THUNDER BAY, ON, le 14 mars 2022 /CNW/ - Alors que le Canada travaille à sa relance après la pandémie de COVID-19, les investissements dans les infrastructures des aéroports demeurent essentiels au maintien de la sûreté, de la sécurité et de la connectivité pour les voyageurs, les travailleurs et les communautés. Les investissements du gouvernement du Canada aideront également à veiller à ce que le secteur canadien de l'aviation soit bien placé pour se remettre des répercussions de la pandémie.

Aujourd'hui, le député de Thunder Bay-Rainy River, Marcus Powlowski, ainsi que la ministre des Services aux Autochtones, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario et députée de Thunder Bay-Supérieur Nord, l'honorable Patty Hajdu, au nom du ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, ont annoncé que le gouvernement du Canada investira d'importantes sommes à l'aéroport international de Thunder Bay.

Dans le cadre du fonds de soutien aux aéroports de Transports Canada, le gouvernement du Canada versera à l'aéroport un montant de plus de 1,7 million de dollars pour l'aider à poursuivre ses activités et la prestation de ses services essentiels aux résidents et aux travailleurs de Thunder Bay et des communautés environnantes.

L'aéroport international de Thunder Bay recevra également 395 000 dollars en provenance du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada pour l'achat d'un camion chasse-neige et d'une balayeuse à glace de piste. Cet équipement aidera à assurer la sécurité des opérations pour les aéronefs, les passagers, les équipages et les employés de l'aéroport grâce au déneigement et au déglaçage des surfaces côté piste, telles que les pistes et les voies de circulation.

Ce financement s'ajoute aux fonds de plus de 12,4 millions de dollars qui ont été versés à l'aéroport en mai 2021 dans le cadre du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires pour la réfection des surfaces côté piste et des systèmes électriques et de balisage lumineux, la construction d'aires de sécurité d'extrémité de piste, l'installation d'une signalisation à DEL côté piste et l'achat de deux véhicules de sauvetage et de lutte contre les incendies d'aéronefs.

En plus du soutien de Transports Canada, l'aéroport international de Thunder Bay reçoit une aide financière de plus de 1,5 million de dollars de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario (FedNor). Le financement, offert dans le cadre de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale et de l'Initiative du transport aérien régional, servira à moderniser le balisage lumineux et l'équipement de CVCA, ainsi qu'à remplacer deux escaliers mécaniques vieillissants dans l'aérogare. Les projets visent à améliorer la sécurité et à maintenir le service aérien.

Citations

« L'aéroport international de Thunder Bay est une plaque tournante importante en matière de transport, non seulement pour Thunder Bay, mais aussi pour le Nord de l'Ontario. Il nous rattache à notre famille et à nos amis et nous permet de découvrir de nouvelles destinations. Il s'agit aussi d'un corridor commercial essentiel pour bon nombre d'entreprises de Thunder Bay. Ce financement améliora la sécurité de l'aéroport pour les voyageurs, les équipages et le personnel de l'aéroport, tout en créant de l'emploi et en contribuant à la croissance de l'économie régionale. »

Marcus Powlowski

Député de Thunder Bay-Rainy River

« La pandémie a mis en évidence le rôle important que jouent les aéroports locaux et régionaux du Canada dans l'économie de notre pays et dans le maintien du bien-être social et économique de nos communautés. En plus de soutenir les déplacements d'agrément, les aéroports locaux et régionaux constituent des plaques tournantes prépondérantes du monde des affaires, du secteur des soins de santé et des services sociaux, et des secteurs émergents de l'exploitation des ressources. Ce financement améliorera l'accès à des options de transport aérien qui sont sécuritaires, fiables et efficaces, et il nous aidera à remplir notre engagement de bâtir des communautés plus sécuritaires, plus saines et plus fortes alors que le Canada se relève de la pandémie. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario

« Nous allons de l'avant avec le retour graduel et sécuritaire des activités du secteur de l'aviation d'une manière qui continue de favoriser la santé, la sécurité et la sûreté de tous les Canadiens. Il sera donc impératif de continuer à veiller à ce que le secteur aérien canadien reste dynamique et concurrentiel. Ces investissements cruciaux permettront à l'aéroport international de Thunder Bay d'investir dans l'infrastructure et les outils nécessaires pour aider à redynamiser le secteur de l'aviation et permettre aux Canadiens de se sentir en sécurité lorsqu'ils voyagent. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

Les faits en bref

Introduit pour la première fois dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le Programme des infrastructures essentielles des aéroports fait partie d'un plan de relance fédéral conçu pour bâtir une économie plus forte, plus inclusive et plus résiliente après la COVID-19.

Le Fonds d'aide pour les aéroports, lancé en mai 2021, a fourni des fonds de 64,8 millions de dollars en 2021-2022 aux aéroports ciblés dont les revenus de 2019 étaient inférieurs à 250 millions de dollars.

Tel qu'il a été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020, le Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires a été doté d'un financement supplémentaire unique de 186 millions de dollars sur deux ans.

De plus, l'Énoncé économique de l'automne 2020 annonçait l'élargissement temporaire de l'admissibilité au Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires pour permettre aux aéroports du Réseau national d'aéroports qui ont enregistré moins d'un million de passagers annuels en 2019 de présenter une demande de financement au titre du programme en 2021- 2022 et en 2022-2023.

en 2022-2023. Les aéroports admissibles du Réseau national d'aéroports sont ceux situés dans les villes qui suivent : Gander , Charlottetown , Saint John , Fredericton , Moncton , Thunder Bay , London et Prince George .

, , , , , , et . Depuis la mise en place du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, le gouvernement du Canada a investi plus de 1,2 milliard de dollars afin d'appuyer 1 215 projets dans 199 aéroports locaux, régionaux et plus petits du Réseau national d'aéroports partout au pays. Les projets financés comprennent la réparation et la remise en état des pistes et des voies de circulation, l'amélioration du balisage lumineux, l'achat d'équipement de déneigement et de véhicules de lutte contre les incendies, et l'installation de clôtures de contrôle de la faune.

mise en place du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires en 1995, le gouvernement du a investi plus de 1,2 milliard de dollars afin d'appuyer 1 215 projets dans 199 aéroports locaux, régionaux et plus petits du Réseau national d'aéroports partout au pays. Les projets financés comprennent la réparation et la remise en état des pistes et des voies de circulation, l'amélioration du balisage lumineux, l'achat d'équipement de déneigement et de véhicules de lutte contre les incendies, et l'installation de clôtures de contrôle de la faune. L'Initiative du transport aérien régional (ITAR), administrée par les agences de développement régional, dispose d'un budget national de 206 millions de dollars. L'ITAR est administrée par FedNor dans le Nord de l' Ontario .

l' . L'initiative appuie les écosystèmes aériens régionaux, qui se composent notamment des transporteurs aériens et des aéroports régionaux, ainsi que des petites et moyennes entreprises et des organisations à but non lucratif, dans le développement et la mise en œuvre de services améliorés visant une meilleure connectivité régionale.

Administrée par les agences de développement régional du Canada avec un budget national de 250 millions de dollars sur trois ans, l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA) complète d'autres mesures annoncées dans le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19.

Liens connexes

