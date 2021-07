BRAMPTON, ON, le 27 juill. 2021 /CNW/ - Dans la lutte contre la COVID-19, il est essentiel que le plus grand nombre possible de Canadiennes et de Canadiens soit vacciné. C'est pourquoi le gouvernement fédéral agit pour veiller à ce que chaque Canadien et Canadienne qui souhaite être vacciné puisse l'être.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui le financement, par l'intermédiaire du Fonds de partenariat d'immunisation (FPI), de deux nouveaux projets ciblant les jeunes. Ces projets ont pour but de promouvoir l'importance de la vaccination contre la COVID-19 auprès des jeunes de 12 ans et plus, des parents, des fournisseurs de soins et des enseignants, au moyen d'interventions en milieu scolaire et d'activités de sensibilisation communautaire.

BGC Canada (anciennement Repaires jeunesse du Canada) recevra une aide financière allant jusqu'à 500 000 dollars pour mieux faire connaître les avantages des vaccins contre la COVID-19 et favoriser le dialogue reposant sur des faits relativement à la vaccination parmi les familles d'enfants et de jeunes qui participent aux programmes des clubs locaux partout au Canada.

Le Conseil canadien de la sécurité recevra une aide financière allant jusqu'à 220 000 dollars pour créer un programme de sensibilisation aux vaccins contre la COVID-19, qui sera mis en œuvre dans des écoles de tout le Canada avec l'aide d'enseignants. Ce programme a pour but de sensibiliser les élèves et leurs parents à l'importance de se faire vacciner contre la COVID-19.

Le gouvernement du Canada travaille de près avec des experts, les gouvernements provinciaux et territoriaux et d'autres partenaires pour accroître la confiance à l'égard des vaccins et mieux comprendre les obstacles à la vaccination qu'il pourrait y avoir. Le FPI est l'un des nombreux outils du gouvernement fédéral pouvant aider la population canadienne à faire des choix éclairés en matière de vaccins grâce à la mobilisation communautaire et à la sensibilisation du public.

« Une vaccination généralisée est essentielle pour mettre fin à la pandémie, et les jeunes sont des atouts importants pour nous aider à y parvenir. Ces projets, auxquels le Fonds de partenariat d'immunisation verse des fonds, ont recours à des stratégies faites sur mesure pour les jeunes, leurs parents et leurs fournisseurs de soins, ainsi que pour les enseignants, dans le but de communiquer des informations factuelles et crédibles sur les vaccins contre la COVID-19 pour encourager les jeunes à se faire vacciner. Si ce n'est pas déjà fait, je vous incite à vous faire vacciner dès aujourd'hui. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« La santé et la sécurité de nos enfants sont nos priorités absolues. Nous souhaitons tous que nos jeunes reprennent leur vie d'enfant. Lorsqu'un enfant se fait vacciner, il franchit une étape qui le rapproche des activités qui lui tiennent à cœur et dont il a besoin pour sa santé mentale et son bien-être. Ces projets contribueront à fournir aux jeunes, aux parents, aux fournisseurs de soins et aux enseignants les outils nécessaires pour faire des choix éclairés au sujet de la vaccination contre la COVID-19 et pour que les collectivités soient plus sécuritaires et plus saines. »

L'honorable Ahmed Hussen

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Partenaires de confiance partout au Canada, nos clubs sont ravis d'avoir l'occasion d'appuyer le programme canadien de vaccination contre la COVID-19 par l'entremise du Fonds de partenariat d'immunisation. Grâce à ce financement, les clubs tiendront des dialogues menés par des jeunes et fondés sur des preuves au sujet de la vaccination contre la COVID-19, et seront en mesure d'offrir des renseignements fiables sur la vaccination contre la COVID-19 aux jeunes et aux familles qui doivent possiblement composer avec divers obstacles pour obtenir de l'information digne de confiance. »

Owen Charters

Président-directeur général, BGC Canada

« La vaccination contre la COVID-19 est dorénavant offerte aux jeunes de 12 ans et plus, et au cours de cette période, il est crucial que nous communiquions de façon adaptée aux groupes d'âge et que nos messages sur la vaccination soient clairs, ouverts et fondés sur des faits. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette discussion. Lorsque nous sommes à l'affût des faits et que nous joignons nos forces, nous pouvons obtenir les meilleurs résultats et paver la voie vers un avenir radieux. »

Gareth Jones

Président-directeur général, Conseil canadien de la sécurité

Le Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) soutient des projets qui améliorent l'accès à la vaccination et qui encouragent la vaccination, de même que l'acceptation à cet égard.

