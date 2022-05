WINNIPEG, MB , le 6 mai 2022 /CNW/ - De nombreux Canadiens et Canadiennes sont aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais certaines d'entre eux font face à des défis disproportionnés en matière de santé mentale en raison du racisme, de la discrimination, du statut socio-économique ou de l'exclusion sociale. Le gouvernement du Canada reste déterminé à promouvoir une santé mentale positive pour tous, reconnaissant que la pandémie de la COVID-19 a exacerbé les problèmes de santé mentale et de consommation de substances de nombreuses personnes au Canada.

Aujourd'hui, pendant la Semaine de la santé mentale, l'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé un investissement de 12,2 millions de dollars pour dix projets de promotion de la santé mentale et du bien-être dans nos communautés partout au pays.

Le financement est fourni par le Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM) du gouvernement du Canada. Le FI-PSM appuie des programmes communautaires de promotion de la santé mentale afin d'accroître l'équité en matière de santé et d'agir sur les déterminants sous-jacents de la santé. Il appuie également l'élaboration et la mise en œuvre de programmes de santé mentale axés sur la culture pour les réfugiés, les nouveaux Canadiens, les Premières Nations, les Inuits, les Métis, les personnes 2SLGBTQI+ ainsi que les jeunes et les familles.

La promotion de la santé mentale favorise la santé des personnes et des collectivités, dont l'amélioration de la santé physique, l'accélération du rétablissement après une maladie, l'adoption de comportements plus sains, des niveaux plus élevés de scolarité d'employabilité, tout en atténuant les iniquités en matière de santé.

« Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles pour nous tous. Le Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale appuie des solutions dirigées par les communautés qui font la promotion de la santé mentale et qui s'attaquent aux causes profondes des problèmes de santé mentale et des maladies mentales, plus particulièrement pour les jeunes autochtones. Notre gouvernement continue d'appuyer des projets ayant une approche holistique de la guérison par le soutien des personnes, des familles et des communautés. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé



« En ces temps très difficiles (guerre, COVID, etc.), nous sommes honorés d'appuyer les enfants, les jeunes et les parents réfugiés et nouvellement arrivés. Le financement de l'ASPC fournit les outils et le soutien nécessaires en matière de santé mentale pour accroître leurs chances de s'intégrer dans la société canadienne. »

Margaret von Lau

Chef de la direction, Newcomers Employment and Education Development Services (N.E.E.D.S.) Inc.



Faits en bref

Un Canadien sur trois souffrira d'une maladie mentale au cours de sa vie.

sur trois souffrira d'une maladie mentale au cours de sa vie. Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale ont le potentiel d'améliorer les résultats en matière de santé tout au long de la vie.

La promotion de la santé mentale présente plusieurs avantages pour la santé des personnes et de la population, notamment une meilleure santé physique, un rétablissement plus rapide après une maladie, des comportements plus sains, un niveau de scolarité plus élevé et une plus grande employabilité, le tout associé à une réduction des iniquités en matière de santé.

Le financement annoncé aujourd'hui a été distribué par l'intermédiaire du Fonds d'innovation pour la promotion de la santé mentale (FI-PSM) de l'Agence de la santé publique du Canada . Vous trouverez de plus amples renseignements sur les projets ici.

. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les projets ici. Par l'intermédiaire du FI-PSM, le gouvernement du Canada investit 46,3 millions de dollars de 2019 à 2029 pour promouvoir la santé mentale chez les enfants, les jeunes et leurs soignants.

investit 46,3 millions de dollars de 2019 à 2029 pour promouvoir la santé mentale chez les enfants, les jeunes et leurs soignants. Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer la santé mentale des personnes au Canada tout au long de la pandémie de la COVID-19 et au-delà. Si vous ou l'un de vos proches éprouvez des difficultés, vous pouvez consulter le portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445, texter MIEUX au 741741 (adultes) ou 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés.

