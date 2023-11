IQALUIT, NU, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nunavut ont annoncé un plan triennal visant à améliorer et à élargir les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants au Nunavut. Ce plan fait partie de l'Accord entre le Canada et le Nunavut sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada - 2021 à 2026. Le plan, qui repose sur les solides partenariats établis par le Nunavut avec les organismes inuits, est une feuille de route visant à renforcer et à élargir le secteur de la garde d'enfants au Nunavut en améliorant l'accès à des services de garde de haute qualité, abordables, souples et inclusifs pour les familles du territoire.

Le plan d'action du Nunavut dans le cadre de l'Accord entre le Canada et le Nunavut sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada (2023-2024 à 2025-2026) énonce les dépenses de plus de 50 millions de dollars qui seront effectuées sur trois ans dans cinq domaines :

1. Coût abordable

Plus de 32,5 millions de dollars seront accordés pour rendre les services de garde agréés à plein temps pour les enfants de six ans et moins plus abordables dans toutes les collectivités du Nunavut . Cela comprend la réduction des frais payés directement par les parents et le versement de fonds pour le fonctionnement et l'entretien continus des centres de services de garde agréés afin qu'ils puissent payer les coûts opérationnels de plus en plus élevés au Nunavut . Ces fonds permettront de maintenir les frais des services de garde agréés à 10 $ par jour au Nunavut pendant la durée de l'Accord entre le Canada et le Nunavut sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada .

2. Accès

Au total, 2 millions de dollars seront accordés pour accroître le nombre net de places en services de garde agréés à l'échelle du Nunavut de 238 places d'ici mars 2026. Pour ce faire, de l'aide sera offerte relativement au processus d'agrément/de réglementation et à l'établissement de nouvelles places en services de garde agréés, ce qui comprendra du financement pour l'infrastructure. Au cours des deux premières années de l'Accord, 32 nouvelles places en services de garde agréés ont été créées au Nunavut .

3. Inclusion

Plus de 2,6 millions de dollars seront accordés afin de mettre en œuvre une stratégie pour tous les intervenants en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants du territoire afin de favoriser l'équité et l'inclusion, particulièrement pour les enfants en situation de handicap et ceux qui ont besoin de mesures de soutien supplémentaires, y compris les enfants inuits, autochtones et noirs, les enfants faisant partie d'autres groupes ethnicisés et les enfants en famille d'accueil. D'autres initiatives viseront aussi à accroître l'inclusion de ressources de qualité en langues officielles pour les enfants des minorités linguistiques dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et à maintenir un solide partenariat axé sur la collaboration avec Nunavut Tunngavik Incorporated.

4. Qualité

Plus de 12,6 millions de dollars seront accordés pour le personnel du secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants afin d'appuyer le perfectionnement professionnel et de favoriser l'essor de services d'apprentissage et de garde d'enfants de qualité, accessibles et inclusifs. Une autre priorité sera l'échelle salariale du secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants, l'objectif étant d'aborder les disparités salariales existantes, d'appuyer les efforts de recrutement et d'offrir un incitatif à l'obtention d'une certification en éducation de la petite enfance.

5. Administration et production de rapports

Plus de 2,2 millions de dollars seront accordés pour le renforcement ciblé des capacités et des ressources supplémentaires au sein du gouvernement du Nunavut afin d'appuyer la création de places en service de garde, d'accroître l'accès et d'établir une capacité de production de rapports.

Outre les investissements annoncés dans ce plan d'action, le financement propre aux Inuits accordé pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones au Nunavut est géré et coordonné par Nunavut Tunngavik Incorporated et les associations inuites régionales. L'objectif consiste à concrétiser la vision et les priorités énoncées dans le Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, qui a été élaboré conjointement.

La création d'un système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui fonctionne pour toutes les familles de toutes les régions du pays est un élément clé du plan du gouvernement du Canada visant à rendre la vie plus abordable pour les familles, tout en créant de bons emplois et en stimulant l'économie.

Citations

« Je tiens à féliciter le Nunavut, qui s'est engagé à offrir des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de haute qualité à l'échelle du territoire. Grâce à notre travail conjoint, des centaines de familles du Nunavut profitent déjà de services de garde à 10 $ par jour, trois ans avant l'échéance fixée. Ce plan d'action complet nous permettra de poursuivre nos efforts pour rendre la vie plus abordable pour les familles, tout en créant de nouvelles places en service de garde et en appuyant les éducateurs et éducatrices de la petite enfance, qui accomplissent un travail essentiel. Lorsque nous sommes à l'écoute des Canadiens et tenons compte de leurs besoins, nous pouvons accomplir de grandes choses. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Je suis ravi que ce plan d'action nous permette non seulement de rendre les services de garde plus abordables, mais aussi d'établir les bases d'un système offrant des services inclusifs et de grande qualité. En offrant des services de garde agréés à un tarif de 10 $ par jour, nous éliminons les obstacles financiers pour les familles partout au Nunavut. Le plan ouvre aussi la voie à l'avenir puisqu'il vise à accroître l'accessibilité et l'inclusion et à renforcer les normes en matière de garde d'enfants au cours des trois prochaines années. Je remercie sincèrement le gouvernement fédéral et les organismes inuits partenaires de leur soutien inestimable dans le cadre de cette initiative marquante. »

- Le ministre de l'Éducation du Nunavut, l'honorable Pamela Hakongak Gross

Les faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada . Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans et visent à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir avec les provinces et les territoires un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du . Tous les fonds combinés, y compris ceux pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans et visent à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Le Nunavut recevra 66,2 millions de dollars pendant la durée de l'accord sur l'apprentissage et la garde de jeunes enfants à l'échelle du Canada .

recevra 66,2 millions de dollars pendant la durée de l'accord sur l'apprentissage et la garde de jeunes enfants à l'échelle du . Près de la moitié des provinces et des territoires du Canada offrent des services d'apprentissage et de garde d'enfants réglementés à un coût moyen de 10 $ par jour ou moins, tandis que les autres ont réduit les frais de 50 % ou plus par comparaison à ce qu'ils étaient en 2019. L'objectif est que toutes les familles du Canada puissent avoir accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés à un coût moyen de 10 $ par jour d'ici mars 2026.

offrent des services d'apprentissage et de garde d'enfants réglementés à un coût moyen de 10 $ par jour ou moins, tandis que les autres ont réduit les frais de 50 % ou plus par comparaison à ce qu'ils étaient en 2019. L'objectif est que toutes les familles du puissent avoir accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants réglementés à un coût moyen de 10 $ par jour d'ici mars 2026. Le 1er décembre 2022, le Nunavut est devenu la première administration à offrir des services de garde à 10 $ par jour dans le cadre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Le Québec et le Yukon offraient déjà des services de garde à 10 $ par jour ou moins dans le cadre de leurs propres systèmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, avant la mise en œuvre des accords à l'échelle du Canada . Depuis, la Saskatchewan , le Manitoba et Terre-Neuve-et- Labrador ont maintenant atteint leur objectif consistant à offrir des services de garde à 10 $ par jour en moyenne dans le cadre des accords sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada .

Lien connexe

Accord entre le Canada et le Nunavut sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Soraya Lemur, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Gouvernement du Canada, [email protected]; Matthew Illaszewicz, Directeur, Division de l'engagement des parties prenantes, Ministère de l'Éducation, Gouvernement du Nunavut, 867-975-5649, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]