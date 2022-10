OTTAWA, ON, le 31 oct. 2022 /CNW/ - Le train à grande fréquence transformera le service ferroviaire voyageurs au Canada grâce à la création d'un service ferroviaire plus rapide, fréquent, accessible et durable dans les grands centres de Québec, Trois-Rivières, Montréal, Ottawa, Peterborough et Toronto.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé aujourd'hui les prochaines étapes du processus d'approvisionnement pour le train à grande fréquence (TGF) en publiant une mise à jour sur la demande de déclarations d'intérêt (DDI). La mise à jour fournit des réponses à des questions clés et tient compte des commentaires reçus pendant le processus de la DDI. Elle donne à l'industrie et à la population canadienne de nouveaux renseignements sur le TGF et son approvisionnement.

Les commentaires recueillis dans le cadre de la DDI comprennent :

Des réponses d'un total de 54 parties intéressées, ce qui a confirmé un haut niveau d'intérêt national et international pour le projet;

Des réponses confirmant l'appui à l'égard de l'approche globale, demandant des précisions sur certains éléments du projet, dont les rôles et les responsabilités du gouvernement et du partenaire du secteur privé, et proposant des façons d'améliorer la conception du processus d'approvisionnement;

Des recommandations en faveur de modifications stratégiques aux échéanciers d'approvisionnement, notamment le raccourcissement de la période de demande de propositions.

La prochaine étape du processus d'approvisionnement, soit la demande de qualifications, devrait commencer au début de 2023.

Lancée en mars 2022, la DDI a marqué la première étape du processus d'approvisionnement qui permettra de procurer des avantages à la population canadienne. La DDI a été entreprise pour faire connaître la vision du gouvernement pour le projet de TGF et obtenir la rétroaction du marché sur ce projet.

Le gouvernement du Canada est résolu à maintenir un dialogue continu et à établir des relations de nation à nation avec les peuples autochtones. Les avis et les commentaires émis par les peuples autochtones pendant toute la durée du projet seront essentiels à l'élaboration d'un projet efficace.

VIA Rail et son personnel sont au cœur du succès du TGF et continueront de jouer un rôle clé partout au Canada en tant que fournisseur national de services ferroviaires voyageurs. Une filiale de VIA Rail agissant à titre de bureau de l'élaboration du projet désigné sera implantée. Il sera chargé de diriger plusieurs activités clés du projet et collaborera avec le partenaire du secteur privé pour élaborer et optimiser le projet de TGF. Le gouvernement du Canada travaillera avec VIA Rail et le partenaire du secteur privé afin de veiller à ce que les changements liés à la main-d'œuvre qui seraient nécessaires pour faire avancer le projet de TGF soient effectués en consultation avec les syndicats pour protéger les intérêts du personnel de VIA Rail.

Veuillez consulter le site Web du TGF (https://tgf-hfr.ca/fr-accueil/) pour consulter une liste complète des modifications et des précisions liées au processus d'approvisionnement, ou pour participer au projet en faisant part de vos commentaires, en posant des questions ou en vous inscrivant aux mises à jour sur le projet.

Citation

« Le train à grande fréquence est un projet transformateur qui promet de changer fondamentalement la façon dont les Canadiennes et les Canadiens voyagent dans le sud de l'Ontario et du Québec, en améliorant l'accessibilité et en offrant plus de souplesse pour les déplacements. Nous sommes ravis que le marché s'intéresse à ce projet et que le gouvernement ait reçu plus de 50 réponses des parties intéressées. Les commentaires de ces parties ont été déterminants pour améliorer ce projet, et ils serviront à faire avancer la prochaine phase du projet, soit la demande de qualifications. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

On s'attend à ce que le TGF transforme le service ferroviaire voyageurs interurbain dans le corridor Toronto-Québec grâce à divers résultats du projet, notamment :

Des temps de trajet plus courts, avec des réductions de jusqu'à 90 minutes pour certains trajets;



Une augmentation de la fréquence des départs entre les grandes villes;



Une amélioration de la fiabilité en matière de ponctualité;



L'ajout de nouveaux services à Peterborough et à Trois-Rivières;

Un réseau ferroviaire plus vert et un mode de transport plus propre grâce à des technologies électrifiées.

Comme pour tout projet d'infrastructure de grande envergure, le gouvernement du Canada utilise une approche progressive pour tirer parti des commentaires recueillis tout au long du processus d'approvisionnement et pour éclairer les prochaines étapes et les décisions concernant la mise en œuvre du projet de train à grande fréquence.

utilise une approche progressive pour tirer parti des commentaires recueillis tout au long du processus d'approvisionnement et pour éclairer les prochaines étapes et les décisions concernant la mise en œuvre du projet de train à grande fréquence. Le budget de 2022 a accordé à Transports Canada et à Infrastructure Canada 396,8 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour continuer à faire progresser les activités clés et entreprendre la phase d'approvisionnement du projet.

Voici les prochaines étapes du projet de train à grande fréquence et les dates prévues :

Lancement de la demande de qualifications par le gouvernement du Canada : début de 2023

Fin de la période de demande de qualifications : début du printemps 2023



Évaluation des candidatures soumises dans le cadre de la demande de qualifications et détermination des répondants qualifiés par le gouvernement du Canada : début du printemps 2023

Lancement de la demande de propositions par le gouvernement du Canada : fin du printemps 2023

Fin de la demande de propositions : début du printemps 2024

Le train à grande fréquence transformera les services ferroviaires voyageurs pour les Canadiennes et les Canadiens dans le corridor Toronto-Québec. Parallèlement, VIA Rail poursuit son important travail de reconstruction des services ferroviaires voyageurs au Canada à la suite de la pandémie.

à la suite de la pandémie. Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire participer le public, y compris les communautés actuellement desservies par VIA Rail entre Toronto et Québec, et à consulter les peuples autochtones pour éclairer la conception et l'élaboration du projet. Toute personne intéressée à faire part de ses commentaires sur le projet, à poser des questions ou à s'inscrire aux mises à jour du projet est invitée à visiter le site Web du TGF (https://hfr-tgf.ca/fr_communiquer-avec-nous/).

Le gouvernement du Canada est résolu à établir des relations de nation à nation avec les peuples autochtones en maintenant un dialogue continu afin de mieux comprendre leurs priorités et leurs préoccupations, et la meilleure façon de les mobiliser au cours des différentes phases du projet.

