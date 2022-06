TORONTO, le 20 juin 2022 /CNW/ - Conscient des immenses défis auxquels sont confrontées les personnes qui fuient un conflit, le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer l'accès aux services de santé mentale essentiels pour les nouveaux arrivants vulnérables. Depuis 1989, Jeunesse, J'écoute offre gratuitement et en tout temps des ressources confidentielles en santé mentale aux jeunes de partout au Canada.

Aujourd'hui, en cette Journée mondiale des réfugiés, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé une entente de contribution avec Jeunesse, J'écoute afin de fournir des services de counseling aux jeunes Afghans et Ukrainiens en dari, en pachto, en ukrainien et en russe. Ces nouveaux services répondent aux besoins urgents des jeunes fuyant les conflits en Afghanistan et en Ukraine. Le ministre s'est rendu au bureau de Jeunesse, J'écoute de Toronto, où il a pu constater de ses propres yeux la façon dont le financement fourni par l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté Canada (IRCC) est utilisé pour étendre les services de counseling téléphonique aux jeunes afghans et ukrainiens.

Ce financement s'inscrit dans une entente plus importante de 2 millions de dollars qui permettra à Jeunesse, J'écoute d'étendre progressivement son service de counseling téléphonique professionnel à 100 langues d'ici 2025 par l'intermédiaire d'interprètes et s'ajoute à l'interprétation en arabe et en mandarin ajoutée en 2019.

Le counseling téléphonique en santé mentale adapté à la culture et axé sur les jeunes n'est que l'un des soutiens en place pour les familles afghanes et ukrainiennes arrivant au Canada.

IRCC finance plus de 500 fournisseurs de services dans l'ensemble du Canada afin de fournir des services d'établissement aux résidents permanents, y compris les réfugiés réinstallés, et aux Ukrainiens qui arrivent au Canada dans le cadre de l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine. Beaucoup de ces fournisseurs offrent un soutien direct aux jeunes. Ce soutien comprend entre autres :

de l'aide durant et après l'école;

des activités récréatives;

des programmes de leadership et de mentorat;

l'aide au développement des compétences et la préparation à l'emploi.

IRCC continue de travailler en étroite collaboration avec les provinces, les territoires et les fournisseurs de services de partout au pays afin d'accueillir les nouveaux arrivants vulnérables et de les aider à s'adapter à la vie au Canada.

Des photos de l'événement d'aujourd'hui se trouvent dans Dropbox.

Citations

« Le Canada est fier d'accueillir et d'aider depuis longtemps les personnes plus vulnérables au monde. Afin d'aider les nouveaux arrivants à s'adapter à la vie au Canada, nous devons nous assurer qu'ils ont accès aux ressources nécessaires pour gérer les traumatismes du passé et refaire leur vie. Il est particulièrement important de créer cet espace sécuritaire, accessible et adapté à la culture pour les jeunes vulnérables, et ce financement permettra de s'assurer que ceux qui fuient le conflit, y compris les Afghans et les Ukrainiens, bénéficient du soutien dont ils ont besoin pour réaliser tout leur potentiel au Canada. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Depuis 1989, Jeunesse, J'écoute offre un espace sûr aux jeunes aux prises avec des troubles de santé mentale ou des dépendances au Canada. Le financement annoncé aujourd'hui permettra à l'organisation de poursuivre cette tradition et d'offrir aux jeunes nouveaux arrivants un accès à des services de soutien en matière de santé mentale qui sont adaptés à la culture et qui tiennent compte des traumatismes dans leur propre langue, un atout inestimable pour des jeunes qui ont déjà eu à faire face à tellement de difficultés. »

- L'honorable Carolyn Bennett Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

« Le fait de rendre le soutien en santé mentale en ligne plus accessible pour tous les jeunes d'un bout à l'autre du Canada en offrant plusieurs langues est une étape importante pour assurer un accès équitable aux personnes les plus vulnérables. Nous sommes reconnaissants du soutien et de la vision d'IRCC en vue de permettre l'élargissement des offres linguistiques de Jeunesse, J'écoute pour répondre à un besoin critique et d'ajouter d'autres langues dans les prochains mois. »

- Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute

Faits en bref

Jeunesse, J'écoute offre des services de santé aux jeunes au Canada depuis 1989.

IRCC fournira un total de 1 966 143 $ entre 2022 et 2025 dans le cadre du Programme d'établissement afin d'aider Jeunesse, J'écoute à élargir ses services en ajoutant plusieurs langues.

2025 dans le cadre du Programme d'établissement afin d'aider Jeunesse, J'écoute à élargir ses services en ajoutant plusieurs langues. Les Ukrainiens qui viennent au Canada à titre de résidents temporaires dans le cadre de l'Autorisation de voyage d'urgence Canada- Ukraine ont accès à des services d'établissement habituellement réservés aux résidents permanents.

ont accès à des services d'établissement habituellement réservés aux résidents permanents. Le gouvernement du Canada ne ménage pas ses efforts pour réinstaller au moins 40 000 ressortissants afghans le plus rapidement et le plus sûrement possible. Le Canada a maintenant accueilli plus de 16 000 réfugiés afghans et d'autres arrivent chaque semaine.

