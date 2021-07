MONTRÉAL, le 7 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à moderniser les services ferroviaires interurbains pour les voyageurs afin de mieux répondre à leurs besoins de transport tout en favorisant la création d'emplois et la croissance économique.

Aujourd'hui, le ministre de Transports, l'honorable Omar Alghabra, Député d'Honoré-Mercier, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Pablo Rodriguez, la secrétaire parlementaire du ministre des Transports, Soraya Martinez Ferrada, la présidente et chef de la direction de VIA Rail Canada, Cynthia Garneau, et la mairesse de Montréal, Valérie Plante, ont annoncé que le gouvernement du Canada en est aux premières étapes de préparation du processus d'approvisionnement pour créer un nouveau service ferroviaire dans le corridor Toronto-Québec.

Ces étapes comprennent :

une consultation auprès des groupes autochtones et des communautés pour obtenir leurs opinions sur le projet.

une consultation auprès des intervenants du secteur privé pour déterminer la capacité et pour obtenir leurs points de vue sur le meilleur modèle de prestation des services. Le gouvernement du Canada prévoit finaliser le modèle de prestation des services et le lancement du processus pour sélectionner un partenaire du secteur privé au cours de l'automne.

prévoit finaliser le modèle de prestation des services et le lancement du processus pour sélectionner un partenaire du secteur privé au cours de l'automne. l'accélération des pourparlers avec les compagnies de chemin de fer partenaires pour négocier l'établissement d'itinéraires exclusifs permettant d'accéder au cœur des villes et d'en sortir.

La demande de propositions faite dans le cadre du processus d'approvisionnement devrait être avoir lieu à l'automne 2021.

La proposition de train à grande fréquence dans le corridor Toronto-Québec consiste à construire des voies ferrées réservées aux voyageurs qui offriront de nombreux avantages aux passagers, notamment :

un temps de parcours plus court et des trains plus rapides qui réduiraient d'un maximum de 90 minutes la durée moyenne des déplacements entre Toronto et Ottawa ;

et ; plus de fiabilité pour les heures d'arrivée, jusqu'à 95 % d'arrivées à l'heure en comparaison à une moyenne actuelle de 67 %;

des itinéraires plus directs et un lien amélioré avec les autres modes de transport;

de nouveaux services pour certaines villes, comme Peterborough , Trois-Rivières et Laval , et de nouvelles gares dans des endroits précis, notamment dans les environs de l'Aéroport international Jean-Lesage;

, Trois-Rivières et , et de nouvelles gares dans des endroits précis, notamment dans les environs de l'Aéroport international Jean-Lesage; des départs plus fréquents entre les villes;

un choix de voyage plus propre grâce à une technologie utilisant l'électricité;

La proposition de train à grande fréquence serait le plus grand projet d'infrastructure de transport que le Canada a connu depuis des décennies. Voilà pourquoi le gouvernement du Canada, en collaboration avec VIA Rail, fait preuve de diligence raisonnable et adopte une approche graduelle afin de mettre en place les conditions adéquates pour garantir le meilleur succès au projet.

Citations

« Les Canadiens méritent un service ferroviaire rapide et fiable. Aujourd'hui, nous en sommes aux premières étapes de préparation du processus d'approvisionnement pour la création d'un nouveau service ferroviaire dans le corridor Toronto-Québec. Le train à grande fréquence dans le corridor Toronto-Québec est un projet de transport d'envergure qui offre la possibilité de transformer le service ferroviaire pour les voyageurs en offrant un service de transport plus rapide, plus fiable, plus fréquent et plus propre. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Le Train à grande fréquence, c'est un cadeau d'une génération à la suivante. Ça va rapprocher plus que jamais les familles et les travailleurs en leur donnant une alternative verte, rapide et fiable. On l'avait promis et l'annonce d'aujourd'hui, c'est le premier pas concret et ça démontre tout le sérieux de notre engagement. C'est une priorité pour nous et nous ne nous arrêterons pas tant et aussi longtemps que ce n'est pas complété. »

