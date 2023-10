COMTÉ DE STRATHCONA, AB, le 18 oct. 2023 /CNW/ - En Alberta comme partout au pays, de plus en plus de Canadiens s'efforcent d'améliorer l'efficacité énergétique de leur maison. Une meilleure efficacité énergétique constitue un bon moyen de réduire ses factures tout en contrant les changements climatiques et en créant de bons emplois. Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités travaillent donc avec les municipalités pour faciliter la planification et le financement des rénovations.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Scott Pearce, président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé un investissement de 13,5 millions de dollars dans cinq collectivités de l'Alberta par l'entremise du volet Financement de l'efficacité communautaire (FEC) du Fonds municipal vert (FMV).

Voici les cinq collectivités qui ont reçu ces fonds afin de mettre en œuvre des programmes de financement d'améliorations écoénergétiques pour leur secteur résidentiel.

Comté de Strathcona : subvention de 1 634 500 $ et prêt de 3 899 720 $

Comté de Sturgeon : subvention de 940 850 $ et prêt de 1 881 700 $

Ville de Grande Prairie : subvention de 689 400 $ et prêt de 1 378 800 $

: subvention de 689 prêt de 1 378 800 $ Ville de Cold Lake : subvention de 627 600 $ et prêt de 1 255 280 $

Ville de Westlock : subvention de 422 760 $ et prêt de 845 520 $

En s'appuyant sur le financement du Fonds municipal vert, chaque municipalité pourra établir son programme et accorder des prêts aux propriétaires résidentiels. Chacun de ces programmes d'améliorations axées sur les énergies propres (CEIP) utilisera le mécanisme de financement PACE (Property Assessed Clean Energy). Ainsi, le coût des rénovations écoénergétiques sera échelonné sur les factures d'impôts fonciers des propriétaires au moyen d'une charge spéciale et remboursé au fil du temps. Les programmes CEIP sont administrés par Alberta Municipalities, l'association représentant les municipalités urbaines de l'Alberta.

Depuis sa création en 2020, l'initiative FEC aide les propriétaires à accroître l'efficacité énergétique de leur maison et à stimuler par le fait même la création d'emplois et l'économie à l'échelle locale. Cette initiative est l'un des moyens mis en œuvre par le Fonds municipal vert dans le cadre de son soutien constant à des projets environnementaux transformateurs dans les collectivités. Le FMV, administré par la FCM, est financé par une dotation du gouvernement du Canada.

Citations

« Une meilleure efficacité énergétique permet d'abaisser les dépenses des ménages et de réduire les émissions dans nos villes, d'où l'importance de l'annonce faite aujourd'hui. L'investissement annoncé aidera les municipalités de l'Alberta à appliquer des solutions innovantes pour améliorer l'efficacité des habitations et créer de bons emplois à l'échelon local. En collaborant avec les collectivités locales, le Canada bâtit des villes plus propres, plus durables et plus prospères d'un océan à l'autre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« En investissant dans les logements écoénergétiques, nous bâtissons des collectivités saines et durables en Alberta. Le développement d'une économie canadienne à faibles émissions de carbone se traduit par des solutions novatrices en matière de logement qui créent des emplois et renforcent la résilience au climat, tout en rendant la vie plus abordable en stimulant les économies d'énergie. Des initiatives comme celle que nous annonçons aujourd'hui dans cinq collectivités en Alberta, soit le Financement de l'efficacité communautaire, nous aident à atteindre ces objectifs. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Grâce au pouvoir transformateur du Fonds municipal vert, les collectivités ouvriront la voie à un avenir plus prometteur. Avec l'appui du Clean Energy Improvement Program et le dévouement des municipalités de l'Alberta, les propriétaires peuvent maintenant rendre leur maison plus écoénergétique, réaliser des économies et soutenir l'économie locale. »

L'honorable Randy Boissonnault

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles

« Il est essentiel d'améliorer l'efficacité énergétique des habitations pour réduire la consommation d'énergie et les émissions polluantes, tout en rendant les habitations plus abordables pour leurs propriétaires. Aujourd'hui, les changements climatiques et l'abordabilité sont deux de nos plus grands défis nationaux, et les fonds accordés par l'initiative Financement de l'efficacité communautaire du FMV, grâce au soutien du gouvernement du Canada, permettront aux résidents de ces collectivités de réaliser des rénovations qui réduiront leurs factures de services publics et favoriseront le développement durable. »

Scott Pearce

Président de la FCM

