MARKHAM, ON, le 22 août 2024 /CNW/ - Un quartier novateur carboneutre du sud de l'Ontario reçoit un appui soutenu du gouvernement canadien et du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités afin d'assurer aux résidents l'accès à un énergie durable et abordable.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Geoff Stewart, président de la Fédération canadienne des municipalités, ont annoncé un investissement de 8,7 millions de dollars pour soutenir le développement du système d'énergie géothermique qui fournira le chauffage et la climatisation à 312 maisons du nouveau quartier de Berczy Glen de Markham.

Mis en œuvre en 2022, le projet est mené en partenariat par la Ville de Markham, Enwave Energy Corporation et Mattamy Homes Canada.

D'une conception innovante, et le premier du genre au Canada, ce système de boucle ambiante exploite la chaleur naturelle souterraine pour réchauffer les maisons l'hiver et les rafraîchir l'été en partageant l'énergie avec l'ensemble de la communauté. Les forages géothermiques sont enterrés et interconnectés par une boucle sous la route et un seul tuyau est relié à chaque maison, comme un réseau électrique, ce qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Pour cette ville en pleine croissance, ce nouveau quartier durable représente une étape importante vers l'atteinte de ses cibles de carboneutralité, en plus de fournir une feuille de route aux autres municipalités qui voudront lui emboîter le pas.

À propos du Fonds Municipal Vert

Le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM est une organisation unique au monde qui fournit du financement et un renforcement des capacités aux municipalités, tant pour les aider à atteindre la carboneutralité qu'à bâtir des collectivités résilientes, tout en profitant d'avantages économiques et sociaux tels que des emplois, des logements et des infrastructures. Depuis son établissement en 2000, le FMV a contribué à réduire les émissions de GES de 2,87 millions de tonnes, financé près de 13 000 années-personnes d'emploi, permis la construction de près de 30 000 logements abordables durables et injecté 1,2 milliard de dollars dans le PIB national par le biais des plus de 2 100 projets qu'il a approuvés. Le FMV gère des programmes d'une valeur d'environ 2,4 milliards de données grâce à des dotations du gouvernement du Canada.

« L'efficacité énergétique est synonyme d'économies pour les Canadiens. En cette période de défis liés au coût de la vie et aux changements climatiques, ce partenariat entre Enwave Energy, la Ville de Markham et Mattamy Homes permettra d'identifier les besoins des Canadiens en matière d'améliorations résidentielles et d'abordabilité de l'énergie domestique propre et de prendre les mesures nécessaires pour répondre à ces besoins. Des projets comme le système d'énergie géothermique de Berczy Glen contribuent au respect des engagements annoncés récemment dans la toute première Stratégie canadienne pour les bâtiments verts, un plan visant à faire économiser de l'argent aux Canadiens, à créer des emplois et à saisir les possibilités économiques d'un avenir durable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'action climatique peut prendre plusieurs formes; l'utilisation de technologies novatrices pour rendre nos quartiers plus durables est l'une d'entre elles. Par l'entremise de ce financement, le nouveau quartier Berczy Glen de Markham pourra avoir accès à de l'énergie propre et abordable grâce à la géothermie. Ce n'est qu'un exemple des nombreux projets municipaux sensationnels que nous appuyons et qui procureront des avantages financiers, sociaux et environnementaux à nos collectivités. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les municipalités ont une influence sur plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre du Canada. Il est donc crucial qu'elles prennent des mesures climatiques ambitieuses pour que le Canada atteigne la carboneutralité en 2050 comme il s'en est fixé l'objectif. Le soutien de la Fédération canadienne des municipalités et du gouvernement du Canada est essentiel dans cette entreprise. Le Fonds municipal vert de la FCM permet la concrétisation de projets comme le développement du quartier de Berczy Glen. Pour construire le pays plus durable et abordable auquel nous aspirons, il faut la collaboration de tous les ordres de gouvernement et la FCM est fière de participer à cette importante initiative. »

Geoff Stewart

Président de la FCM

« Nous nous réjouissons du financement que nous a accordé le Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités pour notre projet novateur de la communauté de Berczy Glen. Un projet aussi ambitieux que le système géothermique que nous avons développé à Markham nécessite un partenariat et une motivation commune, et nous sommes fiers de nous être associés à Mattamy Homes Canada et à la Ville de Markham pour construire ensemble cette communauté à faibles émissions de carbone. Nous sommes confiants qu'il sera possible d'étendre ce nouveau modèle peu polluant à d'autres collectivités de partout au Canada à mesure que le pays progressera vers la carboneutralité. »

Carlyle Coutinho

Président et directeur-général, Enwave Energy Corporation

« Mattamy est fière de s'associer à des organisations qui ont à cœur de façonner un avenir plus durable et nous nous réjouissons des possibilités qu'offrira notre communauté de Berczy Glen à ses résidents. »

Brad Carr

Président et directeur-général, Mattamy Homes Canada

