OTTAWA, ON, le 12 juill. 2021 /CNW/ - Dans la lutte contre la COVID-19, il est essentiel que le plus grand nombre possible de Canadiennes et de Canadiens soient vaccinés. C'est pourquoi le gouvernement du Canada passe à l'action pour veiller à ce que tous les membres de la population canadienne qui veulent se faire vacciner puissent l'être, ce qui permettra aux groupes de la population où le taux de vaccination est moins élevé de combler l'écart.

L'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, annonce aujourd'hui que cinq nouveaux projets recevront du financement du Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) afin de soutenir les efforts de vaccination partout au Canada. Ces projets communautaires permettront d'éliminer les obstacles à la vaccination dans les communautés touchées de manière disproportionnée par la pandémie au moyen de stratégies de vaccination fondées sur des données probantes et adaptées aux réalités culturelles.

La African Arts & Culture Community Contributor Society recevra du financement pour habiliter les dirigeants communautaires noirs en Colombie-Britannique à agir comme promoteurs de la vaccination contre la COVID-19, à organiser des séances de vaccination dirigées par des Noirs et à mettre au point des ressources adaptées aux réalités culturelles à propos de la vaccination.

Le programme Mainline du Mi'Kmaw Native Friendship Centre recevra du financement pour encourager la vaccination des personnes qui consomment des médicaments ou des drogues ainsi que des Autochtones vivant en milieu urbain en Nouvelle-Écosse. Ce projet fournira de l'information crédible à propos de la vaccination contre la COVID-19 aux membres de ces communautés, en plus d'offrir des services mobiles et des séances de vaccination à accès facile.

Le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec recevra du financement pour former le personnel de trois centres d'amitié autochtones de la région de Québec afin d'accroître la sensibilisation à l'importance de la vaccination contre la COVID-19 au sein de la population autochtone, en particulier les jeunes, au moyen d'activités de sensibilisation adaptées aux réalités culturelles.

La Regina Treaty/Status Indian Services inc. recevra du financement pour mettre en œuvre un éventail de stratégies communautaires pour la prévention de la COVID-19 ainsi que pour l'éducation, la promotion et la sensibilisation concernant la vaccination contre la COVID-19 en vue d'encourager la vaccination chez les Autochtones vivant en milieu urbain à Regina et dans les collectivités environnantes.

Le Vancouver Infectious Diseases Centre recevra du financement pour organiser chaque semaine dans des habitations à occupation individuelle et des refuges pour sans-abri des séances éphémères de vaccination contre la COVID-19 pour les personnes sans abri ou de passage à Vancouver et à New Westminster. Ce projet offrira des services de dépistage de la COVID-19, d'information sur la vaccination, de promotion de la vaccination et de sensibilisation à la vaccination pour faciliter et encourager la vaccination de ces populations.

Le gouvernement du Canada travaille de près avec des experts, les gouvernements des provinces et des territoires ainsi que d'autres partenaires pour accroître la confiance à l'égard des vaccins et pour mieux comprendre les possibles obstacles à la vaccination des personnes. Le FPI est l'un des outils pour aider les personnes au Canada à faire des choix éclairés en matière de vaccination grâce à la mobilisation communautaire et à la sensibilisation du public.

« Les vaccins sont d'importants outils pour protéger la population canadienne contre la COVID-19. Se faire vacciner est un petit geste qui peut avoir une grande incidence. C'est pourquoi nous aidons tout le monde au Canada à se faire vacciner contre la COVID-19. Ces projets emploient des stratégies ciblées pour réduire les obstacles à l'accès à la vaccination et pour faciliter la vaccination contre la COVID-19 des populations touchées de manière disproportionnée par la pandémie. L'appui aux solutions communautaires contribue à l'élimination des obstacles systémiques à la vaccination et à la protection d'un plus grand nombre de personnes - et de communautés - contre la COVID-19. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

Toutes les activités des projets ont commencé en juin 2021.





Le Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) soutient des projets qui améliorent l'accès à la vaccination et qui encouragent la vaccination de même que l'acceptation à cet égard.





