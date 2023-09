LONDON, ON, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Les communautés à travers le Canada agissent pour faire progresser l'efficacité énergétique des logis et des bâtiments. Les rénovations du parc immobilier sont à la fois un excellente façon d'aider les familles à économiser sur leurs factures d'énergie et de rendre les communautés plus résilientes aux impacts des changements climatiques.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé un investissement de plus de 15,2 millions de dollars dans le cadre du Fonds municipal vert en soutien à quatre projets de développement durable et qui réduiront les émissions de gaz à effet de serre en Ontario.

La Ville de Guelph reçoit 15 millions de dollars (5 millions sous forme de subventions et 10 millions sous forme de prêts) pour aller de l'avant avec un programme de financement d'améliorations écoénergétiques résidentielles qui aidera la population à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à améliorer l'abordabilité des logements. Administré par la Ville, le programme proposera des prêts aux propriétaires pour couvrir une partie des améliorations admissibles, y compris des mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique et l'installation de panneaux solaires. Les prêts pourront atteindre jusqu'à 50 000 dollars.

Par ailleurs, trois études de faisabilité bénéficieront également d'un investissement :

La Ville de Brantford reçoit 195 000 $ afin de réaliser une étude sur les moyens de réduire les émissions de GES de trois installations : le centre sportif Wayne Gretzky, l'aréna Lions Park, et le centre communautaire de Brantford. La Ville vise à réduire sa consommation d'énergie de 50 % d'ici 10 ans et de 80 % d'ici 20 ans, et entend atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

La Municipalité régionale de Waterloo reçoit 67 200 $ afin d'étudier deux scénarios de réduction des émissions de GES pour quatre de ses installations communautaires.

La Municipalité régionale de Halton reçoit 28 970 $ pour déterminer la faisabilité de construire un poste de quartier à bilan énergétique nul pour le service de police régional de Halton, ce qui aiderait le corps policier à mieux desservir les villes de Halton Hills et de Milton.

Le Fonds municipal est un programme financé par le gouvernement du Canada et administré par la Fédération canadienne des municipalités. Depuis 2000, il déboursé plus de 1,1 milliard de dollars en initiatives durables, notamment pour soutenir les bâtiments verts, l'efficacité énergétique et les rénovations de bâtiments. La combinaison unique de financement de projets, de ressources et de formation qu'il propose donne aux municipalités les outils qu'elles ont besoin pour renforcer leur résilience et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

« L'annonce d'aujourd'hui concernant Guelph et diverses localités en Ontario contribuera à soutenir l'abordabilité et l'action climatique. En investissant maintenant dans une infrastructure écoénergétique à faible émission de carbone, nous prenons les moyens nécessaires pour créer des emplois bien rémunérés, faire économiser les consommateurs et combattre les changements climatiques au cours des années à venir. Je félicite la Fédération canadienne des municipalités et tous les partenaires locaux qui participent à ces projets. »

L'honorable Jonathan Wilkinson,

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« En investissant dans des logements écoénergétiques, nous réduisons les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur des bâtiments et nous créons des collectivités viables et en santé. La transition du Canada vers une économie carboneutre doit reposer sur des solutions novatrices en matière d'habitation qui permettent de créer des emplois et d'augmenter la résilience climatique tout en réduisant les coûts énergétiques. L'annonce d'aujourd'hui aidera les collectivités du sud de l'Ontario à réduire leurs émissions et à améliorer l'abordabilité et l'efficacité énergétique de leur demeure. Ensemble, nous travaillons à créer une économie propre qui convient à toutes et à tous. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le chauffage et la climatisation des bâtiments, qui se classent au deuxième rang des sources d'émissions juste après les transports, représentent une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel que le gouvernement fédéral soutienne les propriétaires d'habitations qui s'emploient à accélérer notre marche vers la carboneutralité par des mesures comme le programme Greener Homes de la Ville de Guelph. La Loi sur la responsabilité en matière de changements climatiques que nous avons adoptée permettra de suivre de près les progrès accomplis, et nous voulons que Guelph soit en tête des collectivités qui prennent la crise climatique au sérieux. »

Lloyd Longfield,

Député de Guelph

« Nos habitations et nos établissements publics sont des milieux de vie importants pour toute la population canadienne, ce sont les endroits où nous nous rassemblons et accédons aux services. Pourtant, l'empreinte carbone de ces immeubles peut saper nos efforts pour atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici à 2050. Voilà pourquoi le soutien de la Fédération canadienne des municipalités et du gouvernement du Canada est si crucial. Grâce au Fonds municipal vert, des initiatives telles que la construction d'un poste de quartier carboneutre pour le service de police régional de Halton ou l'amélioration écoénergétique de résidences dans la ville de Guelph peuvent aller de l'avant. Une réelle collaboration entre tous les ordres de gouvernement est indispensable pour que nous continuions à œuvrer en faveur d'un Canada plus durable et plus abordable, et la FCM est fière de participer à cette initiative. »

Scott Pearce,

Président de la FCM

