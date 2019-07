Le gouvernement du Canada finance des projets qui améliorent l'accessibilité et l'inclusion au Québec

GATINEAU, QC, le 29 juill. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, l'honorable Carla Qualtrough, accompagnée de son secrétaire parlementaire et député fédéral de Gatineau Steven MacKinnon, a annoncé le soutien du gouvernement du Canada pour des organisations dont le travail vise à améliorer l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap partout au Canada.

Au cours d'une visite aux Résidences de la Gappe à Gatineau, la ministre Qualtrough et Steven MacKinnon ont annoncé que l'organisation recevra 65 000 dollars dans le cadre de la composante projets de petite envergure 2018-2019 du Fonds pour l'accessibilité pour aider à la construction d'une salle thérapeutique multisensorielle pour les personnes souffrant de démence. La salle offrira un environnement sûr et une stimulation en douceur afin d'aider à réduire la tension et à favoriser le bien‑être général des résidents.

La ministre Qualtrough a également annoncé que plus de 5,8 millions de dollars sont alloués dans le cadre de la composante projets de petite envergure 2019-2020 du Fonds pour l'accessibilité, afin de financer 140 organisations et municipalités d'un bout à l'autre du Canada. Au Québec, une somme environ 535 800 dollars de cette enveloppe permettra de financer 20 projets d'accessibilité dans des communautés de toute la province, notamment pour l'installation de portes automatiques, d'ascenseurs et de rampes d'accès afin d'améliorer l'accessibilité physique et la sécurité des personnes en situation de handicap. D'autres projets rendront les espaces publics plus accessibles grâce à l'installation de comptoirs plus bas et l'aménagement de couloirs favorisant la mobilité et l'inclusion.

Le Fonds pour l'accessibilité est un programme de subventions et de contributions qui finance des projets communautaires partout au Canada visant à améliorer l'accessibilité et la sécurité des espaces publics et des milieux de travail. La composante projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité verse des subventions afin de soutenir la construction, la rénovation ou la remise en état d'établissement ou d'installations, créant ainsi plus d'occasions pour les personnes en situation de handicap de participer aux activités communautaires et de profiter des programmes et des services, ou de profiter d'occasions d'emploi.

En soutenant des projets et des organisations partout au Canada, le gouvernement élimine les obstacles qui empêchent les personnes en situation de handicap de participer à tous les volets de la société canadienne, en plus de donner à chacun les mêmes chances et possibilités de connaître une vie bien remplie et enrichissante.

Dans son allocution, la ministre a souligné l'entrée en vigueur, le 11 juillet 2019, de la Loi canadienne sur l'accessibilité. Cette nouvelle mesure législative permettra au Canada de passer d'un système où les personnes en situation de handicap doivent se battre individuellement chaque jour pour obtenir un accès de base à un nouveau modèle qui élimine de manière proactive les obstacles à l'accessibilité et les structures qui perpétuent ceux-ci.

« Des programmes comme le Fonds pour l'accessibilité existent pour que chacun d'entre nous puisse bénéficier d'une société accessible et libre d'obstacles. Grâce au financement et aux partenariats avec des organisations comme les Résidences de la Gappe, nous bâtissons un Canada plus inclusif et accessible. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

« L'annonce d'aujourd'hui est un autre exemple de ce que le gouvernement accomplit pour aider les Canadiens en situation de handicap à avoir accès à leur milieu de travail et à leur communauté, et à y contribuer pleinement. Ce financement aura une incidence considérable sur les personnes en situation de handicap à Gatineau. Je tiens à remercier toutes les organisations participantes d'avoir faire une demande de financement qui aidera à rendre nos espaces publics et nos milieux de travail plus inclusifs pour tous les Canadiens. »

- Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité et député fédéral de Gatineau

« All Seniors Care est très reconnaissante et ravie d'avoir été choisie pour cette nouvelle subvention. Le financement du Fonds pour l'accessibilité nous permet d'installer une salle thérapeutique multisensorielle dans chacune de nos résidences du groupe All Seniors Care. Les résidents et les aînés de la communauté bénéficieront de ces pièces pour des années à venir. »

- Hannah Silver, vice-présidente de Health and Wellness, All Seniors Care

· Le budget de 2017 prévoyait 77 millions de dollars sur 10 ans à partir de 2018-2019 pour l'expansion des activités liées au Fonds pour l'accessibilité, permettant au programme de soutenir encore plus de projets, petits et moyens, et de lancer la nouvelle composante innovation jeunesse. Ainsi, les Canadiens ont un meilleur accès à leurs espaces communautaires et aux milieux de travail, quelles que soient leurs capacités.

