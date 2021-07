OTTAWA, ON, le 22 juill. 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a posé des défis sans précédent aux communautés dans les régions nordiques et éloignées qui dépendent des chaînes d'approvisionnement pour la livraison des marchandises et des services essentiels. Alors que la pandémie évolue, le gouvernement du Canada continue à travailler avec ses partenaires, dont les gouvernements provinciaux et territoriaux, les communautés autochtones et l'industrie du transport aérien pour répondre aux besoins particuliers de ces communautés.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le ministre et représentant spécial pour les Prairies, l'honorable Jim Carr, et le ministre de la Voirie et de l'Infrastructure de la Saskatchewan, l'honorable Fred Bradshaw, ont annoncé que le gouvernement du Canada verserait un montant additionnel de 1,167 million de dollars au gouvernement de la Saskatchewan pour continuer à soutenir les services aériens essentiels aux communautés éloignées en Saskatchewan.

Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute au montant de 1,592 million de dollars fourni au gouvernement de la Saskatchewan en 2020 pour maintenir les services aériens essentiels aux communautés éloignées.

Cet apport financier contribuera à maintenir les niveaux minimaux de services de transport aérien dans les communautés éloignées de la Saskatchewan pour assurer l'accès en continu aux marchandises et aux services essentiels, notamment le réapprovisionnement des communautés en aliments et en fournitures médicales.

Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan continueront de collaborer pour veiller à la protection du transport et des chaînes d'approvisionnement essentiels aux communautés dans les régions nordiques et éloignées. Cela est nécessaire à la santé, à la sécurité et au bien-être de tous les Canadiens.

« Notre gouvernement comprend l'importance de services aériens fiables pour assurer le bien-être social et économique de nos communautés nordiques et éloignées. Alors que nous travaillons à la reprise et au redémarrage des voyages après la pandémie, cet investissement fera en sorte que les personnes qui vivent et travaillent dans les communautés éloignées de la Saskatchewan continuent d'accéder à des services aériens pour la livraison de marchandises et de services essentiels et pour les déplacements essentiels entre les communautés en Saskatchewan. Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires territoriaux et autochtones et l'industrie du transport aérien pour soutenir les communautés alors que nous commençons à rebâtir en mieux. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les aéroports en régions éloignées de la Saskatchewan sont importants autant pour les résidents que les exploitants d'entreprises, qui, pour beaucoup d'entre eux, dépendent de leur aéroport, non seulement pour voyager par plaisir ou pour réapprovisionner leur communauté, mais aussi pour avoir accès à des soins de santé courants ou d'urgence dans les grands centres. Alors que le Canada travaille à la reprise et au redémarrage des voyages après la pandémie, ce soutien financier assurera une réponse continue aux besoins particuliers et immédiats des communautés en régions éloignées de la Saskatchewan. »

L'honorable Jim Carr

Ministre et représentant spécial pour les Prairies

« Un effort double de lutte contre la COVID-19 et de rétablissement de notre économie des suites de la pandémie doit être mené partout dans la province. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada de sa compréhension des besoins en transport aérien fiable à destination du Nord de la Saskatchewan pour y parvenir, et de la poursuite de ses investissements afin de soutenir des domaines cruciaux pour nos communautés éloignées. »

L'honorable Fred Bradshaw

Ministre de la Voirie et de l'Infrastructure

Gouvernement de la Saskatchewan

Les faits en bref

Dans le cadre des ententes de financement du Programme de services aériens en régions éloignées, un montant fixe de financement est alloué à chaque province ou territoire qui compte des communautés éloignées. Les provinces et les territoires sont responsables de l'attribution des fonds à des transporteurs aériens précis.

Par « communautés éloignées », on entend les communautés qui dépendent du service aérien comme seul moyen pratique de transport à longueur d'année.

En Saskatchewan , cinq communautés dotées d'aéroports ou d'aérodromes sont considérées comme éloignées : Stony Rapids , Fond-du-Lac , Uranium City , Wollaston Lake et Camsell Portage.

, cinq communautés dotées d'aéroports ou d'aérodromes sont considérées comme éloignées : , , , et Camsell Portage. Certaines communautés peuvent avoir un accès limité à des routes de glace saisonnières ou à de longues routes de gravier peu fiables.

