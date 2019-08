Le gouvernement du Canada, fier partenaire de TV5, investit 14,6 millions de dollars pour la création d'une plateforme numérique francophone : TV5MONDE Plus

Le gouvernement du Canada confirme sa contribution de 14,6 millions de dollars pour propulser le virage numérique de TV5MONDE et soutenir le rayonnement des créateurs francophones canadiens à l'étranger. Sylvain Lafrance présidera le conseil d'administration de TV5 Numérique, la nouvelle filiale de TV5 Québec Canada, qui est responsable d'appuyer le développement de ce projet

MONTRÉAL, le 7 août 2019 /CNW/ - Face à la multiplication des contenus sur le Web, le gouvernement du Canada s'est donné comme mission de protéger et de promouvoir la place de la langue française dans la sphère numérique et d'offrir aux francophones et aux francophiles du monde entier la possibilité d'accéder à du contenu en français.

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, a confirmé un investissement de 14,6 millions de dollars sur cinq ans dès 2019-2020 en vue d'appuyer la création d'une nouvelle plateforme numérique pour la diffusion de produits audiovisuels francophones : TV5MONDE Plus. Ce projet vise à propulser le virage numérique de TV5MONDE et à favoriser le rayonnement international des productions francophones canadiennes.

La ministre Joly a aussi profité de l'occasion pour souligner la nomination de M. Sylvain Lafrance à titre de président du conseil d'administration de TV5Numérique, la nouvelle filiale de TV5 Québec Canada, qui sera créée dans le but d'assurer le développement de cette plateforme. En tant qu'entreprise canadienne, TV5 Québec Canada travaillera en étroite collaboration avec TV5MONDE pour le développement de ce projet multilatéral.

En octobre dernier, en préparation du 17e Sommet de la Francophonie à Erevan, en Arménie, le gouvernement du Canada avait annoncé son intention d'appuyer la création d'une plateforme numérique francophone réunissant les diffuseurs publics de TV5MONDE afin de mettre en valeur les cultures francophones et de renforcer leur place dans le monde numérique.

Le financement canadien dédié à la plateforme vise non seulement à augmenter la présence en ligne du contenu en français, mais aussi à offrir une visibilité accrue au contenu canadien de langue française et à offrir de nouveaux débouchés aux artistes et producteurs canadiens sur la scène internationale.

Ce financement confirme ainsi la volonté du gouvernement du Canada de favoriser les échanges entre les membres de l'Organisation internationale de la Francophonie, tout en contribuant au dynamisme de l'espace francophone, à sa diversité et à son évolution.

Citations

« La protection et la promotion du fait français partout dans le monde passent inévitablement par une présence forte du contenu francophone dans l'espace numérique. En créant une nouvelle plateforme, nous donnons à nos artistes et créateurs un accès de plus à un auditoire mondial. TV5Monde rejoint déjà 364 millions de foyers répartis dans près de 200 pays et territoires. L'appui financier du Canada assurera donc une présence importante de la francophonie canadienne et de la francophonie internationale au sein de l'espace numérique. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« TV5 Québec Canada salue la décision du gouvernement canadien de soutenir le rayonnement de la culture francophone par un nouvel engagement financier sur cinq ans. Nous sommes honorés de la marque de confiance qui nous est accordée, comme fiers représentants des services publics francophones. Nous travaillerons dans l'intérêt primordial de la francophonie, en collaboration étroite avec nos partenaires, au premier chef TV5MONDE, pour développer ensemble une plateforme moderne, qui permettra aux francophones et aux francophiles du monde entier de découvrir la richesse de la création audiovisuelle francophone. »