En 2020, en réponse aux efforts de vaccination contre la COVID-19 du Canada et dans la foulée des premiers succès du FPI, le gouvernement du Canada a investi une somme additionnelle de 64 millions de dollars dans des projets pour favoriser la vaccination contre la COVID-19 au Canada . Ce financement se répartit comme suit :

et dans la foulée des premiers succès du FPI, le gouvernement du a investi une somme additionnelle de 64 millions de dollars dans des projets pour favoriser la vaccination contre la COVID-19 au . Ce financement se répartit comme suit : 30,25 millions de dollars pour des projets communautaires visant à concevoir des ressources éducatives et des outils adaptés et ciblés afin de sensibiliser les gens à la vaccination contre la COVID-19 et d'accroître leur confiance à l'égard des vaccins;



32,5 millions de dollars pour aider les gouvernements des provinces et des territoires à améliorer leurs registres de vaccination électroniques afin de mieux suivre le taux de vaccination;



1,3 million de dollars pour modifier des projets déjà financés afin d'y inclure des mesures et des activités pour lutter contre la COVID-19.





Le FPI n'est que l'un des programmes du gouvernement du Canada dont le but est de collaborer avec les communautés pour accroître la confiance à l'égard des vaccins et éliminer les obstacles à la vaccination. Le FPI inclut le Défi de l'innovation communautaire des vaccins, qui offrira jusqu'à 140 subventions pour des campagnes communautaires d'information visant à habiliter les dirigeants communautaires à diffuser les travaux portant sur les vaccins contre la COVID-19 et les mesures de santé publique.





dont le but est de collaborer avec les communautés pour accroître la confiance à l'égard des vaccins et éliminer les obstacles à la vaccination. Le FPI inclut le Défi de l'innovation communautaire des vaccins, qui offrira jusqu'à 140 subventions pour des campagnes communautaires d'information visant à habiliter les dirigeants communautaires à diffuser les travaux portant sur les vaccins contre la COVID-19 et les mesures de santé publique. La campagne Demandez aux experts se déroulera du 15 juin 2021 au 31 juillet 2021. Les publicités seront diffusées à la télévision, sur des sites Web, dans les médias sociaux et au moyen du marketing des moteurs de recherche. Grâce à une série de vidéos, la campagne offre des réponses à diverses questions, comme sur l'importance de recevoir la seconde dose de vaccin, les raisons pour lesquelles les jeunes en bonne santé doivent se faire vacciner et la façon dont les vaccins fonctionnent.





se déroulera du 15 juin 2021 au 31 juillet 2021. Les publicités seront diffusées à la télévision, sur des sites Web, dans les médias sociaux et au moyen du marketing des moteurs de recherche. Grâce à une série de vidéos, la campagne offre des réponses à diverses questions, comme sur l'importance de recevoir la seconde dose de vaccin, les raisons pour lesquelles les jeunes en bonne santé doivent se faire vacciner et la façon dont les vaccins fonctionnent. Au moyen du FPI :

la African Arts & Culture Community Contributor Society recevra jusqu'à 450 000 $ pour son projet Increasing confidence in the COVID-19 vaccine in British Columbia's Black Community (accroître la confiance à l'égard du vaccin contre la COVID-19 au sein de la communauté noire de la Colombie-Britannique);

le programme Mainline du Mi'Kmaw Native Friendship Centre recevra jusqu'à 123 000 $ pour son projet Promoting Vaccine Access and A cceptability for People who Use Drugs and Urban Indigenous People in Halifax, Nova Scotia (promotion de l'accès à la vaccination et de l'acceptation de la vaccination des personnes qui consomment des médicaments ou des drogues ainsi que des Autochtones vivant en milieu urbain à Halifax , en Nouvelle-Écosse);

le Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec recevra jusqu'à 475 000 $ pour son projet Miro Matisiwin (bien-être);

Regina Treaty/Status Indian Services inc. recevra jusqu'à 100 000 $ pour son projet Regina Urban Indigenous COVID-19 Vaccination Strategy (stratégie de vaccination contre la COVID-19 des Autochtones vivant en milieu urbain à Regina);

Le Vancouver Infectious Diseases Centre recevra jusqu'à 460 000 $ pour son projet Community Pop-Up Clinics for COVID-19 Outreach at Single Room Occupancy Dwellings & Homeless Shelters (séances communautaires éphémères pour la sensibilisation à la COVID-19 dans des habitations à occupation individuelle et des refuges pour sans-abri).

