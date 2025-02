TRURO, NS, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Depuis des générations, les Premières Nations, les Métis et les Inuits entretiennent des liens avec les océans et les voies navigables du Canada. Leurs connaissances traditionnelles et leur expertise sont essentielles à la protection des eaux côtières, aujourd'hui et à l'avenir. Dans le cadre du Plan de protection des océans, le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les peuples autochtones et les communautés côtières pour protéger, préserver et restaurer les océans et les voies navigables.

La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 125 millions de dollars dans le cadre de deux initiatives souls le Plan de protection des océans. Cet investissement permettra de renforcer la sécurité maritime dans 47 communautés au Canada. Plus précisément, les fonds serviront à :

aider les communautés autochtones à embaucher des coordinateurs et coordinatrices maritimes, par l'intermédiaire du Programme de partenariat et de mobilisation des collectivités autochtones et locales (PPMCAL) et;

élargir l'Initiative de sensibilisation accrue aux activités maritimes (SAAM), qui fournit aux organisations et aux gouvernements locaux un survol des milieux marins afin de promouvoir la sécurité maritime, la surveillance de l'environnement et la protection de leurs communautés.

Le gouvernement du Canada est reste déterminé à travailler de façon constructive avec les Premières Nations, les Métis et les Inuits ainsi que les communautés côtières pour exécuter le Plan de protection des océans et respecter la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Lorsque les peuples autochtones, le secteur industriel, les communautés locales, les spécialistes en la matière, le milieu universitaire et les gouvernements travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets pour les Canadiens. Le Plan de protection des océans du Canada permet d'assurer la santé des océans et des côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir plus propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Notre gouvernement s'est engagé à faire progresser la réconciliation par des actions importantes et concrètes. Puisque tant de communautés autochtones sont établies proche de plans d'eau, nous investissons dans la sécurité maritime et le financement des capacités pour veiller à ce qu'elles aient accès aux outils et aux ressources dont elles ont besoin. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

« Le réseau d'intervention maritime du Canada est plus fort lorsque nous travaillons tous ensemble. Pour faire progresser la réconciliation, il faut écouter, collaborer, et agir. En transmettant nos connaissances sur la situation maritime, nous répondons à l'intérêt des Premières Nations, des Métis et des Inuits, qui souhaitent jouer un rôle plus important dans le système de sécurité maritime, en assurant une solide capacité d'intervention dans les communautés côtières autochtones d'un océan à l'autre et à l'autre. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les faits en bref

Depuis son lancement en 2016, le Plan de protection des océans renforce la sécurité maritime du Canada en : rendant le transport maritime plus sécuritaire et en améliorant la façon dont nous prévenons les incidents maritimes et y réagissons; augmentant la protection des écosystèmes marins contre les répercussions de la circulation maritime; renforçant le rôle que jouent les peuples autochtones dans la façon dont leurs côtes et leurs voies navigables traditionnelles sont gérées; continuant à favoriser une réconciliation durable et des relations de coopération entre le gouvernement, l'industrie et les peuples autochtones.

en : Les 34 communautés et organisations autochtones qui bénéficient aujourd'hui du financement octroyé par le PPMCAL se situent dans les régions suivantes : Ontario (2) Québec (6) Région des Prairies et du Nord (7) Région de l'Atlantique (8) Région du Pacifique (11)

SAAM est un programme national auquel participent 13 communautés autochtones pour faire évoluer continuellement le système. Le gouvernement du Canada investit plus de 109 millions de dollars pour développer ce système. Cet investissement comprend près de 25 millions de dollars en subventions et contributions pour appuyer la participation des communautés partenaires autochtones ainsi que des des organismes maritimes à but non lucratif et de l'industrie, entre autres.

investit plus de 109 millions de dollars pour développer ce système. Cet investissement comprend près de 25 millions de dollars en subventions et contributions pour appuyer la participation des communautés partenaires autochtones ainsi que des des organismes maritimes à but non lucratif et de l'industrie, entre autres. À ce jour, plus de 980 permis pour le système de SAAM ont été délivrés à des membres de communautés autochtones et côtières et à des groupes de parties prenantes dans l'ensemble du Canada . Le système est utilisé dans 85 communautés autochtones aux quatre coins du pays.

. Le système est utilisé dans 85 communautés autochtones aux quatre coins du pays. Les 13 communautés et organisations partenaires qui ont conçu ensemble le système de SAAM sont les suivantes :

Colombie-Britannique La T'Sou-ke First Nation La Pacheedaht First Nation Le Council of the Haida Nation La Gitga'at First Nation La Scia'new First Nation La Malahat First Nation La Tseycum First Nation

Québec Le Mohawk Council of Kahnawà:ke Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit

Région de l'Arctique Le Comité de chasseurs et de trappeurs de Tuktoyaktuk L'Ekaluktutiak Hunters and Trappers Organization Le gouvernement du Nunatsiavut

Région de l'Atlantique Le Maritime Aboriginal Peoples Council