En 2020, en réponse aux efforts de vaccination contre la COVID-19 du Canada et dans la foulée des premiers succès du FPI, le gouvernement du Canada a investi une somme supplémentaire de 64 millions de dollars dans des projets visant à favoriser la vaccination contre la COVID-19 au Canada . Ce financement se répartit comme suit : 30,25 millions de dollars pour des projets communautaires visant à concevoir des ressources éducatives et des outils adaptés et ciblés afin de sensibiliser les gens à la vaccination contre la COVID-19 et d'accroître leur confiance à l'égard des vaccins; 32,5 millions de dollars pour aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à améliorer leurs registres électroniques de vaccination afin de mieux surveiller le taux de vaccination; 1,3 million de dollars pour modifier des projets financés existants afin d'y intégrer des mesures et des activités visant à lutter contre la COVID-19.

et dans la foulée des premiers succès du FPI, le gouvernement du a investi une somme supplémentaire de 64 millions de dollars dans des projets visant à favoriser la vaccination contre la COVID-19 au . Ce financement se répartit comme suit : Le FPI est l'un des nombreux programmes du gouvernement du Canada dont le but est de collaborer avec les communautés pour accroître la confiance à l'égard des vaccins et éliminer les obstacles à la vaccination. Le FPI inclut le Défi de l'innovation communautaire des vaccins, qui offrira jusqu'à 140 subventions pour des campagnes communautaires d'information visant à habiliter les dirigeants communautaires à promouvoir les vaccins contre la COVID-19 et les mesures de santé publique.

dont le but est de collaborer avec les communautés pour accroître la confiance à l'égard des vaccins et éliminer les obstacles à la vaccination. Le FPI inclut le Défi de l'innovation communautaire des vaccins, qui offrira jusqu'à 140 subventions pour des campagnes communautaires d'information visant à habiliter les dirigeants communautaires à promouvoir les vaccins contre la COVID-19 et les mesures de santé publique. La campagne Demandez aux experts se déroulera du 15 juin 2021 au 31 juillet 2021. Les publicités seront diffusées à la télévision, sur des sites web, dans les médias sociaux et par le marketing des moteurs de recherche. Par le biais d'une série de vidéos, la campagne donne des explications sur diverses questions, comme l'importance de recevoir la seconde dose du vaccin, les raisons pour lesquelles les jeunes en bonne santé doivent se faire vacciner et le fonctionnement des vaccins.

se déroulera du 15 juin 2021 au 31 juillet 2021. Les publicités seront diffusées à la télévision, sur des sites web, dans les médias sociaux et par le marketing des moteurs de recherche. Par le biais d'une série de vidéos, la campagne donne des explications sur diverses questions, comme l'importance de recevoir la seconde dose du vaccin, les raisons pour lesquelles les jeunes en bonne santé doivent se faire vacciner et le fonctionnement des vaccins. Dans le cadre du FPI : BGC Canada recevra jusqu'à 500 000 $ pour son projet Tackling Vaccine Hesitancy in Canada : A Community-Based BGC Clubs Approach to Raising Awareness about the Benefits of COVID-19 Vaccinations (Combattre l'hésitation à se faire vacciner au Canada : Une approche communautaire des clubs BGC pour sensibiliser les gens aux avantages des vaccins contre la COVID-19). Conseil canadien de la sécurité recevra jusqu'à 220 000 $ pour son projet Elmer Vaccine Education and Awareness Program (Programme de sensibilisation aux vaccins d'Elmer).



