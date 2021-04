OTTAWA, ON, le 15 avril 2021 /CNW/ - Alors que la pandémie mondiale de COVID-19 a eu des répercussions sans précédent dans toutes les sphères de la société, les projets d'infrastructures seront essentiels à la relance économique. Ils permettront de créer de bons emplois, de faire croître l'économie, d'améliorer la vie quotidienne des Québécois et de tous les Canadiens et de rebâtir en mieux pour l'avenir. La construction de la station du Réseau express métropolitain (REM) à l'aéroport international Montréal-Trudeau contribuera à réduire la congestion routière et à améliorer l'accessibilité et le service de transport vers l'aéroport. Le projet permettra également d'établir une liaison entre le centre-ville de Montréal et l'aéroport qui soit durable sur le plan environnemental.

Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, le leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, M. Pierre Fitzgibbon, la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, et le président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada, M. Ehren Cory, ont fait l'annonce aujourd'hui d'un investissement global de 500 millions de dollars pour appuyer Aéroports de Montréal et permettre la construction de la station du REM à l'aéroport international Montréal-Trudeau.

La construction de la station du REM, un projet estimé à 600 millions de dollars, sera mené par Aéroports de Montréal et recevra une contribution financière des partenaires suivants :

Transports Canada investit jusqu'à 100 millions de dollars dans le cadre d'un programme qui vise à aider les grands aéroports, comme annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne en novembre 2020;

L'aéroport international Montréal-Trudeau joue un rôle important dans l'économie montréalaise et dans la vie des Montréalais. La station de l'aéroport est un élément fondamental de la vision du REM depuis les débuts du projet. Ce projet permettra d'établir un lien pratique et un service fluide entre l'aéroport et le réseau de transport en commun de Montréal. Il bénéficiera aussi à toute la grande région de la métropole, que ce soit par une amélioration de la mobilité, des liens et du service ou par une contribution aux efforts du Québec et du reste du Canada pour atténuer la menace que posent les changements climatiques.

Citations

« Alors que le Canada voit se profiler la relance économique, le transport et le tourisme seront des éléments cruciaux pour rebâtir en mieux. Notre gouvernement a clairement exprimé son engagement à faire en sorte que les projets d'infrastructures essentielles dans les aéroports canadiens soient une priorité. Ce financement annoncé aujourd'hui garantira que les Montréalais et tous les Canadiens profitent d'un service de transport vers l'aéroport international Montréal-Trudeau qui est à la fois efficace et propre. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« L'annonce d'aujourd'hui, selon laquelle le projet de la nouvelle station du Réseau express métropolitain à l'aéroport international Montréal-Trudeau pourra aller de l'avant grâce à l'appui du gouvernement fédéral et de la province, ainsi qu'à un investissement de 300 millions de dollars de la Banque de l'infrastructure du Canada, démontre notre engagement à l'égard de ce projet crucial pour Montréal et l'importance d'intégrer l'aéroport au vaste réseau de transport en commun. Nous nous réjouissons des investissements continus dans le transport en commun au Québec, qui permettent de réduire la congestion, de créer des emplois, de stimuler la croissance économique, de lutter contre les changements climatiques et d'améliorer la vie des Québécois. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Aujourd'hui, la collaboration entre les gouvernements du Canada, du Québec et la Banque de l'infrastructure du Canada nous permet d'annoncer que la station du Réseau express métropolitain sera construite à l'aéroport international Montréal-Trudeau. Comme on le fait depuis le début, on va continuer de travailler avec Québec et nos partenaires pour aider les Québécois. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Leader du gouvernement à la Chambre des communes et lieutenant du Québec

« L'entente entre les gouvernements du Québec et du Canada ainsi que la Banque de l'infrastructure du Canada, permet de concrétiser un projet stratégique pour Montréal qui permettra à l'aéroport international Montréal-Trudeau de compter sur des infrastructures modernes. Je suis convaincu que tous les Montréalais, les Québécois et les voyageurs ont hâte d'utiliser la nouvelle station du REM de l'aéroport, qui est également une fenêtre sur tout le Québec. »

M. Pierre Fitzgibbon

Ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Dans le contexte de la pandémie, qui a eu des conséquences majeures sur le secteur aéroportuaire, la participation du gouvernement du Québec et des autres partenaires financiers dans ce projet est essentielle. Montréal, comme toute autre métropole, doit être dotée d'un réseau structurant en transport collectif intermodal. Cette station et tout le déploiement du REM représentent justement des maillons forts du système de transport collectif de la grande région métropolitaine. Voilà pourquoi nous estimons que l'accès direct à l'aérogare par le REM, et donc la construction de la station, est indispensable. »

Mme Chantal Rouleau

Ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La Banque de l'infrastructure du Canada est fière d'être un investisseur clé au projet du REM et de contribuer de manière plus importante à relier les citoyens de Montréal à leur aéroport. Montréal et le Québec ont des plans ambitieux en matière d'infrastructures propres et durables, et la Banque de l'infrastructure du Canada se réjouit d'être un partenaire clé dans le domaine du transport en commun et dans bien d'autres domaines. Il s'agit d'une occasion d'accélérer la réalisation des projets qui soutiennent la croissance économique et protègent l'environnement. Ensemble, nous pouvons avoir une influence réelle sur la création de collectivités à consommation nette zéro et de villes durables de renommée mondiale. »

M. Ehren Cory

Président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada

« En répondant à l'appel du financement par prêt, la Banque de l'infrastructure Canada, et le gouvernement du Québec, en plus du gouvernement du Canada par sa généreuse contribution directe, ont fait preuve d'une solidarité exceptionnelle dans ce dossier qui fait en sorte que nous pouvons enfin dire que nous accueillerons le REM à l'aéroport international Montréal-Trudeau. Leur apport financier était essentiel à la construction de notre station. Pour Aéroports de Montréal, il était impensable de passer à côté de ce projet qui verra une option fiable et durable de transport collectif desservir l'aéroport international Montréal-Trudeau, comme c'est le cas dans toutes les grandes métropoles du monde. La station de l'aéroport est hautement stratégique dans le réseau du REM, car elle permettra d'accroître la compétitivité de Montréal, mais aussi d'assurer l'attractivité du site aéroportuaire pour les passagers et les employés de la communauté. Le projet du REM est aussi un projet structurant qui profitera à l'ensemble de la communauté québécoise. »

M. Philippe Rainville, président-directeur général

Aéroports de Montréal

Les faits en bref

Transports Canada investit jusqu'à 100 millions de dollars pour la construction de la station du Réseau express métropolitain (REM).

investit jusqu'à 100 millions de dollars pour la construction de la station du Réseau express métropolitain (REM). Le gouvernement du Québec , par l'intermédiaire d'Investissement Québec, accorde un prêt d'un montant maximal de 100 millions de dollars à Aéroports de Montréal pour soutenir son projet de construction d'une station du REM sur le site de l'aéroport international Montréal-Trudeau. L'aide financière provient du Fonds du développement économique.

Lien connexe

Liens connexes