- Mme Marie-Philippe Bouchard, présidente-directrice générale, TV5 Québec Canada

« Je remercie le Canada et la ministre Mélanie Joly de leur confiance et de leur engagement dans TV5MONDE. La plateforme francophone TV5MONDE Plus assurera la découvrabilité planétaire en ligne des contenus et des œuvres canadiennes en français, mais aussi françaises, belges, suisses et africaines, grâce à la collaboration avec l'ensemble de nos chaînes partenaires et tout particulièrement TV5, Radio-Canada et Télé-Québec, ici à Montréal. Je remercie Marie-Philippe Bouchard, Marie Collin et Michel Bissonnette qui ont largement contribué à la faisabilité de ce projet d'avenir, et me réjouis de travailler dès maintenant avec Sylvain Lafrance. »

- M. Yves Bigot, directeur général, TV5MONDE

« Le nouvel environnement médiatique nous oblige de créer de nouvelles collaborations et complicités pour atteindre nos publics partout dans le monde. Depuis sa création, TV5 est un exemple réel de collaboration et d'innovation. Ce projet nous permettra de pousser cette ambition encore plus loin et de favoriser la présence de contenu canadien dans le monde. Je suis heureux que le Canada démontre une nouvelle fois sa volonté de soutenir la diffusion internationale dans la francophonie et d'y jouer un rôle de chef de file. »

- M. Sylvain Lafrance, président du conseil d'administration, TV5Numérique

Les faits en bref

TV5 est le plus important réseau de télévision de langue française au monde géré par deux opérateurs de chaînes, soit TV5MONDE et TV5 Québec Canada.

Depuis janvier 2018, le Canada assure la présidence des travaux de TV5, et ce, jusqu'à la fin de 2019. Cette responsabilité est assumée à tour de rôle par chacun des États et gouvernements partenaires.

TV5 a pour mission de servir de vitrine à l'ensemble de la Francophonie, de promouvoir la diversité culturelle, de favoriser les échanges et l'exportation de programmes entre les pays francophones et d'être un lieu de coopération pour les diffuseurs publics partenaires. TV5 se veut aussi un organisme qui veille à favoriser l'expression de la créativité audiovisuelle et cinématographique francophone.

TV5MONDE est le premier réseau audiovisuel francophone mondial. Grâce à ses 9 chaînes généralistes régionalisées et 2 chaînes thématiques (TiVi5 dédiée à la jeunesse et TV5MONDE Style HD consacrée à l'Art de vivre francophone), TV5MONDE rejoint 364 millions de foyers répartis dans 198 pays. TV5MONDE sous-titre en 14 langues la majorité de ses programmes. Il a également développé un dispositif multimédia unique au monde pour promouvoir la langue française et aider à son apprentissage et à son enseignement au moyen des sites apprendre.tv5monde.com et enseigner.tv5monde.com et de leurs applis dédiées entièrement gratuites.

Le financement de 14,6 millions de dollars avait été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2018.

L'appui canadien à TV5Monde Plus vise à accroître la présence en ligne du contenu en français, à assurer une visibilité accrue au contenu canadien de langue française à l'échelle mondiale et à offrir des débouchés supplémentaires aux artistes et producteurs canadiens.

M. Sylvain Lafrance a œuvré pendant plus de 33 ans au service de Radio-Canada, où il a, entre autres, occupé le poste de vice-président des Services français de la société d'État. Il est président du conseil d'administration du Conseil des arts et des lettres du Québec et il a présidé celui du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Il a aussi été président de la communauté des Radios francophones publiques (RFP), une organisation qui regroupe, avec Radio-Canada, des radios publiques de France, de Belgique et de Suisse. Il a également représenté le Canada au conseil d'administration de TV5Monde.

Produits connexes

Discours de l'Énoncé économique de l'automne 2018 : Investir dans les emplois pour la classe moyenne

Liens connexes

Énoncé économique de l'automne 2018 : Investir dans les emplois pour la classe moyenne

SOURCE Patrimoine canadien

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Jérémy Ghio, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, 819-997-7788, jeremy.ghio@canada.ca; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, 819-994-9101, 1-866-569-6155, pch.media-media.pch@canada.ca

Related Links

www.pch.gc.ca