VAUGHAN, ON, le 24 mars 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a accru l'isolement social de bien des aînés canadiens, donnant aux programmes qui les servent une importance plus grande que jamais. Le gouvernement du Canada continue de soutenir les organisations locales qui permettent aux aînés de s'impliquer dans leur communauté et qui contribuent à leur santé et à leur bien-être.

Aujourd'hui, la ministre fédérale des Aînés, Deb Schulte, accompagnée du secrétaire parlementaire de la ministre des Aînés, Stéphane Lauzon, a annoncé un financement de 60,8 millions de dollars afin de soutenir plus de 3 000 projets communautaires au bénéfice des aînés, et ce, à l'échelle du pays. Ce financement a été accordé dans le cadre du plus récent appel de propositions pour des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).

La ministre Schulte a annoncé cet investissement à l'occasion d'un événement virtuel organisé au centre de santé communautaire de Vaughan, qui a reçu un financement pour un projet visant à favoriser l'intégration des aînés. Ce projet consiste à favoriser le bien-être physique, mental et social des personnes âgées en leur donnant accès à des tablettes électroniques et à Internet pour leur permettre de se joindre à des groupes virtuels. Les aînés peuvent aider d'autres personnes âgées qui éprouvent de la difficulté à effectuer la transition vers le monde virtuel. Ils pourront ainsi favoriser le développement de la littératie numérique et l'inclusion des personnes âgées, réduire leur isolement social et favoriser l'esprit communautaire, tout particulièrement pour les aînés qui vivent dans des zones rurales de la région de York.

Le financement accru et les améliorations qui ont été apportées au programme cette année ont entraîné un nombre record de demandes. Les projets au profit des aînés vivant en région rurale ont presque doublé et une plus grande proportion des projets financés visent les aînés vulnérables.

Parmi les autres changements apportés au programme figurent de nouvelles priorités nationales, notamment : cibler les aînés vulnérables ou vivant en région rurale, améliorer le processus de demande et le fonctionnement du programme (y compris allonger la période de présentation de demandes, accorder davantage de temps pour remplir les blancs dans les demandes, utiliser davantage le langage clair et simple), concentrer le soutien dans les collectivités où la participation au programme est faible. Les changements au programme ont donné la priorité à la capacité du demandeur d'aider les aînés plutôt qu'à sa connaissance du processus de demande, sans toutefois amenuiser les normes et la rigueur habituelles.

Citations

« J'éprouve de la fierté à l'égard des milliers de projets qui sont financés au moyen du programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Un nombre sans précédent de projets sont réalisés dans des communautés rurales et éloignées. Ces projets aident les aînés canadiens à rester actifs et socialement connectés pendant cette période sans précédent. Les personnes âgées ont tant donné à notre pays et continuent de le faire. Nous devons leur fournir les mesures de soutien et les programmes qu'elles méritent. »

- La ministre des Aînés, Deb Schulte

« La pandémie de COVID-19 a révélé la nécessité de défendre l'égalité numérique au sein de la population aînée de la région de York. L'accès à la technologie est un nouveau déterminant de la santé. L'accès Internet est aujourd'hui devenu un moyen d'accéder aux soins de santé. Les aînés « exclus » du monde numérique pourraient décliner sur les plans mental, physique et social. Grâce au financement du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, le Vaughan Community Health Centre est heureux d'accompagner les aînés dans leur transition vers le tout nouveau monde de la prestation de services numériques. Les aînés vivant isolés peuvent désormais rejoindre des programmes hebdomadaires en ligne et assister à des rendez-vous virtuels avec ceux qui leur prodiguent des soins. »

- LoAn Ta-Young, cadre intérimaire, Vaughan Community Health Centre Corporation

Les faits en bref

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions visant à soutenir des projets qui favorisent l'inclusion sociale et l'amélioration de la santé et du bien-être des aînés. Depuis 2004, le PNHA a financé plus de 30 500 projets dans des centaines de communautés, partout au Canada , grâce à un investissement total du gouvernement du Canada de plus de 660 millions de dollars.





, grâce à un investissement total du gouvernement du de plus de 660 millions de dollars. Les fonds du PNHA appuient des projets communautaires et pancanadiens qui favorisent l'engagement des aînés au sein de leur communauté et qui contribuent à l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés, favoriser la participation sociale et fournir une aide à l'immobilisation.





Chaque année, les organisations sont invitées à demander un financement pour des projets communautaires du PNHA par le biais d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés à la suite d'un appel de propositions lancé le 9 septembre 2020 et qui a pris fin le 23 octobre 2020.





qui a pris fin le 23 octobre 2020. Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subventions. Les organisations qui n'ont pas obtenu de financement du programme au cours des cinq dernières années ont pu recevoir des subventions supplémentaires pouvant atteindre 5 000 $.





Le gouvernement a pris un certain nombre d'autres mesures pour soutenir les personnes âgées tout au long de la pandémie de COVID-19. Par exemple :





des paiements uniques totalisant 3,8 milliards de dollars par l'intermédiaire du crédit pour taxe sur les produits et services (avril 2020), et par l'intermédiaire de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti (juillet 2020);

par l'intermédiaire de la Sécurité de la vieillesse et du Supplément de revenu garanti (juillet 2020);

un investissement de 500 millions de dollars par l'entremise de partenaires comme Centraide, les banques alimentaires et les organismes caritatifs, afin d'aider les aînés à se procurer des services et des biens essentiels, comme la livraison à domicile d'épicerie;



le lancement du portail en ligne Espace mieux-être Canada pour procurer un soutien en santé mentale gratuit et professionnel;

pour procurer un soutien en santé mentale gratuit et professionnel;

la réduction des retraits minimums obligatoires des Fonds enregistrés de revenu de retraite;



l'aide apportée à plus de 450 000 aînés qui ont cessé de travailler à cause de la COVID-19 par l'entremise de la Prestation canadienne d'urgence;



le versement de 2 000 $ par mois aux Canadiens admissibles qui ne sont pas en mesure de travailler parce qu'ils prennent soin de quelqu'un atteint de la COVID-19 ou d'une autre personne grâce à la Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants;



l'investissement de milliards de dollars en subventions salariales et en équipement de protection individuelle pour les travailleurs dans les établissements de soins, le détachement de membres des Forces armées canadiennes et de la Croix-Rouge dans les résidences en crise, l'octroi de fonds pour la prévention des infections et le financement de rénovations visant à sécuriser les établissements de soins de longue durée.

Document connexe

Document d'information : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA)

Liens connexes

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Faire participer les aînés, renforcer les collectivités

Le premier ministre annonce un soutien supplémentaire pour les aînés canadiens

Le premier ministre annonce du soutien pour les Canadiens vulnérables qui sont touchés par la COVID-19



Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Daniel Pollak, Attaché de presse, Cabinet de la ministre des Aînés, Deb Schulte, 343-551-7558, [email protected] ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]

Liens connexes

www.hrsdc-rhdsc.gc.ca