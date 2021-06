OTTAWA, ON, le 8 juin 2021 /CNW/ - Alors que de plus en plus de Canadiens se font vacciner contre la COVID-19, le gouvernement du Canada prend des mesures pour s'assurer que chaque Canadien qui souhaite être vacciné puisse l'être, réduisant ainsi l'écart dans les communautés où les taux de vaccination sont plus faibles.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, a annoncé cinq nouveaux projets recevant un financement par l'intermédiaire du Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) afin de soutenir les efforts de vaccination dans l'ensemble du Canada. Ces projets soutiendront la prise du vaccin contre la COVID-19 dans les populations touchées de manière disproportionnée par cette maladie par l'application de mesures de sensibilisation ciblées visant à fournir des ressources de vaccination culturellement pertinentes et adaptées.

Quatre associations provinciales et une association nationale des centres de santé communautaire (CSC) recevront des fonds pour accroître les connaissances sur le vaccin contre la COVID-19 et l'accès à ce vaccin pour les communautés touchées de manière disproportionnée par la COVID-19. Les quatre organisations provinciales, soit l'Association des centres de santé communautaire de la Colombie-Britannique, l'Association de santé communautaire du Manitoba, l'Alliance pour des communautés en santé de l'Ontario et l'Association des centres de santé communautaire de la Nouvelle-Écosse, évalueront les lacunes en matière de confiance et d'accès au vaccin contre la COVID-19 dans leur province et mettront en œuvre des stratégies adaptées pour s'assurer que leurs efforts de vaccination répondent à ces besoins distincts.

Au niveau national, l'Association canadienne des centres de santé communautaire (ACCSC) recevra des fonds pour soutenir son travail en tant qu'organisme de coordination afin d'harmoniser et de consolider les stratégies de vaccination et les meilleures pratiques élaborées dans le cadre des projets provinciaux. L'ACCSC partagera la documentation du projet avec les centres de santé communautaire des provinces qui ne possèdent pas d'association de CSC afin que les communautés de tout le Canada puissent bénéficier équitablement des ressources de vaccination contre la COVID-19.

Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec des experts, les provinces et territoires et d'autres partenaires à promouvoir la confiance à l'égard des vaccins et à mieux comprendre les obstacles qui pourraient empêcher les gens de se faire vacciner. Le FPI est un outil permettant d'aider les Canadiens à faire des choix éclairés en matière de vaccination grâce à la mobilisation communautaire et à la sensibilisation du public.

« Les vaccins sont un outil important pour protéger les Canadiens contre la COVID-19. Le Fonds de partenariat d'immunisation est l'un des moyens que nous utilisons pour nous assurer que tous les Canadiens ont un accès équitable aux vaccins contre la COVID-19. Ce financement permettra d'utiliser l'expertise de dirigeants communautaires respectés pour partager des renseignements crédibles et culturellement pertinents sur les vaccins et aider à relever les défis communautaires uniques auxquels les gens sont confrontés pour se faire vacciner. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« La pandémie de la COVID-19 a illustré combien il importe plus que jamais de concevoir et mettre sur pied des interventions sur mesure en santé publique, adaptées aux besoins divers de groupes et de personnes marginalisés, et qui sont administrés par des organismes de confiance au sein des communautés. Depuis le début de 2020, partout au pays les centres de santé communautaire (CSC) œuvrent sur la première ligne de la pandémie, en offrant une gamme de services, notamment les premiers soins, la prévention de la maladie, les soutiens de prévention d'infection, les soutiens en innocuité des aliments, les soutiens sociaux, les services en vaccination, et plus encore. Le coup de pouce en financement du fédéral aux CSC arrive à un moment critique dans le cadre des efforts déployés par le Canada face à la COVID-19, alors que nous nous attaquons aux variants préoccupants toujours en évolution, et aux besoins futurs en mobilisation communautaire et d'efforts en vaccination. »

Scott Wolfe

Directeur exécutif, Association canadienne des centres de santé communautaire

Le Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) soutient des projets qui améliorent l'accès aux vaccins et favorisent l'acceptation et l'utilisation de ceux-ci.





En 2020, en réponse aux efforts de vaccination du Canada contre la COVID-19 et en s'appuyant sur l'élan initial du FPI, le gouvernement du Canada a investi 64 millions de dollars supplémentaires pour des projets visant à soutenir la prise du vaccin au Canada . Ce financement comprend :

contre la COVID-19 et en s'appuyant sur l'élan initial du FPI, le gouvernement du a investi 64 millions de dollars supplémentaires pour des projets visant à soutenir la prise du vaccin au . Ce financement comprend : 30,25 millions de dollars pour des projets communautaires visant à élaborer des outils et des ressources éducatives adaptés et ciblés afin d'accroître la sensibilisation et la confiance à l'égard des vaccins contre la COVID-19;



32,5 millions de dollars pour aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à améliorer leurs registres électroniques de vaccination afin de mieux surveiller la vaccination;



1,3 million de dollars pour modifier les projets financés existants afin d'y intégrer des mesures et des activités visant à lutter contre la COVID-19.

L'Association canadienne des centres de santé communautaire reçoit 598 915 $ pour son projet national de promotion de la vaccination communautaire, le Community Vaccination Promotion - National Project.



L'Association des centres de santé communautaire de la Colombie-Britannique reçoit 323 871 $ pour son projet de promotion de la vaccination communautaire, le Community Vaccination Promotion - British Columbia Project .

L'Association de santé communautaire du Manitoba reçoit 350 625 $ pour son projet de promotion de la vaccination communautaire, le Community Vaccination Promotion - Manitoba Project.

L'Alliance pour des communautés en santé reçoit 898 011 $ pour son projet de promotion de la vaccination communautaire, Community Vaccination Promotion - Ontario .



L'Association des centres de santé communautaire de la Nouvelle-Écosse reçoit 292 800 $ pour son projet de promotion de la vaccination communautaire, le Community Vaccination Promotion - Nova Scotia Project.

