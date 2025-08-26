BETHUNE, SK, le 26 août 2025 /CNW/ - Le Canada travaille en concertation avec la Première Nation George Gordon, par l'entremise de Wicehtowak Solar Ltd., pour accélérer le développement des capacités de production d'électricité propre et fiable au profit des gens d'ici. Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé plus de 33 millions de dollars de nouvelles ressources qui aideront la Première Nation, par l'entremise de la société Wicehtowak Solar, à réaliser le projet Wicehtowak, un parc solaire de propriété autochtone, près de Regina, en Saskatchewan.

Avec l'aide financière du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE), le promoteur construira un parc de panneaux solaires bifaciaux de 32 MW. Détenu par la Première Nation George Gordon, par l'entremise de la société Wicehtowak Solar, le projet témoigne du pouvoir d'impulsion des peuples autochtones dans la transformation du Canada en superpuissance de l'énergie propre et, par ricochet, dans la création des débouchés économiques durables pour la région.

Le parc servira en outre de projet pilote de vente d'électricité par des promoteurs privés à des clients industriels en Saskatchewan, puisque le promoteur vendra indirectement de l'électricité à K+S Potash Canada via le réseau électrique de SaskPower en vertu d'un contrat d'achat d'électricité de 30 ans, une première dans la province. Cette stratégie permettra de répondre aux besoins énergétiques à long terme et de soutenir la croissance de la mine de KSPC, ce qui concourt à la force des exportations canadiennes et à la sécurité alimentaire.

Cette annonce est un bel exemple de travail accompli en collaboration pour produire davantage d'énergie fiable et propre, multiplier les possibilités d'emploi et nouer avec les peuples autochtones des partenariats inclusifs, fondés sur un respect et une confiance réciproques.

« En collaborant étroitement avec les communautés autochtones et le secteur de l'énergie, nous concrétisons des projets novateurs pour mettre davantage d'énergie sur les marchés, alléger le fardeau des coûts pour la population canadienne et les entreprises, et ouvrir la voie à des initiatives économiques dirigées par les Autochtones qui renforcent la prospérité de notre pays. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La Première Nation George Gordon est un bel exemple de ce que représente le leadership autochtone dans le domaine de l'énergie propre : un leadership intelligent, visionnaire et ancré dans la communauté. Son projet de parc solaire Wicehtowak a vu le jour grâce à un solide partenariat - preuve qu'en unissant nos efforts, nous réduisons les coûts énergétiques, créons de bons emplois et ouvrons la voie à un avenir plus durable pour tous. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Le gouvernement du Canada est heureux de s'associer à la Première Nation George Gordon et à des partenaires industriels pour ce projet d'énergie solaire de propriété autochtone, qui ajoutera de l'énergie propre au réseau, créera de l'emploi dans la durée et aidera à stabiliser les coûts de l'énergie pour les ménages et les entreprises de la Saskatchewan. »

L'honorable Buckley Belanger

Secrétaire d'État (Développement rural)

« Wicehtowak Solar illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque le leadership autochtone s'allie à l'innovation industrielle. Ce projet ne se limite pas à produire de l'énergie propre, il apportera des retombées économiques durables pour la Première Nation George Gordon et bien au-delà. »

Don Ross

Directeur général, George Gordon Developments Ltd.

« Nous savons que les besoins et les priorités de notre clientèle évoluent et que celle-ci veut des solutions innovantes. Notre service d'accès aux énergies renouvelables montre que SaskPower évolue pour répondre à ces nouveaux besoins tout en favorisant la réconciliation économique et le développement de l'électricité de sources renouvelables. »

Rupen Pandya

PDG, SaskPower

« Cette initiative illustre de manière éloquente comment les projets d'énergies renouvelables dirigés par des Autochtones, conjugués à des partenariats solides, peuvent contribuer à la décarbonation de nos activités grâce à une énergie plus propre, tout en offrant des bénéfices économiques aux générations futures. Nous adressons nos plus sincères félicitations à George Gordon Developments Ltd. pour la réalisation de ce projet d'importance. »

Sam Farris

K+S Potash Canada

Le financement fédéral de ce projet provient du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d'électrification (ERITE) du gouvernement du Canada . Ce programme dispose de 4,5 milliards de dollars pour développer le réseau dans un souci de durabilité, d'abordabilité et de fiabilité en soutenant sa modernisation, le stockage d'énergie et la production d'électricité sans émission dans toutes les régions du pays.

. Ce programme dispose de 4,5 milliards de dollars pour développer le réseau dans un souci de durabilité, d'abordabilité et de fiabilité en soutenant sa modernisation, le stockage d'énergie et la production d'électricité sans émission dans toutes les régions du pays. Le projet a aussi reçu un appui financier de 432 400 $ de l'Initiative sur les partenariats stratégiques et du Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques de Services aux Autochtones Canada.

Grâce à ce projet, les membres de la Première Nation George Gordon profiteront de nouvelles perspectives d'emploi, de meilleurs revenus ainsi que d'investissements favorisant le renforcement des capacités et le développement économique à long terme.

En avril 2023, Wicehtowak Solar Ltd. a obtenu de SaskPower une renonciation aux droits de franchise exclusifs qui lui permet de vendre l'électricité produite grâce au projet à l'acheteur industriel K+S, par l'entremise du réseau de SaskPower.

