OTTAWA, ON, le 2 oct. 2020 /CNW/ - Les cas de COVID-19 chez les jeunes Canadiens sont en augmentation, et les personnes âgées de 13 à 29 ans ont un rôle essentiel à jouer. Ces jeunes Canadiens peuvent limiter la propagation du virus à leurs amis et à leur famille, en particulier les personnes âgées et celles qui souffrent de maladies sous-jacentes, et les protéger contre la maladie.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé, et l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, ont annoncé le lancement d'une campagne de sensibilisation à la santé publique intitulée #ÉcrasonslaCOVID ou #CrushCOVID. La campagne réalisée en partenariat avec l'Association canadienne du logiciel de divertissement (ALD) touchera les joueurs et les jeunes de tout le pays par l'intermédiaire de grands studios de jeux vidéo du Canada.

Pendant l'épidémie de COVID-19, de nombreux jeunes ont utilisé et continueront d'utiliser les jeux vidéo comme passe-temps et pour rester virtuellement en contact avec leurs amis. Grâce aux plateformes de médias sociaux de l'ALD et de ses membres, l'initiative #ÉcrasonslaCOVID contribuera à mobiliser les jeunes Canadiens là où ils se rassemblent virtuellement, en leur rappelant les pratiques essentielles en matière de santé publique.

Cet automne, il sera plus important que jamais pour nos jeunes et jeunes adultes, en particulier ceux qui vivent avec des membres de leur famille plus âgés ou vulnérables, ou qui travaillent dans le domaine des services à la clientèle, de suivre les conseils de santé publique. Au printemps, les jeunes ont fait partie de la solution collective pour aplatir la courbe. Maintenant, les taux d'incidence sont élevés dans cette cohorte d'âges, et les jeunes forment un élément essentiel au renforcement des défenses pour contribuer à anéantir la COVID et empêcher une recrudescence.

« Pour mobiliser les jeunes, nous devons aller à leur rencontre là où ils se trouvent. Grâce au partenariat de l'Agence de la santé publique du Canada avec l'industrie canadienne des jeux vidéo, nous sommes en mesure d'entrer en contact avec un plus grand nombre de jeunes et de leur communiquer des renseignements importants qui leur permettront de se protéger et de protéger leurs proches. Nous devons travailler de concert si nous voulons anéantir la COVID-19. Cette nouvelle campagne aidera les jeunes à apprendre et à mettre en pratique des mesures de santé publique qui nous protégeront tous. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé

« L'Association canadienne du logiciel de divertissement aide à communiquer un message crucial, à un moment décisif, à un public critique. Au cours du dernier mois ou plus, les jeunes de 13 à 19 ans et les jeunes adultes de 20 à 29 ans ont représenté 38 % des cas signalés. Cette situation est préoccupante, car de nombreux jeunes adultes vivent avec des proches vulnérables ou occupent des emplois dans le domaine du service à la clientèle. Le temps est venu pour tout le monde, en particulier pour les jeunes Canadiens, de travailler ensemble pour contribuer à anéantir la COVID-19. »

Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique

« L'industrie canadienne des jeux vidéo est fière de s'associer à l'Agence de santé publique du Canada. Nous contribuons à faire passer un message primordial; nous devons rester vigilants, cette pandémie n'est pas terminée. Nous avons tous un rôle à jouer dans le contrôle de la transmission de la COVID-19. Ensemble, nous pouvons créer des contextes qui aident les Canadiens à participer à des activités sûres. Nous espérons sincèrement que notre campagne de sensibilisation à la santé publique véhiculera ce message de manière captivante et significative. »

Jayson Hilchie

Président et directeur général

Association canadienne du logiciel de divertissement

Pour en savoir plus sur #ÉcrasonslaCOVID, visitez le site Web de l'Association canadienne du logiciel de divertissement.

Depuis la première vague de COVID-19 au Canada , les taux d'infection parmi les groupes d'âge les plus jeunes ont augmenté de manière substantielle. Depuis la fin août, les taux d'infection les plus élevés pour la COVID-19 ont été enregistrés chez les personnes âgées de 20 à 29 ans. De récentes données de contrôle nationales indiquent que les jeunes sont plus souvent infectés que les autres.

première vague de COVID-19 au , les taux d'infection parmi les groupes d'âge les plus jeunes ont augmenté de manière substantielle. fin août, les taux d'infection les plus élevés pour la COVID-19 ont été enregistrés chez les personnes âgées de 20 à 29 ans. De récentes données de contrôle nationales indiquent que les jeunes sont plus souvent infectés que les autres. Les jeunes âgés de 13 à 19 ans ont représenté 9 % du total des cas, mais ne représentent que 7,73 % de la population canadienne.

du total des cas, mais ne représentent que de la population canadienne.

Les jeunes de 20 à 29 ans ont représenté 28 % du total des cas, mais ne représentent que 13 % de la population canadienne. Pour en savoir plus sur la situation au Canada , visitez la page Web Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l'éclosion.

du total des cas, mais ne représentent que de la population canadienne. Pour en savoir plus sur la situation au , visitez la page Web Maladie à coronavirus (COVID-19) : Mise à jour sur l'éclosion. Nous savons que 65 % des Canadiens jouent à des jeux vidéo et que plus de 90 % des adolescents jouent à des jeux vidéo. Il est essentiel que le gouvernement du Canada mobilise les Canadiens de manière novatrice à ce moment critique de notre lutte contre la COVID-19.