L'honorable Pablo Rodriguez

Député d'Honoré-Mercier, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« Les Québécois et tous les Canadiens sont en droit d'avoir un service ferroviaire rapide, fiable et connecté. Aujourd'hui, nous annonçons la première étape de préparation pour la création du plus grand projet d'infrastructure de transport au pays. Le train à grande fréquence sera un pilier important de développement économique pour Montréal et les régions du Québec, en plus d'assurer un moyen de déplacement plus vert. »

Soraya Martinez Ferrada

La secrétaire parlementaire du ministre des Transports

« La Banque de l'infrastructure du Canada est très heureuse de poursuivre son travail lié à la planification et à l'approvisionnement d'une offre améliorée de transport ferroviaire de voyageurs dans le corridor Québec-Toronto. Nous sommes impatients d'approfondir nos connaissances à travers des consultations auprès des acteurs du marché tels que des experts de l'industrie, ainsi que des intervenants et investisseurs du secteur ferroviaire, dans le cadre de notre collaboration avec le gouvernement du Canada au sujet des modèles de prestation de service potentiels. Nous apporterons notre expertise en matière de mobilisation des investissements privés et institutionnels pour soutenir les prochaines étapes de la modernisation du service ferroviaire voyageurs interurbain. »

Ehren Cory

Président-directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada

« Depuis que nous avons proposé le train à grande fréquence il y a plus de cinq ans, VIA Rail travaille sans relâche pour s'assurer que ce projet devienne une réalité. Nous sommes donc heureux des étapes décisives annoncées, car elles nous rapprochent de cet objectif, et nous avons hâte de continuer à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement fédéral en tant que partenaire important pour mener à bien le train à grande fréquence. C'est le moment de fournir aux Canadiens un projet structurant pour la nation, générateur de croissance et écoresponsable, qui transformera la façon dont les générations présentes et futures vivent et voyagent. »

Cynthia Garneau

Présidente et chef de la direction, VIA Rail Canada

« Alors que le pays se relève de la pandémie, ce genre de projet est exactement ce qu'il nous faut pour poursuivre la relance de notre économie de façon durable et résiliente. Plus que jamais, nous avons besoin d'investir dans des infrastructures d'avenir. Et c'est exactement ce qui est annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Canada. »

Valérie Plante

La Mairesse de Montréal

Les faits en bref

Le gouvernement du Canada a travaillé en étroite collaboration avec VIA Rail et la Banque de l'infrastructure du Canada pour réaliser des progrès importants dans la conception et la planification d'un service ferroviaire aux voyageurs amélioré entre Toronto et Québec. Cela assurera une utilisation judicieuse des fonds publics et offrira de meilleurs choix aux voyageurs.

a travaillé en étroite collaboration avec VIA Rail et la Banque de l'infrastructure du pour réaliser des progrès importants dans la conception et la planification d'un service ferroviaire aux voyageurs amélioré entre et Québec. Cela assurera une utilisation judicieuse des fonds publics et offrira de meilleurs choix aux voyageurs. Une voie réservée aux voyageurs permettrait une vitesse de déplacement maximale oscillant entre 177 et 200 kilomètres l'heure (ou 110 et 124 milles l'heure), ce qui pourrait entraîner une réduction des temps de déplacement allant jusqu'à 90 minutes pour certains trajets, comme celui d' Ottawa à Toronto .

124 milles l'heure), ce qui pourrait entraîner une réduction des temps de déplacement allant jusqu'à 90 minutes pour certains trajets, comme celui d' à . On prévoit que le train à grande fréquence pourrait presque tripler le nombre de déplacements annuels par train dans le corridor Toronto-Québec, passant de 4,8 millions en 2019 à 17 millions en 2059.

Lien connexe

Document d'information - Efforts continus pour obtenir le train à grande fréquence dans le corridor Toronto-Québec

Transports Canada est en ligne au www.tc.gc.ca. Abonnez-vous à Nouvelles en direct et restez branchés par l'entremise des fils RSS, de Twitter, Facebook, YouTube et Instagram pour rester au fait des dernières nouvelles de Transports Canada.

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Allison St-Jean, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, Ottawa, 613-290-8656, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/