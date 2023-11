TORONTO, le 8 nov. 2023 /CNW/ - L'immigration francophone joue un rôle important dans l'épanouissement et la prospérité des communautés francophones à l'extérieur du Québec. Le Canada entend donc renforcer ses efforts pour accueillir davantage d'immigrants francophones au sein de ces communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé une aide financière de près de 85 000 $ à l'Université de l'Ontario français, qui appuiera la mise en place de l'Observatoire en immigration francophone au Canada. Le ministre Miller a fait cette annonce lors de l'inauguration de l'Observatoire en immigration francophone au Canada, au Centre francophone du Grand Toronto.

Le financement permettra notamment la mise en place d'un comité encadreur composé de représentants universitaires et communautaires qui appuiera le travail d'acteurs clés du secteur de l'immigration francophone. Ce travail a pour but de définir et de valider la mission et les objectifs de l'Observatoire ainsi que son modèle de gouvernance. Le projet mettra en commun les préoccupations des différents groupes en matière de recherche en immigration francophone.

L'accroissement des connaissances et de la compréhension des réalités entourant l'immigration francophone permettront de mieux diriger les efforts du gouvernement du Canada en matière d'immigration francophone. Une partie du financement sera consacrée à la création d'un sondage sur les besoins de recherche en immigration francophone au Canada qui sera mené auprès des milieux communautaires et universitaires. Les résultats du sondage guideront le plan de recherche de l'Observatoire et aideront à répondre aux besoins et priorités de recherche des acteurs clés de l'immigration francophone.

Les nouveaux arrivants francophones participent à la diversité du paysage culturel et linguistique qui caractérise notre pays, en plus d'aider à renforcer l'économie des communautés dans lesquelles ils s'établissent. Le Canada poursuit ses efforts en matière d'immigration francophone hors Québec, une priorité phare pour les prochaines années.

Citations

« L'immigration francophone joue un rôle clé pour soutenir la vitalité et la croissance des communautés francophones hors Québec. L'Observatoire en immigration francophone au Canada contribuera aux efforts menés par le Canada pour favoriser l'accueil et l'intégration des immigrants francophones. Il s'agit ici d'une belle démonstration de la contribution des partenaires communautaires dans l'atteinte de nos objectifs ambitieux en matière d'immigration francophone, pour renforcer les communautés francophones minoritaires à la grandeur du pays. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« L'Observatoire en immigration francophone jouera un rôle fédérateur dans un domaine crucial pour l'avenir de la francophonie ontarienne et canadienne. Il répondra à un besoin important en recherche sur les dynamiques migratoires au sein de la francophonie canadienne. Nous remercions le ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté de son appui à cette initiative portée depuis ses débuts par l'Université de l'Ontario français, en collaboration avec la Chaire de recherche sur les migrations et l'intégration de la Toronto Metropolitain University et de nombreux partenaires communautaires. »

- Pierre Ouellette, Recteur, Université de l'Ontario français

Faits en bref

Les travaux de recherche réalisés par l'Observatoire en immigration francophone permettront d'éliminer des obstacles à l'immigration francophone et aideront à accroître les volumes d'admission de candidats d'expression française dans les communautés francophones en situation minoritaire.

Les cibles d'immigration francophone ont été annoncées le 1 er novembre dernier dans le cadre du Plan des niveaux d'immigration 2024-2026. Celles-ci ont été établies à 6 % pour 2024, à 7 % pour 2025 et à 8 % pour 2026. La démarche adoptée pour déterminer ces cibles repose sur des données probantes et tient compte de la perspective des partenaires, y compris celle des intervenants des communautés francophones.

novembre dernier dans le cadre du Plan des niveaux d'immigration 2024-2026. Celles-ci ont été établies à 6 % pour 2024, à 7 % pour à 8 % pour 2026. La démarche adoptée pour déterminer ces cibles repose sur des données probantes et tient compte de la perspective des partenaires, y compris celle des intervenants des communautés francophones. Le 26 avril 2023, le gouvernement du Canada a présenté le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration, qui comprend un investissement fédéral historique en langues officielles. Le pilier 1, intitulé Immigration francophone : vers le rétablissement du poids démographique des francophones , est entièrement dédié à l'immigration. Au total, plus de 137 millions de dollars seront investis en soutien à différentes initiatives en appui à l'ensemble du continuum en immigration.

est entièrement dédié à l'immigration. Au total, plus de 137 millions de dollars seront investis en soutien à différentes initiatives en appui à l'ensemble du continuum en immigration. L'une des mesures centrales du plan d'action est l'adoption d'une politique en immigration francophone contenant des objectifs, des cibles et des indicateurs en vertu de la Loi sur les langues officielles modernisée. IRCC travaille activement à l'élaboration de cette politique et a récemment mené des consultations à ce sujet auprès des acteurs clés, dont les gouvernements des provinces et des territoires, ainsi que des intervenants des communautés francophones. Le lancement de la politique en immigration francophone est prévu prochainement.

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias : Secteur des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]