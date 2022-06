Le financement s'inscrit dans le cadre d'un engagement de 100 millions de dollars pour venir en aide aux personnes les plus touchées par la COVID-19

OTTAWA, ON, le 16 juin 2022 /CNW/ - Qui dit santé, dit santé mentale. Bien que de nombreux Canadiens soient aux prises avec des problèmes de santé mentale, certains groupes ont été touchés de façon disproportionnée au Canada et sont plus susceptible de faire face à des difficultés disproportionnées pour accéder à des services de soutien en santé mentale en raison du racisme, de la discrimination, du statut socioéconomique ou de l'exclusion sociale. De plus, de nombreux organismes communautaires offrant des services de soutien en santé mentale et de bien-être ont eu à composer avec une hausse de la demande et avec des besoins plus complexes causés par la pandémie. Le gouvernement du Canada a toujours à cœur de pallier ces disparités et à promouvoir la santé mentale de tout le monde, en particulier ceux qui sont victimes d'inégalités sociales et de santé ou qui ont été particulièrement touchées par la pandémie.

Aujourd'hui, Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé l'octroi de 10 millions de dollars à la Croix-Rouge canadienne. Cette dernière agira à titre d'intermédiaire pour distribuer ces fonds aux organismes partout au pays qui font la promotion de la santé mentale et du bien-être dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et de la reprise après celle-ci. Cette aide financière permettra à ces organismes et aux fournisseurs de services d'offrir des programmes et un soutien sûrs, culturellement adaptés et efficaces aux personnes dont la santé mentale et le bien-être ont été perturbés par la pandémie.

Les fonds annoncés aujourd'hui font partie de l'investissement de 100 millions de dollars prévu dans le budget de 2021 pour soutenir des projets visant à promouvoir la santé mentale et à prévenir les maladies mentales dans les populations les plus touchées par la pandémie de la COVID-19. Parmi celles-ci, on compte les jeunes, les personnes âgées, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, les Noirs et les autres personnes racialisées au Canada, les travailleurs de première ligne et les autres travailleurs essentiels, ainsi que d'autres personnes dont la santé mentale a été, et continue d'être, le plus durement touchée par la pandémie.

« Appuyer une bonne santé mentale sera toujours une priorité pour notre gouvernement. Ce financement permettra non seulement d'améliorer la résilience des communautés dans tout le Canada, mais aussi de venir en aide à ceux dont la santé mentale a été la plus touchée par la pandémie. »

Élisabeth Brière

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« La pandémie de COVID-19 a été difficile pour de nombreux Canadiens. La Croix-Rouge canadienne se réjouit du soutien du gouvernement du Canada qui vient fournir une aide financière essentielle aux organismes communautaires qui relèvent des défis constants. Ce financement aidera les organismes communautaires à obtenir des subventions pour la formation, la technologie, le personnel et les programmes afin de soutenir la santé mentale et le bien-être des personnes qui ont été touchées de façon disproportionnée par la pandémie. »

Conrad Sauvé

Président-directeur général, Croix-Rouge canadienne

Un Canadien sur trois a dit que sa santé mentale s'était détériorée à cause de la pandémie.

sur trois a dit que sa santé mentale s'était détériorée à cause de la pandémie. Les projets communautaires axés sur la promotion de la santé mentale ont la capacité de renforcer les résultats en matière de santé tout au long d'une vie.

La santé mentale est intimement liée à la santé physique et se trouve au cœur de la santé et du bien-être en général. Par exemple, une mauvaise santé mentale est un facteur de risque de maladies physiques chroniques, et inversement. Les personnes qui jouissent d'une bonne santé mentale sont également plus à même de faire face aux défis et au stress de la vie, d'avoir un sentiment d'appartenance et de se sentir maîtres de leur vie.

Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer la santé mentale des personnes qui viennent en aide aux Canadiens pendant la pandémie de la COVID-19 et même après. Si vous avez besoin de soutien ou si un de vos proches éprouve des difficultés, vous pouvez vous rendre sur le portail Espace mieux-être Canada , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être Canada offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés.

est résolu à appuyer la santé mentale des personnes qui viennent en aide aux Canadiens pendant la pandémie de la COVID-19 et même après. Si vous avez besoin de soutien ou si un de vos proches éprouve des difficultés, vous pouvez vous rendre sur le portail Espace mieux-être , composer le 1-866-585-0445 ou texter MIEUX au 741741 (adultes) ou au 686868 (jeunes). Le portail Espace mieux-être offre un accès gratuit à du contenu éducatif, à des thérapies autoguidées, à du soutien par les pairs et à du counseling individuel avec des professionnels de la santé qualifiés. Les organismes communautaires intéressés à en apprendre davantage sur ce programme ou à en faire la demande peuvent consulter le site www.croixrouge.ca/subventionsmentales.

