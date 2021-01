GATINEAU, QC, le 13 janv. 2021 /CNW/ - Au Canada, la diversité constitue notre force. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures pour faire en sorte que les Canadiens noirs des collectivités de partout au pays participent pleinement à toutes les sphères de notre société.

Le 16 mai 2020, le gouvernement du Canada a lancé un appel de propositions dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, en appui aux organismes dirigés par des Noirs qui servent leur communauté. Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, a annoncé que plus de 90 projets ont été approuvés à ce jour, ce qui représente un financement d'environ 7 millions de dollars.

Dans le cadre de cet appel de propositions, les organismes à but non lucratif dirigés par des Noirs ont présenté une demande de financement pouvant atteindre 100 000 $ afin d'acheter de l'équipement en lien avec le travail et de rénover leurs locaux pour en rehausser la fonctionnalité, ce qui améliorera leurs milieux de travail et leurs espaces communautaires.

De plus, le gouvernement versera des fonds à trois intermédiaires (Tropicana Community Services, Black Business Initiative et Groupe 3737) pour qu'ils distribuent 2,6 millions de dollars à des organismes locaux qui servent les communautés noires du Canada. Ces intermédiaires ont lancé leurs propres appels à financement ont sollicité les propositions d'organismes locaux de partout au pays pour réaliser des projets de renforcement des capacités. Cet appel de propositions se termine le 8 janvier 2021.

Citations

« La diversité, l'inclusion et l'appartenance sont des éléments essentiels de notre identité canadienne, d'où la volonté de notre gouvernement de lutter contre le racisme systémique et de prendre des mesures en ce sens. En investissant dans des organismes dirigés par des Noirs et au service des Noirs qui fournissent des services essentiels, nous veillons à ce que ces organismes puissent continuer à se développer et à répondre aux besoins de leur communauté. »

- Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen

« Notre gouvernement sait qu'à mesure que nous bâtissons une société meilleure et consciemment plus inclusive, nos décisions doivent être éclairées, au minimum, par des expériences vécues. C'est pourquoi il est crucial de soutenir les organismes dirigés par des Noirs et qui servent les communautés noires, alors que nous nous efforçons d'éliminer les obstacles systémiques qui empêchent de nombreuses personnes de participer de façon égale à tous les aspects de la société. »

- La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger

Les faits en bref

En 2019, en reconnaissance de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, le gouvernement du Canada a investi 25 millions de dollars sur cinq ans dans l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada . Cette initiative soutient des projets qui célèbrent les communautés noires canadiennes dynamiques, communiquent leurs connaissances et renforcent leurs capacités.

a investi 25 millions de dollars sur cinq ans dans l'initiative Appuyer les communautés noires du . Cette initiative soutient des projets qui célèbrent les communautés noires canadiennes dynamiques, communiquent leurs connaissances et renforcent leurs capacités. Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada , le gouvernement soutient également la création d'un Institut canadien pour les personnes d'ascendance africaine, le premier institut national à faire progresser les initiatives qui traitent des questions touchant les Canadiens noirs.

, le gouvernement soutient également la création d'un Institut canadien pour les personnes d'ascendance africaine, le premier institut national à faire progresser les initiatives qui traitent des questions touchant les Canadiens noirs. Le 23 novembre 2020, les trois organismes intermédiaires financés par l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada ont tenu un appel de propositions sur leur portail de demande commun. Ce processus a pris fin le 8 janvier 2021.

ont tenu un appel de propositions sur leur portail de demande commun. Ce processus a pris fin le 8 janvier 2021. L'initiative Appuyer les communautés noires du Canada est une partie importante des efforts du gouvernement du Canada pour enrayer le racisme systémique envers les Canadiens noirs. Ces efforts comprennent les mesures prises pour faire progresser la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, la création du Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires doté de 221 millions de dollars, l'élaboration d'une réforme du système de justice, la modernisation des structures et des normes en matière de services policiers, ainsi que le renforcement du soutien communautaire local offert aux jeunes Canadiens noirs.

