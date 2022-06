L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et le Réseau canadien anti-haine lancent une boîte à outils pour contrecarrer et prévenir la haine dans les écoles canadiennes

OTTAWA, ON, le 29 juin 2022 /CNW/ - Au Canada, la diversité est un fait, mais l'inclusion est un choix. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour faire face à la montée troublante de la haine dans tout le pays, laquelle a des conséquences dévastatrices sur les victimes, les familles et les communautés.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, s'est joint aux membres du Réseau canadien anti-haine pour lancer sa nouvelle boîte à outils visant à contrecarrer et à prévenir la haine dans les écoles canadiennes.

Cette boîte à outils offrira un programme complet de sensibilisation au racisme pour aider les enseignants, les parents et les communautés à mieux cerner, contrecarrer et prévenir les situations haineuses dans les écoles partout au Canada. Elle a été créée dans le cadre du projet Contenir et contrer les groupes haineux canadiens du Réseau canadien anti-haine. Ce projet vise à surveiller les activités des groupes d'extrême droite et à rendre compte de leurs activités.

Ce projet est financé par le Programme d'action et de lutte contre le racisme du gouvernement du Canada qui vise à lever les obstacles à l'emploi, à la justice et à la participation sociale des peuples autochtones, des communautés racisées et des minorités religieuses, ainsi qu'à lutter contre la haine en ligne et à promouvoir l'habileté numérique.

Le gouvernement du Canada est déterminé à prévenir les crimes motivés par la haine et à s'attaquer au racisme et à la discrimination systémiques. Nous poursuivrons notre travail en partenariat avec les communautés qui aspirent à l'équité afin de bâtir un avenir meilleur, plus sécuritaire, plus inclusif et plus équitable pour toute la population canadienne.

Citations

« La haine sous toutes ses formes est inacceptable et n'a pas sa place au Canada. L'augmentation du nombre de groupes et d'idéologies motivés par la haine est une réalité troublante dans notre pays, une réalité à laquelle nous devons nous attaquer. C'est pourquoi notre gouvernement soutient les efforts d'organismes, comme le Réseau canadien anti-haine, afin de trouver de véritables solutions pour contrecarrer et prévenir la haine. Ensemble, nous rendrons le Canada plus sûr et plus inclusif pour tout le monde. »

- L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Grâce au Programme d'action et de lutte contre le racisme, la boîte à outils pour contrecarrer et prévenir la haine dans les écoles canadiennes aidera les enseignants et les parents à protéger les enfants contre l'intimidation raciste, sexiste et anti-2SLGBTQ+. La boîte à outils empêchera les enfants d'être manipulés et recrutés par des suprémacistes blancs. »

- Bernie Farber, président, Réseau canadien anti-haine

Les faits en bref

Le Réseau canadien anti-haine est un organisme indépendant à but non lucratif qui surveille les groupes haineux, effectue des recherches et lutte contre le phénomène en exerçant une fonction d'éducation et d'information sur les groupes haineux auprès du public, des médias, des chercheurs, des tribunaux, des organismes chargés de l'application de la loi et des groupes communautaires.

Le gouvernement du Canada a versé 268 400 dollars , par l'entremise du Programme d'action et de lutte contre le racisme, pour soutenir le projet du Réseau canadien anti-haine, Contenir et contrer les groupes haineux canadiens.

, par l'entremise du Programme d'action et de lutte contre le racisme, pour soutenir le projet du Réseau canadien anti-haine, Contenir et contrer les groupes haineux canadiens. Depuis octobre 2020, le Programme d'action et de lutte contre le racisme a investi 35 millions de dollars en appui à 175 projets de lutte contre le racisme visant à éliminer les obstacles systémiques auxquels font face les peuples autochtones, les communautés racisées et les minorités religieuses.

Le 25 juin 2019, le gouvernement du Canada a annoncé sa stratégie Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme 2019-2022 dans laquelle il a investi près de 100 millions de dollars, dont 70 millions pour soutenir les organismes communautaires de tout le Canada qui traitent de lutte contre le racisme et de multiculturalisme.

Reconnaissant que la lutte du Canada contre le racisme est loin d'être terminée, le budget de 2022 prévoit 85 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2022-2023, pour soutenir le lancement d'une nouvelle stratégie de lutte contre le racisme et d'un plan d'action national de lutte contre la haine.

Du 29 mars au 8 mai 2022, le gouvernement du Canada a tenu des consultations pour recueillir les commentaires des personnes et des populations qui ont vécu la haine afin d'intégrer la réalité unique de ces communautés de toutes les régions du pays. Ces consultations s'inscrivaient dans le cadre de l'élaboration du Plan d'action national de lutte contre la haine du Canada.

