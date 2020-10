WHITEHORSE, YT, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Yukon travaillent en étroite collaboration pour faire en sorte que les familles aient accès aux services d'apprentissage et de garde de grande qualité, sûrs et abordables, et pour aborder les nouveaux défis qu'engendre la pandémie de COVID-19.

Aujourd'hui, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, et la ministre de la Santé et des Affaires sociales du Yukon, Pauline Frost, ont annoncé un soutien supplémentaire pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, sous la forme d'un investissement dans le cadre de l'Accord Canada-Yukon sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, qui sera en vigueur pendant un an.

L'Accord prévoit un investissement de plus de 2,4 millions de dollars en 2020-2021 en faveur de l'apprentissage et la garde des jeunes enfants au Yukon. En particulier, le Yukon investira dans ; la formation au développement professionnel des éducateurs de la petite enfance ; les bourses aux les étudiants en éducation à la petite enfance ; une stratégie pilote de garde d'enfants en milieu rural ; les besoins en matière de santé et sécurité dans les garderies agréées ; l'expansion des programmes Grandparents Grant et Teen Parent Grant ; et la création d'espaces pour les enfants handicapés.

Cet accord s'appuie sur l'engagement commun du Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et souligne les besoins et priorités uniques du Yukon en la matière, y compris ceux résultant de la pandémie de COVID-19. L'Accord fait en sorte que le financement continue d'être disponible pour soutenir les programmes et services de garde d'enfants pour les familles du Yukon en 2020-2021.

De plus, le gouvernement du Canada a récemment annoncé un investissement de 625 millions de dollars pour remédier à la baisse de la disponibilité des services de garde et répondre aux besoins uniques engendrés par la pandémie partout au Canada, par l'intermédiaire de l'Accord sur la relance sécuritaire. Cette année, le gouvernement du Canada consacrera près 1,2 milliard de dollars au total à l'apprentissage et à la garde des jeunes enfants partout au pays.

« La garde d'enfants n'est pas une commodité, c'est une nécessité. Les expériences préscolaires de grande qualité et la disponibilité de services de garde d'enfants abordables et flexibles sont essentielles au développement de nos enfants. Ce sont des éléments déterminants qui permettront aux parents de retourner au travail et qui feront en sorte que l'économie se remettra de cette crise. Le gouvernement du Canada est heureux de continuer à unir ses efforts à ceux du gouvernement du Yukon afin que toutes les familles et tous les enfants aient accès aux services sûrs et de grande qualité dont ils ont besoin pour s'épanouir. »

- Ahmed Hussen, ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social

« La pandémie COVID-19 met en valeur l'importance de la garde d'enfants pour le bien-être des familles. Cet accord avec le gouvernement du Canada nous aidera à répondre aux besoins uniques du Yukon et sera bénéfique pour l'économie. Je suis fière de notre travail continu avec les familles, les gouvernements des Premières Nations, les organisations non gouvernementales, le secteur privé et les éducateurs de la petite enfance afin de fournir les meilleurs soins et la meilleure éducation possible aux enfants du Yukon. »

- La ministre de la Santé et des Affaires sociales du Yukon, Pauline Frost

« Alors que nous relançons l'économie à la suite des fermetures liées à la COVID-19, les familles du Yukon ont plus que jamais besoin d'avoir accès à des services d'apprentissage et de garde de jeunes d'enfants sûrs et abordables. Le gouvernement du Canada est fier d'investir dans nos systèmes de garde d'enfants pour veiller à ce que tous les enfants aient le meilleur départ possible dans la vie. »

- Député du Yukon, Larry Bagnell

Le gouvernement fédéral a conclu des accords bilatéraux avec tous les territoires et provinces, leur fournissant ainsi 1,2 milliard de dollars sur une période de trois ans débutant en 2017-2018.

Ces investissements massifs dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants ont permis de créer, à l'échelle nationale, près de 40 000 places abordables supplémentaires en garderie avant la pandémie de COVID-19.

Le gouvernement fédéral travaille maintenant avec chaque administration pour négocier des accords bilatéraux qui verseront un total de 400 millions de dollars à l'échelle du pays en 2020-2021. Ce financement supplémentaire continuera d'appuyer le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants.

Le gouvernement du Canada s'engage à investir de façon soutenue et à long terme pour créer un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et à subventionner les services de garde avant et après l'école.

s'engage à investir de façon soutenue et à long terme pour créer un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et à subventionner les services de garde avant et après l'école. Le plan d'action du gouvernement du Yukon pour 2020-2021 est ancré sur le travail des trois dernières années et dresse le portrait des investissements dans : la formation au développement professionnel des étudiants et des éducateurs de la petite enfance; la garde d'enfants en milieu rural; la création d'espaces pour les enfants handicapés ; les besoins en matière de santé et sécurité dans les garderies ; l'accès aux garderies pour les parents adolescents, les parents qui sont traités pour des troubles liés à la dépendance et pour les grands-parents qui s'occupent de jeunes enfants.

pour 2020-2021 est ancré sur le travail des trois dernières années et dresse le portrait des investissements dans : la formation au développement professionnel des étudiants et des éducateurs de la petite enfance; la garde d'enfants en milieu rural; la création d'espaces pour les enfants handicapés ; les besoins en matière de santé et sécurité dans les garderies ; l'accès aux garderies pour les parents adolescents, les parents qui sont traités pour des troubles liés à la dépendance et pour les grands-parents qui s'occupent de jeunes enfants. La pandémie de COVID-19 a eu un sérieux impact sur le secteur de la garde d'enfants. Le gouvernement du Yukon s'est engagé à soutenir le rétablissement du secteur de la garde d'enfants du territoire et, comme le reconnaît l'accord bilatéral, il ajustera les investissements prévus dans son plan d'action en fonction des nouveaux besoins.

