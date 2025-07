OTTAWA, ON, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Le couvert forestier joue un rôle crucial pour la qualité de vie en milieu urbain et rural. Les canopées saines offrent de nombreux avantages aux collectivités, notamment une réduction des risques d'inondation et d'érosion, une diminution des effets d'îlot de chaleur, une amélioration de la qualité de l'air, une augmentation de la biodiversité et une amélioration de la santé mentale et physique.

Aujourd'hui, l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Rebecca Bligh, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé un investissement de 16 886 020 $ pour aider des collectivités à planter 77 000 nouveaux arbres.

Les 27 projets financés mèneront à la plantation de 77 519 nouveaux arbres à l'Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique. Ces projets permettront de restaurer ou d'augmenter le couvert forestier dans les zones rurales et urbaines, d'améliorer les espaces récréatifs, d'améliorer la connectivité des habitats, d'apporter des bienfaits pour la santé des résidents et de créer des emplois dans le domaine de l'entretien des arbres.

Les projets financés consisteront à planter des arbres dans les rues et les boulevards, dans les parcs et les espaces récréatifs, sur des terrains privés et institutionnels, dans des zones résidentielles, ainsi que dans des endroits stratégiques sur le plan de la restauration écologique et de la connectivité des habitats. Voici quelques exemples de projets :

La Ville de Kitchener , en Ontario , plantera 19 207 arbres dans le but d'améliorer les espaces verts, d'agrandir les zones naturalisées et de créer des habitats pour la faune et les pollinisateurs, tout en remplaçant les arbres perdus en raison des infestations d'agrile du frêne. Le projet vise principalement à planter des arbres dans les zones où le couvert forestier est faible afin de réduire les effets d'îlot de chaleur et d'assurer une répartition équitable des avantages environnementaux pour tous les membres de la collectivité. L'outil novateur mis au point par la Ville pour déterminer les emplacements prioritaires pour la plantation d'arbres a été récompensé par un prix Smart 20 décerné par Smart Cities Connect.

La Ville de Charlottetown , à l'Île-du-Prince-Édouard, en partenariat avec des groupes locaux de protection des bassins versants, plantera 1 200 arbres et arbustes dans quatre parcs de la ville. À la suite de l'ouragan Fiona en 2022, la ville a perdu environ 12 600 arbres matures, ce qui a fait chuter le couvert forestier de 20,9 % à 17,6 %. Ce projet est un volet essentiel de la stratégie mise en place par la Ville pour rétablir son couvert forestier d'ici 2034.

La Ville d' Ottawa , en Ontario , en partenariat avec EnviroCentre, un organisme sans but lucratif, plantera 3 750 arbres sur des terrains résidentiels privés. Comme environ 40 % de la zone urbaine d' Ottawa est constituée de propriétés privées, la plantation d'arbres sur des terrains résidentiels est un moyen incontournable d'étendre le couvert forestier et d'offrir des avantages aux résidents, notamment une réduction de la pollution de l'air et une protection contre les vagues de chaleur.

Le financement de ces projets est assuré par le programme 2 milliards d'arbres du gouvernement du Canada et mis en œuvre par l'entremise de l'initiative Croissance de la canopée des collectivités canadiennes (CCCC) de la FCM. Annoncée en mai 2024, l'initiative CCCC soutiendra la plantation d'au moins 1,2 million de nouveaux arbres à travers le Canada d'ici la fin mars 2031, tout en offrant du financement, des ressources et de l'encadrement aux collectivités. Les collectivités qui souhaitent agrandir leur couvert forestier peuvent présenter une demande de financement jusqu'au 18 septembre 2025.

Pour plus d'informations sur les projets financés, veuillez consulter le document d'information.

