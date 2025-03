Huit propositions sélectionnées dans le cadre du défi de prévention du vol de véhicules

OAKVILLE, ON, le 8 mars 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à détecter, à perturber et à démanteler le crime organisé dans le vol de véhicules ainsi que le vol de véhicules. C'est pourquoi il étudie des solutions nouvelles et novatrices pour les prévenir.

La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada verse plus de 1,1 million de dollars à huit projets novateurs visant à réduire le vol de véhicules.

Les projets font partie du défi de prévention du vol de véhicules, lancé en août 2024 dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada et financé par Transports Canada, en collaboration avec la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et Sécurité publique Canada. Le défi invitait les petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes à proposer des solutions novatrices pour dissuader le vol de véhicules.

Les huit propositions qui bénéficieront d'un financement portent sur des idées telles que les suivantes :

un système de sécurité pour téléphone intelligent reposant sur la biométrie et la détection de proximité;

des dispositifs de verrouillage intégrant la surveillance par intelligence artificielle (IA);

un système de remplacement du relais du démarreur d'un véhicule;

l'authentification par empreinte digitale;

des antivols de volant alimentés par l'IA;

des capteurs avec reconnaissance gestuelle;

un protecteur de porte-clés intelligent;

des dispositifs miniaturisés capables de désactiver des composants d'un véhicule en cas de détection de vol.

Les subventions accordées à ces huit projets ont pour but d'aider les bénéficiaires à mettre au point leur « preuve de concept ». Si des projets sont réussis, une ou deux propositions recevront un financement allant jusqu'à un million de dollars pour construire un prototype fonctionnel.

Citations

« Le gouvernement travaille activement à prévenir le vol de véhicules. Je suis ravie de voir que ce défi a donné lieu à plusieurs propositions prometteuses de la part de petites et moyennes entreprises. C'est l'ingéniosité canadienne en action, et j'ai hâte de voir ces propositions se transformer en prototypes fonctionnels. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

« Le gouvernement du Canada sait que le vol organisé de véhicules n'est pas seulement une entreprise criminelle, mais aussi un problème de sécurité nationale. En investissant dans des solutions de sécurité novatrices, nous renforçons la résilience du Canada face aux menaces qui minent la sécurité publique. Le financement de ces projets novateurs contribuera à mettre fin aux activités criminelles et à protéger la population canadienne. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Défense nationale

« Alors que nous continuons de réaliser des progrès significatifs dans la lutte contre le vol de véhicules, nous devons également rester à l'avant-garde des nouvelles technologies qui pourraient être utilisées pour voler des véhicules. C'est pourquoi nous avons lancé le défi de prévention du vol de véhicules de Solutions innovatrices Canada en partenariat avec Transports Canada et la GRC, qui nous a aidés à trouver des technologies qui amélioreront la sécurité des véhicules et assureront la sécurité de nos communautés. Il s'agit de mesures proactives que notre gouvernement prend pour lutter contre le vol de véhicules à long terme, et j'ai hâte de voir les résultats des propositions. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Faits en bref

Le Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules a été élaboré en collaboration avec d'autres ordres de gouvernement, les forces de l'ordre et l'industrie à la suite du Sommet national qui s'est tenu en février 2024. Lors du Sommet, le gouvernement du Canada s'est engagé à lancer un défi pour renforcer la protection contre le vol de véhicules.

s'est engagé à lancer un défi pour renforcer la protection contre le vol de véhicules. Les défis de Solutions innovatrices Canada offrent des possibilités de financement concurrentielles pour résoudre des problèmes ou combler des lacunes sur le marché en faisant appel à l'ingéniosité des petites entreprises canadiennes.

offrent des possibilités de financement concurrentielles pour résoudre des problèmes ou combler des lacunes sur le marché en faisant appel à l'ingéniosité des petites entreprises canadiennes. Les propositions soumises dans le cadre de ce défi devaient fournir des solutions abordables, sécuritaires, faciles à installer et commercialement viables.

Outre le partenariat avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour lancer le défi de prévention du vol de véhicules, Transports Canada continue de réaliser des progrès considérables dans ses engagements au titre du Plan d'action, notamment en :

pour lancer le défi de prévention du vol de véhicules, Transports Canada continue de réaliser des progrès considérables dans ses engagements au titre du Plan d'action, notamment en : lançant des consultations préréglementaires sur les mises à jour des Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada ;

; trouvant les vulnérabilités dans la manutention de cargaisons au moyen d'évaluations de sécurité ciblées des installations portuaires;

collaborant avec ses homologues provinciaux et territoriaux pour prendre des mesures de lutte contre les immatriculations frauduleuses de véhicules.

