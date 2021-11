VANCOUVER, BC, le 24 nov. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue à prendre des mesures pour soutenir le réseau de transport de la Colombie-Britannique à la suite des récentes inondations.

Aujourd'hui, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, et le ministre de la Protection civile, l'honorable Bill Blair, ont annoncé que le gouvernement du Canada offrira un montant allant jusqu'à 4,1 millions de dollars à l'Administration portuaire Vancouver Fraser par l'entremise du Fonds national des corridors commerciaux afin de soutenir les mesures d'aide à la suite des inondations en Colombie-Britannique.

Cette initiative, menée par l'Administration portuaire Vancouver Fraser, aidera à réduire les difficultés et les goulots d'étranglement qui touchent la chaîne d'approvisionnement dans le Lower Mainland. Elle s'attaquera aux perturbations actuelles de la chaîne d'approvisionnement, qui ont causé des retards et des difficultés en matière de service aux installations destinées aux conteneurs du port, en offrant une capacité de stockage supplémentaire grâce à la préparation d'une parcelle de terrain inexploitée de 40 acres faisant partie des terrains à usage industriel Fraser Richmond, pour la manutention et le stockage des conteneurs vides.

Transports Canada collabore activement avec la province de la Colombie-Britannique, ainsi qu'avec les ports, les terminaux et les secteurs ferroviaire, aérien et du camionnage, afin de fournir tout le soutien nécessaire pour réparer les dommages causés par les inondations en Colombie-Britannique. Il est primordial de soutenir les personnes déplacées ou évacuées à la suite des glissements de terrain.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements en faveur de corridors commerciaux fonctionnels pour aider les Canadiens à être compétitifs sur les marchés à l'échelle mondiale, à faire du commerce plus efficacement avec les partenaires internationaux et à préserver la compétitivité des chaînes d'approvisionnement du Canada. Il s'agit d'un engagement à long terme du gouvernement du Canada de travailler avec les intervenants sur des projets d'infrastructure stratégique qui s'attaquent aux goulots d'étranglement, aux vulnérabilités et à la congestion le long des corridors commerciaux du Canada.

« Tous les Canadiens soutiennent les Britanno-Colombiens. Notre gouvernement prend des mesures pour résoudre les problèmes qui touchent le transport et la chaîne d'approvisionnement et salue le leadership de l'Administration portuaire Vancouver Fraser. Nous continuerons à collaborer avec des partenaires locaux au cours des jours, semaines et mois à venir pour répondre aux difficultés en matière de transport à mesure qu'elles surviennent. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Les répercussions des événements météorologiques extrêmes récents ont été dévastatrices pour les Britanno-Colombiens, y compris de nombreuses collectivités des Premières Nations, ainsi que pour les infrastructures essentielles, les chaînes d'approvisionnement et le secteur agricole. C'est pourquoi le gouvernement du Canada continuera d'apporter son appui à la province de la Colombie-Britannique qui s'efforce de réparer et de se rétablir de cette tragédie. Je voudrais également profiter de l'occasion pour souligner le travail important et collaboratif qui a été effectué entre les partenaires fédéraux et provinciaux, ainsi que les nombreux premiers intervenants, les bénévoles en recherche et sauvetage et les gestionnaires des mesures d'urgence. Merci à tous pour vos efforts constants et inlassables. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Des milliers de travailleurs dans nos ports et nos terminaux, ainsi que dans les secteurs ferroviaire et du camionnage travaillent sans relâche en collaboration pour maintenir le flux de notre chaîne d'approvisionnement. Les chaînes d'approvisionnement du Canada sont résilientes, et de grands efforts sont déployés pour rétablir et reprendre leurs activités.

sont résilientes, et de grands efforts sont déployés pour rétablir et reprendre leurs activités. Un réseau de transport efficace et fiable est essentiel à la croissance économique du Canada . Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux.

. Le gouvernement du , par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, effectue des investissements qui appuieront la circulation des marchandises vers les marchés internationaux. Transports Canada administre le Fonds national des corridors commerciaux. Celui-ci appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du Canada afin de favoriser le commerce national et international.

administre le Fonds national des corridors commerciaux. Celui-ci appuie l'amélioration des routes, des voies ferrées, des routes aériennes et des routes maritimes du afin de favoriser le commerce national et international. Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les utilisateurs d'infrastructures à investir dans les biens d'infrastructure essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Un total de 4,2 milliards de dollars sur une période de 11 ans (2017-2028) a été attribué au Fonds national des corridors commerciaux, dont plus d'un milliard en faveur du financement de la construction et de l'amélioration des réseaux de transport dans les régions de l'Arctique et du Nord du Canada .

