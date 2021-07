Sept organismes dans le Nord recevront du financement pour la diffusion, le sport et les programmes à l'intention des jeunes

YELLOWKNIFE, NT, le 29 juin 2021 /CNW/ - Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, a annoncé aujourd'hui l'attribution de plus de 2,9 millions de dollars à 7 organismes autochtones et organismes de prestation de services qui travaillent en collaboration avec des communautés autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien.

Dans le cadre du volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord du Programme des langues et cultures autochtones, l'Inuvialuit Communications Society, la Native Communications Society of the N.W.T. et la Norman Wells Land Corporation se partageront 1,9 million de dollars. Ces fonds seront distribués sur deux ans, offrant ainsi une stabilité opérationnelle qui permettra la production et la diffusion d'émissions de radio et de télévision pertinentes sur le plan culturel.

De plus, M. McLeod a souligné l'engagement du gouvernement du Canada à l'égard de 4 récipiendaires des Territoires du Nord-Ouest par l'entremise du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones du Programme de soutien au sport. En 2021-2023, l'Aboriginal Sports Circle NWT recevra 735 410 dollars pour réaliser des projets de sport au service du développement social dans les communautés autochtones des Territoires du Nord-Ouest. De plus, Northern Youth Leadership, Northern Table Tennis et la Première Nation de Liidlii Kue, qui offrent tous trois des programmes de sport et d'activité physique aux jeunes, recevront 303 212 dollars.

« Notre gouvernement s'est engagé à favoriser la réconciliation et le renouvellement de la relation avec les Autochtones en misant sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Ces projets contribueront à la protection et à la mise en valeur de la culture autochtone par la diffusion de programmes en langue traditionnelle et l'organisation de programmes pour les jeunes adaptés aux besoins et aux réalités uniques des résidents et des communautés du Nord. »

--L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« Les communautés autochtones dans le Nord jouissent d'une culture riche, mais il reste de nombreuses lacunes sociales et économiques à combler. Je suis très heureux de voir notre gouvernement prendre des mesures afin de combler ces besoins en faisant un investissement de taille dans la diffusion, le sport et les programmes jeunesse autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest. »

--Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

« La Norman Wells Land Corporation tient à remercier le gouvernement du Canada pour ce soutien du programme Radiodiffusion autochtone dans le Nord. Ce financement nous permettra de promouvoir notre langue et notre culture traditionnelles auprès des membres de la communauté. »

-- Sherry Hodgson, présidente, Norman Wells Land Corporation

« Le financement issu du volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones est important pour le succès de l'Aboriginal Sports Circle NWT. Ces fonds aident notre organisation à renforcer les capacités des communautés aux quatre coins des Territoires du Nord-Ouest, ainsi qu'à travailler à l'établissement de communautés saines et culturellement connectées. »

-- Aaron Wells, directeur exécutif, Aboriginal Sports Circle NWT

Le volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord du Programme des langues et cultures autochtones appuie la production et la distribution de contenu audio et vidéo autochtone dans le Nord. Les objectifs de ce volet sont les suivants :

appuyer la production d'une programmation autochtone pertinente sur le plan culturel;

soutenir la mise en place et le maintien d'installations de production;

veiller à l'offre d'un choix important d'émissions de radio et de télévision;

contribuer à la préservation et à la promotion des langues et des cultures autochtones;

offrir des tribunes où s'exprimer sur les enjeux qui intéressent les communautés et auditoires autochtones.

Les demandeurs doivent être des organismes autochtones à but non lucratif gérés démocratiquement ou encore des groupes qui travaillent de concert avec des organismes autochtones pour offrir des communications radiodiffusées au nord du 55e parallèle (« ligne Hamelin »).

Le volet Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (SSDSCA) du Programme de soutien au sport finance les organismes admissibles pour qu'ils puissent réaliser des projets de sport au service du développement social dans les communautés autochtones au Canada.

SDSCA vise quatre objectifs principaux : amélioration de la santé, de l'éducation et de l'employabilité des Autochtones, et diminution des comportements à risque. Ces quatre objectifs ciblés ont été tirés des appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Les résultats sociaux ciblés doivent être établis par la communauté. Cela permet de s'assurer que les projets répondent aux besoins auto-identifiés de la communauté et reçoivent dès le départ l'appui de celle-ci.

NOM DU CLIENT PROJET PROGRAMME FINANCEMENT

(2021-2023) INUVIALUIT COMMUNICATIONS SOCIETY Saison de production destinée à la diffusion - ICS - 2021-2023 Programme sur les langues et les cultures autochtones - Radiodiffusion autochtone dans le Nord 380 820 $ NATIVE COMMUNICATIONS SOCIETY OF

THE N.W.T. Soutien à la radiodiffusion d'une station de radio autochtone Programme sur les langues et les cultures autochtones - Radiodiffusion autochtone dans le Nord 848 202 $ NORMAN WELLS LAND CORPORATION

Émission de radio sur la langue et la culture tlegohl got'ine

Programme sur les langues et les cultures autochtones - Radiodiffusion autochtone dans le Nord 714 014 $ NORTHERN YOUTH LEADERSHIP Leadership sur le territoire Programme de soutien au sport - Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (2e composante) 145 574 $ TABLE TENNIS NORTH Collectivités durables, dont les jeunes leaders sont instruits et encadrés grâce au tennis de table Programme de soutien au sport - Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (2e composante) 80 064 $ PREMIÈRE NATION LIIDLII KUE Équipe de planche à neige Programme de soutien au sport - Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (2e composante) 77 574 $ ABORIGINAL SPORT CIRCLE OF NWT Programmation 2021-2023 Programme de soutien au sport - Sport au service du développement social dans les communautés autochtones (2e composante) 735 410 $



TOTAL 2 981 658 $

