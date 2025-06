OTTAWA, ON, le 3 juin 2025 /CNW/ - La Fédération canadienne des municipalités, le Congrès du travail du Canada et la Chambre de commerce du Canada réagiront à la dernière menace de l'administration américaine, qui entend doubler les droits de douane sur l'aluminium et l'acier du Canada. Les conséquences de la guerre commerciale actuelle et des menaces répétées de tarifs douaniers continuent d'avoir un impact sur toute la population canadienne, y compris chez les Américains.

Les municipalités, les travailleurs(euses) et les entreprises du Canada se tiennent unis, au premier plan de cette lutte contre ces tarifs préjudiciables. Dans ce contexte d'incertitude économique, le moment est venu de moderniser nos façons de travailler ensemble en tant que gouvernements, à commencer par l'établissement d'un nouveau modèle associant nos ambitions à nos capacités. C'est pourquoi la FCM demande la mise en place d'un véritable partenariat pour la prospérité nationale : un plan coordonné pour aligner les mesures visant les infrastructures, le logement et les investissements sur les objectifs économiques du Canada.

Lieu : Salle de conférence de presse 135-B, édifice de l'Ouest, Colline du Parlement

Date : Mercredi 4 juin à 13 h (HE)

Participantes :

Carole Saab , cheffe de la direction, Fédération canadienne des municipalités

, cheffe de la direction, Fédération canadienne des municipalités Bea Bruske , présidente, Congrès du travail du Canada

, présidente, Congrès du travail du Candace Laing , cheffe de la direction et présidente de la Chambre de commerce du Canada

Remarques à l'intention des médias :

Toutes les heures sont indiquées en heure locale.

Les médias sont invités à arriver 15 minutes à l'avance pour s'installer

Veuillez communiquer avec nous à [email protected] pour confirmer votre présence.

