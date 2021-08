LA BAIE, QC, le 12 août 2021 /CNW/ - La qualité de l'infrastructure de transport du Canada et l'efficacité de nos corridors commerciaux sont essentielles au succès des entreprises québécoises sur le marché mondial. Par conséquent, le gouvernement du Canada continue d'investir dans des projets d'infrastructure qui créent des emplois de qualité pour la classe moyenne et soutiennent la croissance économique.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, ont annoncé un investissement majeur de plus de 33 millions de dollars pour le Port de Saguenay, par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux. Le financement du projet permettra d'améliorer le rendement et les fonctions des installations portuaires, ce qui contribuera à accroître la capacité de manutention et à réduire les goulots d'étranglement dans les activités quotidiennes.

Le projet vise l'installation d'un système de transport mécanisé électrique, aussi appelé « convoyeur », pour le transport de matériaux en vrac sur le site du Port de Saguenay. Le système sera utilisé pour déplacer les matériaux entre la zone portuaire industrielle et les navires amarrés au terminal maritime de Grande-Anse. Ce système aidera au chargement et au déchargement des matériaux et sera accessible aux usagers actuels et futurs du port qui seraient amenés à construire des usines de transformation sur la propriété du Port de Saguenay.

Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme fondé sur le mérite qui finance l'investissement dans des biens essentiels qui appuient l'activité économique et la circulation des biens et des personnes au Québec et dans l'ensemble du Canada. Cet investissement devrait avoir d'importantes retombées sur l'économie et l'emploi dans la région.

« Nous investissons dans l'économie de notre pays en améliorant nos corridors de commerce et de transport. L'amélioration de l'efficacité du Port de Saguenay aidera à acheminer les marchandises vers les marchés et les personnes vers leur destination, contribuera à rebâtir notre économie, à créer des emplois de qualité pour la classe moyenne et à faire en sorte que les réseaux de transport du Canada demeurent concurrentiels et efficaces. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le Port de Saguenay est essentiel à la relance économique de toute la région. Les milieux économique et politique m'en ont parlé directement et aujourd'hui, on livre la marchandise. Les améliorations au Port vont le rendre plus efficace, ce qui est une bonne nouvelle pour les entreprises du coin qui en ont besoin. C'est un gros coup de pouce à la création de bons emplois dans tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec

« Cette importante contribution du Gouvernement du Canada va permettre au Port de Saguenay d'électrifier ses opérations de transbordement de marchandises en vrac et d'être encore plus compétitif. Cette infrastructure stratégique pour le Québec vient soutenir le port dans sa mission de favoriser les échanges commerciaux et met en lumière la grande importance de la voie navigable du Saguenay pour le Canada. »

Stéphane Bédard

Président du conseil d'administration du Port de Saguenay

« En plus des bénéfices environnementaux et de l'amélioration de la sécurité, ce projet met en lumière tout l'engagement de notre organisation à développer et à croître de façon responsable. Cet investissement démontre clairement le rôle stratégique de l'Administration portuaire de Saguenay dans l'économie canadienne et nous sommes très enthousiastes envers le futur prometteur de notre site exceptionnel. »

Carl Laberge

Président-directeur général Port de Saguenay

Les faits en bref

Au Québec, le Fonds national des corridors commerciaux a fourni 252 millions de dollars pour 12 projets depuis 2017. Grâce aux contributions des partenaires, cela a permis d'investir un montant total de 564 millions de dollars dans des projets portuaires, aéroportuaires et ferroviaires.





Comme annoncé en 2017, le Fonds national des corridors commerciaux investira 2,3 milliards de dollars au cours d'une période de 11 ans dans des projets qui soutiennent l'efficacité et la résistance du réseau de transport.





Le budget de 2021 a alloué un montant supplémentaire de 1,9 milliard de dollars au Fonds national des corridors commerciaux pour des investissements stratégiques dans le transport partout au Canada . Ce financement supplémentaire permettra d'effectuer des investissements dans des travaux nécessaires d'amélioration des routes, des voies ferrées et des routes maritimes du Canada , tout en rendant l'économie canadienne capable à long terme de rebondir et en soutenant le commerce intérieur.





. Ce financement supplémentaire permettra d'effectuer des investissements dans des travaux nécessaires d'amélioration des routes, des voies ferrées et des routes maritimes du , tout en rendant l'économie canadienne capable à long terme de rebondir et en soutenant le commerce intérieur. Les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les groupes autochtones, les organismes sans but lucratif et à but lucratif du secteur privé, les sociétés d'État fédérales et le milieu universitaire sont tous admissibles au financement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux.

