenaires contribueront au développement d'outils et de ressources.

Ce projet offrira aux participants des formations de divers niveaux ainsi que des modules de formation en ligne et en personne qui seront disponibles aux nouveaux arrivants à la fois dans toutes les régions du Canada et avant leur arrivée au pays. Offert à 375 jeunes participants âgés de 18 à 35 ans, il s'agit de l'un des nombreux projets spécialisés qui s'inscrivent dans l'engagement du gouvernement de créer 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emploi pour les Canadiens.

Cet investissement comble des besoins immédiats et à long terme du Canada en matière de formation, particulièrement pour les groupes sous-représentés sur le marché du travail, notamment les nouveaux arrivants. Lancé en mai 2021, le programme Compétences pour réussir met l'accent sur neuf compétences que les Canadiens doivent posséder pour participer, s'adapter et s'épanouir, que ce soit dans l'apprentissage, le travail ou la vie. Cela englobe des compétences fondamentales, comme l'écriture, la lecture et le calcul, ainsi que des compétences socio-émotionnelles, c'est-à-dire les compétences humaines nécessaires pour avoir de bonnes interactions sociales, par exemple la capacité de collaborer, de communiquer, de régler des problèmes et de s'adapter, ainsi que la créativité et l'esprit d'innovation.

« Aujourd'hui plus que jamais, notre marché du travail a besoin de travailleurs qualifiés. Dans le cadre du programme Compétences pour réussir, le gouvernement du Canada est heureux de financer le travail de la Factry et ses partenaires des quatre coins du pays, pour qu'ils puissent aider des nouveaux arrivants à obtenir la formation dont ils ont besoin pour réussir dans la carrière de leur choix. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« Lorsqu'on parle d'immigration, il faut d'abord penser à l'humain qui se cache derrière les statistiques. C'est emballant de voir un programme qui fait en sorte qu'on aide de jeunes professionnels et entrepreneurs à se mettre en valeur et à trouver la voie qui les fera grandir dans leur carrière. Ils peuvent mieux s'épanouir au bénéfice de toute la société et, en plus, en français! »

- Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez

« Canada créatif est un programme qui permet d'offrir un atout unique aux professionnels qui sont de nouveaux arrivants francophones : l'accès à des formations de haut calibre sur les compétences essentielles les plus en demande dans le marché du travail au Canada. Notre objectif est d'accélérer l'intégration des nouveaux arrivants dans des emplois à la hauteur de leur talent. Nous sommes convaincus que ces nouveaux arrivants apportent un bagage d'expérience qui peut avoir un apport substantiel pour les entreprises canadiennes. L'enseignement des compétences transversales est un pivot remarquable. »

- Marie Amiot, présidente-directrice générale de la Factry

Les faits en bref

Le programme Compétences pour réussir a été annoncé initialement dans le budget de 2021, et le gouvernement du Canada y investit 298 millions de dollars sur 3 ans. Ce financement aidera des Canadiens, quel que soit leur niveau de compétence actuel, à enrichir leurs compétences fondamentales et transférables afin de mieux se préparer à obtenir et à conserver un emploi, ainsi qu'à s'adapter et à réussir sur le marché du travail.

En ce moment, 45 % des Canadiens n'ont pas les compétences numériques ni les compétences en littératie et en numératie qui sont de plus en plus nécessaires pour réussir dans l'économie du savoir.

On estime qu'une augmentation de 1 % des taux moyens d'alphabétisation au Canada se traduit au fil du temps par une augmentation du produit intérieur brut (PIB) pouvant atteindre 3 % et par une augmentation de la productivité pouvant atteindre 5 %. Investir auprès des femmes et des personnes dont le niveau d'alphabétisation est le plus bas aurait le plus grand effet sur la croissance.

