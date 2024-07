HALIFAX, NS, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et la province de la Nouvelle-Écosse unissent leurs efforts pour édifier une économie à faibles émissions de carbone qui stimule la croissance propre et crée de bons emplois durables dans l'ensemble de la province et du pays.

La Table régionale Canada-Nouvelle-Écosse sur l'énergie et les ressources (Table régionale de la Nouvelle--Écosse-) joue un rôle clé pour stimuler la prospérité économique pour aujourd'hui et demain. Lancée en octobre 2022, la Table régionale de la Nouvelle--Écosse est le fruit d'un partenariat entre les gouvernements fédéral et provincial, en collaboration avec les partenaires mi'kmaq - et avec la participation des principales parties intéressées - visant à cerner et à accélérer les priorités économiques communes pour un avenir à faibles émissions de carbone dans les secteurs de l'énergie et des ressources de la province.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Tory Rushton, ont publié aujourd'hui le Cadre de collaboration sur la voie d'un avenir carboneutre de la Table régionale sur l'énergie et les ressources de la Nouvelle-Écosse (le Cadre de collaboration).

Le Cadre de collaboration définit six domaines de possibilités économiques à exploiter : l'hydrogène, les énergies marines renouvelables, l'électricité propre, les minéraux critiques, la bioéconomie forestière et la gestion du carbone. Dans tous ces domaines, des entreprises de partout dans la province sont déjà en train de tirer parti des possibilités qui voient le jour, et les gouvernements fédéral et provincial seront là pour les soutenir.

Au cours des dernières années, la Nouvelle-Écosse a constaté les avantages liés à l'accroissement de l'activité économique dans ces domaines prioritaires, que le Canada et la Nouvelle-Écosse continueront de prioriser. Les deux gouvernements se sont engagés à respecter l'Énoncé de politique conjoint sur le développement et le transport d'une énergie propre, fiable et abordable en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, qui a été signé en octobre 2023 et qui les engage à collaborer activement pour assurer la transition vers des réseaux électriques qui seront abordables, fiables et propres et qui répondront aux exigences du futur règlement sur l'électricité propre. Conformément à cet engagement, le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui un montant supplémentaire de 192 millions de dollars pour des projets d'énergie propre et des systèmes de stockage connexes. Parmi les autres investissements récents et les progrès réalisés pour atteindre ces objectifs, notons entre autres 660 stations de recharge de véhicules électriques pour Wolfville et Halifax, un investissement de 125 millions de dollars dans EverWind à Port Hawkesbury et 10 millions de dollars octroyés plus tôt au cours du mois pour la modernisation du réseau électrique à Antigonish. Dans le domaine de l'hydrogène, les progrès récents comprennent l'adoption du projet de loi C-49, qui vise à favoriser le développement des énergies renouvelables en zones extracôtières, et les avancées au titre de l'Alliance Canada-Allemagne pour l'hydrogène.

Le Canada et la province de la Nouvelle-Écosse s'efforcent d'établir et de maintenir des liens positifs qui favorisent la collaboration et sont fondés sur le respect mutuel afin d'améliorer les débouchés qui s'offrent aux peuples autochtones. Cela prévoit la reconnaissance du fait que l'intégration des perspectives autochtones est essentielle à l'atteinte d'une économie à faibles émissions de carbone fondée sur le respect, la reconnaissance et la réconciliation. À cette fin, les deux gouvernements ont collaboré étroitement avec le bureau de négociation Kwilmu'kw Mawklusuaqn, qui représente 11 communautés mi'kmaq relevant de l'Assemblée des chefs mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, pour élaborer le Cadre.

Grâce à ces efforts de collaboration, les deux ordres de gouvernement, les partenaires autochtones et les principales parties intéressées peuvent faire de la Nouvelle-Écosse un fournisseur de choix à l'échelle mondiale dans les secteurs de l'énergie, de l'exploitation minière et des technologies dans un monde carboneutre, tout en créant de bons emplois et une prospérité durable dans toute la province.