« Les arbres sont un outil puissant pour bâtir des collectivités plus fortes et plus résilientes. Ce projet démontre parfaitement comment le leadership local peut stimuler le progrès national et procurer des avantages concrets aux Canadiens et à notre environnement. Dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres, nous sommes fiers de nous associer à la Fédération canadienne des municipalités afin de créer des quartiers plus verts, plus sains et plus résilients partout au pays pour les générations futures. »

-- L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le gouvernement actuel s'est engagé à protéger et à restaurer la nature comme jamais auparavant. Planter des arbres est l'un des moyens les plus efficaces de lutter contre les changements climatiques, d'améliorer la qualité de l'air et de l'eau, de protéger la biodiversité, de créer de bons emplois et de rapprocher les Canadiens de la nature. Les milliers d'arbres plantés dans les collectivités partout au pays apporteront des bienfaits pour la santé et l'environnement pendant plusieurs générations. »

-- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les arbres sont un élément essentiel du tissu social de nos collectivités, et les projets financés dans le cadre de l'initiative Croissance de la canopée des collectivités canadiennes du FMV permettront de créer des espaces plus verts et plus sains pour tous les Canadiens. La restauration et l'expansion du couvert forestier dans les collectivités grâce à la plantation de nouveaux arbres permettront de protéger et de restaurer des écosystèmes vitaux, de créer des emplois locaux et d'apporter des bienfaits concrets pour la santé des résidents. Investir aujourd'hui dans notre couvert forestier, c'est investir dans la qualité de vie des générations futures. »

-- Rebecca Bligh, présidente de la FCM

À propos du Fonds municipal vert de la FCM :

Le Fonds municipal vert (FMV) de la FCM est un organisme unique au monde qui fournit du financement et de la formation aux municipalités, tant afin de les aider à atteindre la carboneutralité qu'à bâtir des collectivités résilientes tout en profitant d'avantages économiques et sociaux au chapitre de l'emploi, du logement et des infrastructures. Depuis son établissement en 2000, le FMV a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2,9 millions de tonnes, a financé près de 13 000 années-personnes d'emploi, a soutenu près de 30 000 logements abordables durables et a accru le PIB national de 1,24 milliard de dollars par le biais des plus de 2 336 projets qu'il a approuvés. Le FMV gère des programmes d'une valeur d'environ 2,4 milliards de dollars grâce à des donations du gouvernement du Canada.

Faits en bref

Le programme Croissance de la canopée des collectivités canadiennes (CCCC) du FMV est une initiative de 291 millions de dollars qui prendra fin en 2031 et qui vise à soutenir la plantation de nouveaux arbres partout au pays. L'initiative CCCC soutient la plantation des bons types d'arbres aux bons endroits afin que les collectivités de tout le Canada puissent développer, entretenir et protéger leur couvert forestier. L'initiative est conçue pour les petites collectivités rurales et éloignées afin d'encourager les mesures locales de lutte contre les changements climatiques tout en améliorant le taux de survie des arbres et en favorisant un accès équitable aux arbres dans toutes les collectivités.

Les arbres offrent des services écosystémiques essentiels aux collectivités, notamment en matière de séquestration du carbone, de gestion des eaux pluviales, de refroidissement et de filtration de l'air. À titre d'exemple, la valeur annuelle des services écosystémiques fournis par la péninsule du Niagara, en Ontario , est estimée à 331 millions de dollars.

Investir dans les infrastructures vertes génère des rendements substantiels. Selon TD Economics, pour chaque dollar dépensé en entretien annuel, la forêt urbaine de Toronto rapporte entre 1,35 $ et 3,20 $ en avantages et économies chaque année (TD Economics, 9 juin 2014).

Les arbres améliorent la santé publique en réduisant le stress et la pollution atmosphérique. Par exemple, Prescri-Nature est un programme de « prescriptions d'exposition à la nature » qui vise à établir l'exposition à la nature comme moyen d'améliorer la santé mentale et physique.

Grâce à un partenariat avec Arbres Canada, des experts en foresterie urbaine fournissent un soutien personnalisé aux demandeurs de financement pour la plantation d'arbres pendant les phases de demande et de mise en œuvre des projets, comblant ainsi le manque de connaissances en foresterie urbaine auquel font face de nombreuses collectivités. Les conseils des accompagnateurs en foresterie urbaine contribuent à garantir un taux de survie élevé des arbres et à maximiser les répercussions environnementales et sociales des projets de plantation.

L'initiative CCCC a produit une série de ressources en matière de connaissances et de formation conçues pour améliorer l'expertise en foresterie urbaine dans les collectivités canadiennes. Ces ressources couvrent des sujets allant du choix des espèces et des sites de plantation appropriés à la promotion de l'équité dans les projets de plantation d'arbres.