· Le Fonds pour l'accessibilité a bénéficié d'un financement supplémentaire dans le cadre du plan Investir dans le Canada, grâce auquel le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transports publics, d'infrastructure verte, d'infrastructure sociale, de routes commerciales et de transport, et dans les communautés canadiennes rurales et éloignées.

Le Fonds pour l'accessibilité assure un accès plus sûr et plus facile aux espaces publics et aux lieux de travail au Québec

En 2019-2020, le gouvernement du Canada accordera un soutien financier de plus de 535 800 dollars à des projets d'accessibilité d'organisations et de municipalité du Québec, dans le cadre de la composante projets de petite envergure du Fonds pour l'accessibilité. Les projets sont variés : rénovation de salles de toilette, installation de rampes d'accès, d'ascenseurs et de portes automatiques et même construction de salles multisensorielles.

Les projets des organisations ou municipalités suivantes du Québec ont été approuvés et recevront du financement :

Organisation ou municipalité

Mirabel , Conseil mohawk de Kanesatake

, Conseil mohawk de Projet : Rénover l'entrée principale et installer un ascenseur

Organisation ou municipalité

Jonquière, Foyer St-Ambroise Inc.

Projet : Installer une porte automatique

Organisation ou municipalité

Trois-Rivières, Camping Les Forges

Project : rénover un comptoir d'accueil

Organisation ou municipalité

Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-sœurs, Maison Cross Roads

Projet : Construire des salles de toilette accessibles

Organisation ou municipalité

Shefford , Pavillon Gévry-Lussier inc., Municipalité de Roxton Pond , Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton

, Pavillon Gévry-Lussier inc., Municipalité de , Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton Projet : Installer un ascenseur, modifier une structure en béton, une pente de rampe d'accès, rendre conformes deux accès au terrain de soccer et des accès au lac et au barrage, et construire des salles de toilette accessibles

Organisation ou municipalité

Hull-Aylmer, Arche Agapè inc.

Projet : Construire une rampe d'accès

Organisation ou municipalité

Trois-Rivières, Centre d'action bénévole Laviolette

Projet : Rénover une rampe d'accès

Organisation ou municipalité

Fabrique Notre-Dame de la Providence

Projet : Remplacer la rampe d'accès extérieure

Organisation ou municipalité

Municipalité de Bolton-Est

Projet : Réaménager l'hôtel de ville, construire des salles de toilette et un stationnement accessibles

Organisation ou municipalité

Beloeil - Chambly , Ville de Mont-Saint-Hilaire

- , Projet : Installer des plaques podotactiles et construire des traverses piétonnes

Organisation ou municipalité

Saint-Hyacinthe - Bagot , La Clé sur la Porte inc.

- , La Clé sur la Porte inc. Projet : Installer une plateforme élévatrice, rehausser le balcon et modifier le tracé du trottoir

Organisation ou municipalité

Argenteuil-La Petite-Nation, centre communautaire de Harrington Valley

Projet : Construire des salles de toilette accessibles

Organisation ou municipalité

Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, Municipalité de Hope Town

Projet : Construire des salles de toilette accessibles et construire un trottoir égal

Organisation ou municipalité

Pontiac , Municipalité de Chelsea

, Municipalité de Chelsea Projet : Asphalter des places de stationnements accessibles

Organisation ou municipalité

Beauport-Limoilou, L'AutonHommie, centre de ressources pour hommes

Projet : Élargir la porte d'entrée, installer une porte automatique, changer le couvre-plancher et rénover une salle de toilette accessible

Organisation ou municipalité

Louis-Hébert, Fabrique de la Paroisse Saint-Thomas-d'Aquin

Projet : Installer des portes automatiques

Organisation ou municipalité

Outremont

Projet : Construire une salle de toilette accessible

Organisation ou municipalité

Compton - Stanstead , Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook

- , Association des personnes handicapées de la MRC de Projet : Installer des portes automatiques et un bouton pressoir