« Les tables régionales sur l'énergie et les ressources sont une initiative novatrice qui nous permet de saisir les immenses possibilités économiques associées à la mise en place d'une économie à faibles émissions de carbone, et ailleurs au Canada, ces tables donnent déjà des résultats. Le lancement du Cadre de collaboration de l'initiative des tables régionales avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, et compte tenu des commentaires préliminaires des partenaires autochtones, est essentiel à la volonté de travailler à une approche coordonnée à la transition vers l'économie propre. Je me réjouis à l'idée de renforcer la collaboration avec les partenaires autochtones, les organisations syndicales et les groupes de l'industrie dans la province. »

« La Nouvelle-Écosse est un chef de file dans la lutte contre les changements climatiques. La province a légiféré en vue de délaisser le charbon et s'est engagée à faire appel à des sources d'énergie renouvelable pour combler 80 % de ses besoins en électricité d'ici 2030 et à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le gouvernement fédéral est un partenaire important, et nous sommes ravis que le Cadre de collaboration soit en place pour orienter le travail que nous réalisons ensemble. Le Cadre met l'accent sur les priorités de la Nouvelle-Écosse afin d'assurer un avenir propre et sobre en carbone pour nos enfants et nos petits-enfants. »

« Notre gouvernement est fier de s'allier à la Nouvelle-Écosse pour cerner l'éventail de possibilités économiques qui sont liées à la transition vers une énergie propre et à un avenir carboneutre. Les tables régionales sur l'énergie et les ressources favorisent l'essor des technologies propres et s'harmonisent bien avec le récent partenariat entre la Banque de l'infrastructure du Canada et 13 communautés mi'kmaq, qui a abouti à un investissement fédéral de 138,2 millions de dollars pour le stockage d'énergie propre. Le Cadre de collaboration permettra de multiplier les partenariats avec la Nation Mi'kmaq tout en créant des possibilités économiques et un avenir plus durable. »

« Il est tout à fait logique de miser sur nos forces dans la lutte contre les changements climatiques. Grâce aux sources d'énergie renouvelable que représentent notamment les vents forts au large et les marées hautes, la Nouvelle-Écosse a un rôle important à jouer dans la mise en place d'une économie carboneutre et d'un avenir durable pour notre région, et ce, tout en créant de bons emplois bien rémunérés. »

Faits en bref

Les tables régionales sur l'énergie et les ressources (tables régionales) sont des partenariats entre le gouvernement fédéral et chaque gouvernement provincial et territorial menés en collaboration avec des partenaires autochtones et avec l'apport de parties prenantes clés. Ces partenariats ont pour but de déterminer des priorités économiques communes et d'accélérer leur mise en œuvre en vue d'un avenir à faibles émissions de carbone dans les secteurs de l'énergie et des ressources.

Des tables régionales ont été mises sur pied dans dix provinces et territoires : en Colombie-Britannique, au Manitoba , en Ontario et dans les quatre provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et- Labrador ), ainsi que dans les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon .

, en et dans les quatre provinces de l'Atlantique (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et- ), ainsi que dans les Territoires du Nord-Ouest, le et le . Une autre façon de collaborer a été adoptée avec l' Alberta : un groupe de travail composé de sous-ministres de l' Alberta et du Canada. Des pourparlers ont lieu avec le Québec.

: un groupe de travail composé de sous-ministres de l' et du Canada. Des pourparlers ont lieu avec le Québec. À l'échelle fédérale, les tables régionales sont une initiative dirigée par Ressources naturelles Canada et à laquelle participent de nombreuses institutions fédérales, dont Innovation, Sciences et Développement économique Canada, des organismes de développement régional et la Banque de l'infrastructure du Canada.

Le gouvernement du Canada investit activement dans les territoires et les provinces, notamment par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada (35 milliards de dollars), du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (1,5 milliard de dollars), du Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d'électrification (4,5 milliards de dollars) et de l'initiative Accélérateur net zéro du Fonds stratégique pour l'innovation.

Le 18 juillet 2023, les ministres fédéraux et les premiers ministres des provinces de l'Atlantique ont accepté de renouveler la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de tirer parti des avantages et des possibilités uniques de la région grâce à des priorités renouvelées et à de nouveaux moyens ciblés pour favoriser la prospérité de toute la population du Canada atlantique.

Dans plusieurs provinces, notamment en Colombie-Britannique, les tables régionales portent déjà fruit, car les provinces ont déjà commencé à saisir les possibilités que procure l'économie propre. Par exemple, il y a à peine quelques semaines, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les gouvernements des Premières Nations ont annoncé le financement d'un projet routier dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique. Ce projet permettra de tirer parti des possibilités d'exploitation minière des minéraux critiques dans la région.

