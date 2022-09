OTTAWA, ON, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le ministre de la Santé, l'honorable Jean-Yves Duclos, le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, et le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, ont publié aujourd'hui cette mise à jour pour faire le point sur les mesures et les progrès que le gouvernement du Canada et les partenaires de l'industrie continuent de réaliser pour réduire les temps d'attente des voyageurs et les retards dans les aéroports canadiens.

Dernières données

Exécution des vols

Pour la semaine du 22 au 28 août 2022, 97,5 % des vols prévus dans les quatre principaux aéroports du Canada ont été exécutés (c.-à-d. n'ont pas été annulés), une amélioration par rapport à 95 % au cours de la première semaine de juillet.

Ponctualité

Du 22 au 28 août 2022, plus de 86 % des vols en partance des quatre principaux aéroports sont partis à l'heure, ou moins d'une heure après leur départ prévu.

Il s'agit d'une amélioration importante par rapport à moins de 75 % pour la première semaine de juillet, et ce taux se rapproche de celui d'avant la pandémie en août 2019, où 95 % des vols étaient à l'heure, ou moins d'une heure après leur départ prévu.

Aéronefs maintenus en attente à l'aéroport international Toronto Pearson

Le nombre de vols internationaux à l'arrivée maintenus en attente sur l'aire de trafic de l'aéroport international Toronto Pearson a considérablement diminué depuis le début de mai.

Pour la semaine du 22 au 28 août 2022, seulement 5 %, ou 109 vols internationaux à l'arrivée, ont été maintenus en attente sur l'aire de trafic, comparativement au sommet de 373 atteint au cours de la première semaine de mai.

Temps d'attente pour le contrôle de sécurité des passagers

Du 22 au 28 août 2022, 87 % des passagers aux quatre principaux aéroports ont été contrôlés dans un délai de 15 minutes par l'ACSTA, une amélioration par rapport à 79 % au cours de la première semaine de juillet 2022.

Aéroport international Toronto Pearson : 87 % (98 % en 2019).



Aéroport international de Vancouver : 82 % (près du taux d'avant la pandémie de 88 % en 2019).



Aéroport international Montréal-Trudeau : 93 % (supérieur au taux d'avant la pandémie de 88 % en 2019).



Aéroport international de Calgary : 87 % (même taux que celui d'avant la pandémie en 2019).

Augmentation du personnel de contrôle de sécurité

Depuis avril, 1 837 agents de contrôle de l'ACSTA ont été embauchés dans l'ensemble du Canada .

. Les efforts visant à accroître les niveaux de dotation des agents de contrôle dans tous les aéroports se poursuivent.

Simplification du traitement des douanes à l'aéroport international Toronto Pearson

Pour faciliter l'entrée et accélérer le traitement des voyageurs, il y a maintenant 12 portes électroniques, quatre portes électroniques NEXUS dédiées et 30 nouvelles bornes d'inspection primaire (BIP) à l'aéroport international Toronto Pearson.

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (AAGT) et l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ont ouvert une nouvelle zone consacrée au traitement des étudiants étrangers à l'aérogare 1. Cela aidera à simplifier davantage la délivrance des permis d'études aux étudiants étrangers et réduira au minimum les répercussions sur le flux de voyageurs en général.

Collaboration avec les partenaires pour trouver des solutions

Cette semaine, le ministre Alghabra a rencontré des dirigeants et des travailleurs de l'aéroport international de Windsor pour discuter des mesures qu'ils prennent pour s'assurer que les passagers se déplacent de manière fluide.

Au cours des dernières semaines, le ministre Alghabra a aussi parcouru le pays afin de rencontrer les hauts dirigeants d'un grand nombre d'aéroports et de transporteurs aériens de toutes tailles pour assurer une collaboration et des mesures continues afin de réduire davantage les retards pour les voyageurs.

Transports Canada continue de rencontrer régulièrement des représentants des aéroports et des transporteurs aériens, de l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA), de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de NAV CANADA afin de trouver des solutions pour résoudre les problèmes de congestion qui nuisent aux voyages.

ArriveCAN

Les voyageurs qui arrivent aux aéroports internationaux de Toronto Pearson, de Vancouver ou de Montréal-Trudeau peuvent maintenant gagner plus de temps en utilisant la fonction optionnelle de Déclaration de l'ASFC faite à l'avance dans ArriveCAN pour soumettre leur déclaration de douane et d'immigration avant l'arrivée.

Au cours des prochaines semaines, cette fonction optionnelle sera offerte aux voyageurs qui arrivent aux aéroports internationaux de Calgary , d' Edmonton , de Winnipeg , de Billy Bishop de Toronto , d' Ottawa , de Québec et d' Halifax .

Poursuite des mesures visant à promouvoir les droits des voyageurs

Au Canada, les transporteurs aériens doivent respecter les exigences du Règlement sur la protection des passagers aériens, qui énonce les exigences en matière d'indemnisation des passagers en cas d'interruption de vol en raison d'incidents sous le contrôle d'un transporteur aérien.

Un nouveau règlement, qui entrera en vigueur le 8 septembre 2022, fera également en sorte que les passagers se verront offrir l'option d'un remboursement pour les vols qui sont annulés, ou lorsqu'il y a un long retard pour des raisons indépendantes de la volonté d'un transporteur aérien (comme des phénomènes météorologiques majeurs ou une pandémie) où il n'est pas possible pour le transporteur aérien de s'assurer que le passager complète son itinéraire prévu dans un délai raisonnable.

Ces nouvelles règles seront également appliquées par l'Office des transports du Canada (OTC), qui est le tribunal quasi judiciaire indépendant et l'organisme de réglementation économique du réseau de transport national du Canada. Il a le pouvoir d'un tribunal supérieur d'appliquer les règles et les règlements auxquels les transporteurs aériens sont assujettis.

