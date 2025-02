GATINEAU, QC, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada se tient aux côtés des Canadiens qui ont besoin de son aide, surtout lors des événements marquants de la vie. Devenir parent, c'est un moment excitant et stressant, ça change une vie, mais ça s'accompagne également de nombreuses questions, surtout la première fois, autant pour les parents que pour ceux qui les entourent.

Tandis que les Canadiens célèbrent la Journée de la famille dans plusieurs provinces au pays, le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, est heureux d'annoncer la création du carrefour Accueillir un enfant. Ce nouveau portail en ligne est conçu pour fournir aux personnes dont la famille grandit, grâce à une naissance, une grossesse par mère porteuse ou une adoption, des renseignements sur les services et les prestations offerts par le gouvernement du Canada, le tout, en un seul endroit. Entre comprendre les services et obtenir les bonnes prestations, le processus peut paraître insurmontable. C'est pourquoi il est important d'avoir des renseignements clairs, personnalisés et facilement accessibles. Cela permet aux parents de s'informer, de se sentir soutenus et d'avoir confiance en leurs capacités à vivre ce nouveau chapitre de leur vie.

Le carrefour Accueillir un enfant offre aux parents une liste de vérification personnalisée, de même que des aperçus des principales prestations offertes par le gouvernement. Ainsi, les parents peuvent planifier leur congé en fonction de l'assurance-emploi, demander l'Allocation canadienne pour enfants, s'inscrire au Régime canadien de soins dentaires, et présenter des demandes pour les autres prestations que le gouvernement fédéral pourrait leur offrir. Ils y trouveront également des témoignages et des scénarios inspirés de faits vécus. À l'instar d'autres carrefours récemment créés (carrefours Retraite et Que faire lors d'un décès), Accueillir un enfant est une initiative qui démontre l'engagement du gouvernement à améliorer ses services et à soutenir les Canadiens pendant les grands événements de la vie et lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés.

Service Canada a créé cette ressource en ligne pour aider les nouveaux parents à trouver plus facilement des réponses à leurs questions et les renseignements dont ils ont besoin pour faciliter leur accès aux services du gouvernement et synchroniser leurs congés avec leurs prestations.

« Obtenir des renseignements importants de la part du gouvernement devrait être facile, surtout quand c'est pour quelque chose qui vient changer toute une vie, comme la venue d'un enfant. Chaque moment de ces premiers jours est précieux. Avec ce nouveau carrefour, nous veillons à ce que les Canadiens aient accès à des prestations et à des ressources gouvernementales, perdent moins de temps à passer d'un site complexe à un autre, et puissent se concentrer davantage sur ce qui importe le plus : être présents pour les gens qu'ils aiment. »

- Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

« Lorsque les parents accueillent un nouvel enfant, ils se retrouvent souvent submergés par tout ce qu'il faut faire pour se préparer aux changements à venir. Ce nouveau portail leur permettra de perdre moins de temps à chercher dans les sites gouvernementaux et d'en passer plus avec leur enfant dès les premiers jours. Cette démarche s'inscrit dans nos efforts pour aider les familles et renforcer notre filet social pour toutes les générations. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds

Chaque année, on enregistre près de 375 000 naissances au Canada . Le carrefour Accueillir un enfant fournit aux parents et aux tuteurs de précieuses informations, surtout en ce qui concerne les prestations de maternité et les prestations parentales de l'assurance-emploi.

. Le carrefour Accueillir un enfant fournit aux parents et aux tuteurs de précieuses informations, surtout en ce qui concerne les prestations de maternité et les prestations parentales de l'assurance-emploi. Le carrefour Accueillir un enfant est le troisième portail que lance Emploi et Développement social Canada en lien avec un événement de la vie. Cette initiative s'inspire du succès des deux premiers carrefours, Retraite et Que faire lors d'un décès. Ces portails visent à aider les Canadiens tout au long de leur vie.

