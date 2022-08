OTTAWA, ON, le 10 août 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, et le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, ont publié aujourd'hui cette mise à jour pour faire le point sur les progrès et mesures continus que le gouvernement du Canada et les partenaires de l'industrie réalisent pour réduire les temps d'attente des voyageurs et les retards dans les aéroports canadiens.

Poursuite des mesures visant à promouvoir les droits des voyageurs

Aucun voyageur ne devrait avoir à dormir sur le plancher d'un aéroport ou se sentir en danger en raison d'un vol retardé ou annulé. C'est inacceptable.

Le gouvernement du Canada encourage fortement les Canadiens à connaître leurs droits en vertu du Règlement sur la protection des passagers aériens lorsqu'ils voyagent par voie aérienne. Ces règles couvrent les exigences d'indemnisation pour tous les incidents de vol qui sont considérés comme relevant du contrôle d'un transporteur aérien, y compris les vols retardés ou annulés en raison d'un manque d'équipage. À chaque étape de leur voyage, les passagers devraient consigner tout incident qui se produit, car ils pourraient être admissibles à une indemnisation.

De plus, le 8 septembre 2022, des modifications au Règlement sur la protection des passagers aériens entreront en vigueur pour veiller à ce que les passagers soient indemnisés pour les retards et les annulations de vol ainsi que d'autres incidents qui pourraient échapper au contrôle d'un transporteur aérien. Ainsi, les voyageurs canadiens seront protégés dans presque toutes les circonstances.

Les voyageurs ont des droits, et ceux-ci doivent être respectés par les compagnies aériennes et les aéroports à chaque étape de l'expérience de voyage.

Dernières données

Exécution des vols

Pour la semaine du 1er au 7 août, 97 % des vols prévus dans les quatre principaux aéroports du Canada n'ont pas été annulés, comparativement aux 88 % au cours de la même période en juillet.

Ponctualité

Du 1er au 7 août, plus de 85 % des vols en partance des quatre principaux aéroports sont partis à l'heure, ou moins d'une heure après leur départ prévu. Il s'agit d'une amélioration par rapport aux moins de 75 % pour la première semaine de juillet.

Aéronefs maintenus en attente à l'aéroport international Toronto Pearson

Le nombre d'aéronefs maintenus en attente sur l'aire de trafic de l'aéroport international Toronto Pearson a considérablement diminué depuis le début de mai.

Au cours de la dernière semaine de juillet, seulement 1 % des aéronefs (ou 19 aéronefs) ont été maintenus en attente sur l'aire de trafic, comparativement au sommet de 373 atteint au cours de la semaine du 23 au 29 mai 2022.

Temps d'attente pour le contrôle de sécurité des passagers

Du 1 er au 7 août, 88 % des passagers aux quatre principaux aéroports ont été contrôlés dans un délai de 15 minutes par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), une amélioration par rapport aux 84 % de la semaine précédente (du 25 au 31 juillet).

au 7 août, 88 % des passagers aux quatre principaux aéroports ont été contrôlés dans un délai de 15 minutes par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), une amélioration par rapport aux 84 % de la semaine précédente (du 25 au 31 juillet). Aéroport international Toronto Pearson : 88 % du 1 er au 7 août.

au 7 août.

Aéroport international de Vancouver : 84 % du 1 er au 7 août.

au 7 août.

Aéroport international Montréal-Trudeau : 87 % du 1 er au 7 août.

au 7 août.

Aéroport international de Calgary : 89 % du 1er au 7 août.

Mesures du gouvernement et de l'industrie

Le gouvernement du Canada et les partenaires de l'industrie du transport aérien continuent de prendre des mesures pour accroître les ressources et simplifier les processus dans l'ensemble du réseau de transport aérien afin d'atténuer la congestion dans les aéroports et d'aider à assurer un déplacement continu des voyageurs, dont ce qui suit :

Collaboration avec des partenaires du réseau de transport aérien

Au cours des dernières semaines, le ministre Alghabra a parcouru le pays afin de rencontrer les hauts dirigeants d'un grand nombre d'aéroports et de transporteurs aériens de toutes tailles pour veiller à ce que la poursuite de la collaboration et les mesures continues puissent contribuer à réduire les retards et à s'assurer que les voyageurs peuvent se rendre efficacement à leur destination. Des réunions semblables continueront d'être organisées au cours des prochaines semaines.

Transports Canada continue de rencontrer régulièrement des représentants des aéroports et des transporteurs aériens, de l'ACSTA, de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), de l'ASFC et de NAV CANADA afin de trouver des solutions pour résoudre les problèmes de congestion qui nuisent aux voyages.

Augmentation du personnel pour le contrôle de sécurité et le traitement des douanes

Depuis avril, plus de 1 600 agents de contrôle de l'ACSTA ont été embauchés partout au Canada .

. Les efforts visant à accroître les niveaux de dotation des agents de contrôle dans tous les aéroports se poursuivent, y compris à l'aéroport international Montréal-Trudeau et à l'aéroport international de Calgary .

Simplification du traitement des douanes à l'aéroport international Toronto Pearson

Il y a maintenant 12 portes électroniques et 30 nouvelles bornes d'inspection primaire (BIP) à l'aéroport international Toronto Pearson. Celles-ci permettront de faciliter l'entrée et d'accélérer le traitement des voyageurs.

Amélioration à l'application ArriveCAN

ArriveCAN est obligatoire pour tous les voyageurs qui entrent au Canada , à quelques exceptions près. Si les voyageurs ne remplissent pas l'application, ils peuvent s'attendre à des retards supplémentaires et à des amendes en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine .

, à quelques exceptions près. Si les voyageurs ne remplissent pas l'application, ils peuvent s'attendre à des retards supplémentaires et à des amendes en vertu de la . Le gouvernement du Canada continue d'apporter des améliorations à l'application ArriveCAN afin que celle-ci soit plus rapide et plus facile à utiliser pour les voyageurs.

continue d'apporter des améliorations à l'application ArriveCAN afin que celle-ci soit plus rapide et plus facile à utiliser pour les voyageurs. Les voyageurs qui arrivent aux aéroports internationaux de Toronto Pearson, de Vancouver ou de Montréal-Trudeau peuvent gagner du temps en utilisant la fonction optionnelle de Déclaration de l'ASFC faite à l'avance dans ArriveCAN pour soumettre leur déclaration de douane et d'immigration avant l'arrivée.



Au cours des prochains mois, cette fonction optionnelle sera également offerte aux voyageurs qui arrivent aux aéroports internationaux de Calgary , d' Edmonton , de Winnipeg , de Billy Bishop de Toronto , d' Ottawa , de Québec et d' Halifax .

, d' , de , de Billy Bishop de , d' , de Québec et d' .

Les données provisoires relatives à l'utilisation pour les aéroports de Toronto Pearson et de Vancouver indiquent que l'utilisation de la fonction optionnelle de Déclaration de l'ASFC faite à l'avance réduit d'environ un tiers le temps qu'un voyageur passe à une borne. Compte tenu des milliers de voyageurs qui arrivent quotidiennement aux aéroports de Vancouver , de Toronto et de Montréal, l'utilisation de la fonction optionnelle de Déclaration de l'ASFC faite à l'avance pourrait permettre de réduire les heures d'attente.

