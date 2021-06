VANCOUVER, BC, le 24 juin 2021 /CNW/ - Le nombre de Canadiens et de Canadiennes qui se font vacciner contre la COVID-19 ne cesse d'augmenter, et le gouvernement du Canada passe à l'action pour veiller à ce que tous les membres de la population canadienne qui veulent un vaccin puissent en obtenir un, ce qui comblera l'écart chez les groupes dont le taux de vaccination est inférieur à d'autres.

L'honorable Hedy Fry, députée, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, le versement de financement au Dr. Peter Centre dans le but d'accroître la confiance à l'égard des vaccins contre la COVID-19 et d'éliminer les obstacles à la vaccination pour les communautés touchées de façon disproportionnée par la COVID-19.

Le Dr. Peter Centre mettra sur pied une communauté de pratique nationale et bilingue dans le but d'aider les organismes sanitaires du Canada à améliorer les taux de vaccination et l'accès aux vaccins contre la COVID-19 chez les personnes qui vivent avec le VIH ou qui sont aux prises avec d'autres problèmes sociosanitaires complexes. Par la création d'un portail de ressources en ligne, le Dr. Peter Centre offrira aux dirigeants locaux une plateforme où ils pourront consulter et mettre en commun des ressources et des pratiques exemplaires en matière de vaccination contre la COVID-19 et ainsi faire augmenter les taux de vaccination chez les groupes qu'ils servent.

Le gouvernement du Canada travaille de près avec des experts, les gouvernements provinciaux et territoriaux et d'autres partenaires pour accroître la confiance à l'égard des vaccins et mieux comprendre les obstacles à la vaccination qui pourraient exister. Le Fonds de partenariat d'immunisation est l'un des outils pouvant aider les Canadiens et les Canadiennes à faire des choix éclairés grâce à la mobilisation citoyenne et à la sensibilisation du public.

« La protection des Canadiens et des Canadiennes contre la COVID-19 passe par les outils essentiels que sont les vaccins. Le Fonds de partenariat d'immunisation est l'un des moyens que nous utilisons pour veiller à ce que l'ensemble de la population canadienne ait un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19. Grâce à ce financement, l'expertise de dirigeants locaux dignes de confiance sera mise à profit pour diffuser des renseignements crédibles et adaptés à la culture à propos des vaccins et pour aider à remédier aux difficultés communautaires qui empêchent les gens de se faire vacciner. »

« Certaines des communautés les plus durement touchées par la pandémie de COVID-19 sont aussi celles qui sont les moins bien servies et les plus vulnérables. La vaccination est l'un des meilleurs moyens dont nous disposons pour protéger la santé des membres de ces communautés. Par l'intermédiaire du Fonds de partenariat d'immunisation, nous aidons des organismes locaux de confiance comme le Dr. Peter Centre à faire tomber les obstacles à la vaccination auxquels ces populations doivent faire face et à augmenter les taux de vaccination. Je suis persuadée qu'en nous attaquant aux obstacles à la vaccination contre la COVID-19 grâce à des projets de proximité comme celui-ci, un plus grand de gens se fera vacciner, ce qui rendra les communautés plus sûres. »

« Les membres de cette communauté de pratique ont comme but de s'appuyer mutuellement et d'apprendre les uns des autres comment réduire l'hésitation devant la vaccination et accroître les taux de vaccination chez les personnes qu'ils servent. Nous voulons nous assurer que les collectivités que nous servons ne sont pas laissées pour compte. La communauté de pratique nous permet de cerner les obstacles à la vaccination et d'élaborer des stratégies menant à des solutions. »

Faits en bref

Le Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) soutient des projets visant à accroître l'accès aux vaccins et à encourager l'acceptation de la vaccination et le recours à celle-ci.





En 2020, en réponse aux efforts de vaccination contre la COVID-19 du Canada et dans la foulée des premiers succès du FPI, le gouvernement du Canada a consacré une somme supplémentaire de 64 millions de dollars à des projets visant à favoriser le recours aux vaccins au Canada . Ce financement se répartit comme suit :

et dans la foulée des premiers succès du FPI, le gouvernement du a consacré une somme supplémentaire de 64 millions de dollars à des projets visant à favoriser le recours aux vaccins au . Ce financement se répartit comme suit : 30,25 millions de dollars pour des projets de proximité visant à concevoir des ressources éducatives et des outils adaptés et ciblés pour sensibiliser les gens aux vaccins contre la COVID-19 et accroître leur confiance en ceux-ci;



32,5 millions de dollars pour permettre aux gouvernements provinciaux et territoriaux d'améliorer leurs registres de vaccination électroniques afin de mieux surveiller le taux de vaccination;



1,3 million de dollars pour modifier les projets financés actuellement afin d'y inclure des mesures et des activités liées à la COVID-19.





Par l'intermédiaire du FPI, le Dr. Peter Centre reçoit 537 301 $ pour la réalisation de son projet COVID-19 Vaccine Micro-Funding and Community of Practice for Frontline Organizations: Promoting Community, Education, and Acceptance.

